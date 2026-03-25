03. 25.
szerda
Székesfehérvár magyar kézilabda Magyar Kézilabda Szövetség Cser-Palkovics András kézilabda

Ezért viszik jégalapú magyar arénába az új Szuperkupa-mérkőzéseket

2026. március 25. 18:44

Hagyományteremtő szándékkal ad otthont új Szuperkupa-mérkőzéseknek Székesfehérvár. A legjobb magyar csapatok részvételével sorra kerülő két kézimeccs mellett többek között új tagokat is beiktatnak a Hírességek Csarnokába.

2026. március 25. 18:44
Hagyományteremtő szándékkal ad otthont Székesfehérvár augusztus 30-án a női és férfi kézilabda Szuperkupa-mérkőzéseknek a MET Arénában – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöke a keddi sajtótájékoztatón elmondta, azt szeretnék, ha a hazai női és férfi kézilabdázáshoz méltó módon kezdődne el a következő, 2026–2027-es idény. A legjobb magyar csapatok részvételével sorra kerülő két Szuperkupa-mérkőzés mellett köszöntik az 1976-os olimpiai bronzérmes női csapatot, illetve új tagokat iktatnak be a Hírességek Csarnokába.

A MET Arénában rendezik a magyar kézilabda Szuperkupa-mérkőzéseket
A MET Arénában rendezik a magyar kézilabda Szuperkupa-mérkőzéseket (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

Az elnök megemlítette, hogy ezen a rendezvényen debütál a kézilabda a MET Arénában, amely már az egyik legfontosabb otthona a magyar jégkorongnak. Úgy vélte, Székesfehérvár kitűnő házigazda lesz, egy igazi sportos város, amely labdarúgásban, jégkorongban és kosárlabdában is nyert már bajnokságot, a női kézilabdacsapat 2005-ben elhódította az EHF-kupát, a mostani idényben pedig újra a bajnokság legjobbjai között szerepel.

Cser-Palkovics András polgármester az aréna multifunkciós jellegét kiemelve hangoztatta, hogy a csarnok a jégkorong, a röplabda és a teke, valamint kulturális események mellett készen áll a kézilabda befogadására. Jelezte, reméli, hogy hosszú éveken keresztül láthatják majd a városban a legjobb magyar kézilabda-együtteseket a bajnoki főpróba részeként a Szuperkupa-találkozókon.

Balássi Imre, az NB I-es Kézilabda Liga és az Alba Fehérvár KC elnöke arról beszélt, hogy a városban nagy hagyományai vannak a kézilabdának, a női mellett régen kiváló férfi együttes is szerepelt a hazai bajnokságban. Abban bízik, hogy Európa négy meghatározó csapatának köszönhetően komoly összecsapások lesznek és a hatezres aréna kicsinek bizonyul majd.

A Magyar Szuperkupa-mérkőzés résztvevői

A Szuperkupa-meccset a bajnokcsapat és a Magyar Kupa győztese játssza. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes lesz az ellenfele.

Nyitókép: mksz.hu

