Huszonnégy éve nem történt ilyen az osztrákokkal – így reagált a történelmi estére Cser-Palkovics

A Fehérvár – amelynek rájátszás-selejtezős szereplése alig fél percen múlott még március elsején – most arra készült, hogy lezárja a sorozatot és 2007–2008 óta íródó osztrák ligás szereplése során másodszor a legjobb négy közé jusson. A 2021–2022-es idényben a Volán döntős volt.

Bartalis István, Varga Balázs, Horváth Dominik és Martin Stajnoch hiányzott sérülés miatt a hazaiaktól.

Egyik csapat sem vállalt kockázatot, így viszonylag kevés komoly helyzet alakult ki a nyitó húsz percben.

A meccs derekán Thimo Nickl 2+2 perces kiállítást kapott, ebből Erdély Csanád lőtt úgy gólt, hogy belenyúlt Joel Messner távoli lövésébe. Amikor pedig a gólpasszos ült ki a büntetőpadra, a Klagenfurt három egymást követő lövése is a kapuvason csattant. Így maradt az 1–0.