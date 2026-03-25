Huszonnégy éve nem történt ilyen az osztrákokkal – így reagált a történelmi estére Cser-Palkovics

Újra kellett éleszteni egy játékost, félbeszakadt a Fehérvár meccse
Ezek azok a képsorok, amiket soha nem akarunk látni...
Hatalmas siker! A Volán kiütötte a második kiemelt osztrák Klagenfurtot az Osztrák Liga rájátszásában, és ott van a legjobb négy között.
A Hydro Fehérvár AV19 bejutott az osztrák jégkorongliga elődöntőjébe, mivel 3–0-ra legyőzte a vendég Klagenfurtot, így 4–2-es összesítéssel megnyerte a párharcot. A legjobb négy között az első kiemelt Graz vár majd rá – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Férfi jégkorong
Osztrák Liga, Negyeddöntő, 6. mérkőzés
Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
a magyar csapat gólszerzői: Erdély (28.), Hári (56.), Cheek (60.)
A párharcot 4–2-es összesítéssel a Fehérvár nyerte.
A párharc két hete rajtolt volna, azonban az első meccs 18. percében a KAC kanadai hátvédjét, Jordan Murrayt újra kellett éleszteni, a meccs félbeszakadt, és a programban szereplő következő két találkozót is törölték. Így aztán március 15-én kezdődött a sorozat, és az első négy felvonáson mindkét gárda hozta hazai meccsét. Aztán hétfőn a Volán 4–3-ra nyert Klagenfurtban, így öt vereség után először nyert osztrák riválisa otthonában.
A Fehérvár – amelynek rájátszás-selejtezős szereplése alig fél percen múlott még március elsején – most arra készült, hogy lezárja a sorozatot és 2007–2008 óta íródó osztrák ligás szereplése során másodszor a legjobb négy közé jusson. A 2021–2022-es idényben a Volán döntős volt.
Bartalis István, Varga Balázs, Horváth Dominik és Martin Stajnoch hiányzott sérülés miatt a hazaiaktól.
Egyik csapat sem vállalt kockázatot, így viszonylag kevés komoly helyzet alakult ki a nyitó húsz percben.
A meccs derekán Thimo Nickl 2+2 perces kiállítást kapott, ebből Erdély Csanád lőtt úgy gólt, hogy belenyúlt Joel Messner távoli lövésébe. Amikor pedig a gólpasszos ült ki a büntetőpadra, a Klagenfurt három egymást követő lövése is a kapuvason csattant. Így maradt az 1–0.
A harmadik harmad elején jött a negyedik osztrák kapuvas, de ezt leszámítva nem volt mezőnyfölényben a KAC. Aztán ahogy fogyott az idő, úgy növelte a sebességet a vendéggárda. Rasmus Reijola azonban szenzációsan védett többször is. Az 56. percben egy kontrából Erdély tálalt a negyedik meccset hosszabbításban eldöntő Hári János elé, aki higgadtan fonákkal a léc alá emelt.
A hajrában Sebastian Dahm kapus helyett mezőnyjátékos korcsolyázott a jégre, Trevor Cheek pedig fél perccel a vége előtt üres kapus góllal lezárta a sorozatot.
A Klagenfurt 2002 óta először nem jutott a legjobb négy közé, a liga történetében pedig ez az első alkalom, hogy az alapszakasz 10. helyezettje bejutott az elődöntőbe.
A másik három negyeddöntő már korábban véget ért. Nagy meglepetésre az ötödik helyen kiemelt Val Pusteria 4–0-val búcsúztatta a címvédő Salzburgot, akárcsak az alapszakaszt megnyerő Graz a Villachot, míg az Olimpija Ljubljana 4–1-gyel lépett tovább a Bolzanón.
Így reagált a sikerre Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere:
Parádés hangulat, óriási küzdelem, győzelem és továbbjutás az elődöntőbe. Álló vastaps! Aréna belakva! Szép volt, Fiúk! Hajrá, Volán!”
Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA
