Ezért viszik jégalapú magyar arénába az új Szuperkupa-mérkőzéseket

Cser-Palkovics András polgármester az aréna multifunkciós jellegét kiemelve hangoztatta, hogy a csarnok a jégkorong, a röplabda és a teke, valamint kulturális események mellett készen áll a kézilabda befogadására. Jelezte, reméli, hogy hosszú éveken keresztül láthatják majd a városban a legjobb magyar kézilabda-együtteseket a bajnoki főpróba részeként a Szuperkupa-találkozókon.

Balássi Imre, az NB I-es Kézilabda Liga és az Alba Fehérvár KC elnöke arról beszélt, hogy a városban nagy hagyományai vannak a kézilabdának, a női mellett régen kiváló férfi együttes is szerepelt a hazai bajnokságban. Abban bízik, hogy Európa négy meghatározó csapatának köszönhetően komoly összecsapások lesznek és a hatezres aréna kicsinek bizonyul majd.

A Magyar Szuperkupa-mérkőzés résztvevői

A Szuperkupa-meccset a bajnokcsapat és a Magyar Kupa győztese játssza. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes lesz az ellenfele.

