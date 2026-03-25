„Ezt már senki nem veszi el tőlem” – a magyar válogatott nagy visszatérője a Mandinernek

Erre várt már mindenki! Bő két év után gólokkal tért vissza a legnagyobb magyar tehetség a válogatottba!
A magyar csapat nagyon simán győzte le Olaszországot.
Rájött, hogy nem a múlton kell rágódni. Máthé Dominik mostanra egy új játékos lett, aki nem arra koncentrál, hogy hat-nyolc-tíz gólokat lőjön, hanem minden helyzetét a lehető legjobban megoldja. Norvégiában még mindig szeretik, tisztelik, de hamarosan új kihívások elé néz.
A szoros januári Európa-bajnoki meccset követően szombaton meglehetősen kis ellenállásba ütközött a magyar férfi kézilabda-válogatott Olaszországgal szemben: a tét nélküli találkozón a mieink magabiztos, 30–19-es győzelmet arattak annak ellenére, hogy a második félidőben már igencsak „takaréklángon” égett a csapat. Ugyanakkor nem a nemzeti együttesbe bő két év után visszatérő Máthé Dominikon múlott, hogy a szünet után nyolccal kevesebb gólt (11) szerezzünk, mint az elsőben. A norvég Elverum jobbátlövője a becserélését követően akcióból és hétméteresből is eredményes volt, a Tatabányára kilátogató drukkerek rögtön skandálni is kezdték a nevét.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az elmúlt néhány hónap elég sűrűre sikeredett a norvég bajnokságban és az Európa-ligában is. Jól érzem magam, egyre jobb a formám, de ezt talán a nézők is láthatják, hiszen néhány mérkőzésünket a tévé is közvetítette. Nincs okom most a panaszra, az biztos” – összegzett röviden a Mandinernek a hamarosan 27 éves Máthé.
Mint ismert, a több mint kétméteres egykori tehetség sokadik térdműtétje, keresztszalag-pótlása után, másfél viszontagságokkal teli esztendőt követően tavaly végre ismét pályára léphetett az Elverumban, ahol azóta teljes értékű játékkal és remek teljesítménnyel hálálja meg a klub nem mindennapi bizalmát. A norvégok ugyanis akkor dobtak neki mentőövet, amikor sokan már lemondtak róla.
Mindig van feljebb. Nem azt mondom, hogy messze vagyok attól a szinttől, amelyen néhány éve voltam, de valószínűleg már soha nem leszek képes ugyanolyan színvonalon kézilabdázni, mint korábban, és ezt el kell fogadnom. Az elmúlt két hónapban ugyanakkor tényleg nagyon jól ment a játék, sokat voltam fent védekezésben is, 40-45 perceket kaptam a fontosabb meccsekben. Jó úton járok, az idő előrehaladtával szerintem egyre jobb leszek
– jelentette ki a nyíregyházi születésű sportoló.
Hozzátette: nehéz volt neki átállni, hiszen aki ismeri, tudja, hogy mindig többet akar, jobb szeretne lenni. „Sokat harcoltam önmagammal. A helyzet akkor változott meg, amikor kezdett jobban menni a játék. Rájöttem, nem a múlton kell rágódni, mostanra egy új 23-as számú játékost láthatnak a szurkolók, aki nem arra koncentrál, hogy hat-nyolc-tíz gólokat lőjön, hanem minden helyzetét a lehető legjobban megoldja” – folytatta.
Máthé Dominik még 2021-ben fogalmazott úgy, hogy nagy álma válna valóra, ha egyszer a francia PSG-ben szerepelne. Rá egy évre megadatott neki a lehetőség, igaz, a párizsi sztárklubhoz végül egy térdszalag-szakadásból érkezett meg.
Tényleg az volt a legnagyobb álmom, és valóra vált, tök mindegy, hogy és mennyit játszottam Párizsban, azt már senki sem veszi el tőlem. Ha valaki egyszer ránéz az önéletrajzomra, ott lesz benne, hogy két évet lehúztam a PSG-ben. Nyilván voltak jobb napok meg rosszabbak is, de nagyon büszke vagyok arra, hogy mindezt ilyen fiatalon elértem
– nyomatékosította a magyar élvonalba a Balatonfüred játékosaként 18 évesen berobbanó balkezes klasszis.
Máthéról egy ideje köztudott, hogy távozik Elverumból – mint kiderült, a megállapodásuk egyébként is csak erre az idényre szólt. „Köszönöm nekik, amit értem tettek! Megelőlegezett bizalom volt a részükről, hiszen még a rehabilitációm megkezdése előtt megígérték, hogy segítenek a visszatérésemben, és így is lett. Nem tudom még, hol folytatom, néhány érdeklődő már van irántam, de csak most kezdtem el jól játszani, inkább kivárok. A jobbátlövő poszt az egyik legértékesebb a piacon, ezért abban reménykedem, ha továbbra is ilyen jól megy, lesznek kérőim külföldről és Magyarországról egyaránt. Nem lennék akkor sem szomorú, ha végül külföldön kellene folytatnom a pályafutásomat... ” – tette hozzá.
Kiemelte, Norvégiában nagy tisztelet és szeretet övezi. Bár az emberek eleinte a térde miatt állították meg az utcán, most már inkább az éppen aktuális meccsük és a teljesítménye a téma. Azt azonban ő is érzi, hogy már nem megy bele minden szituációba. „Ennyi műtét és kihagyás után szerintem ez normális – ebben egyetért velem Szikra-Mezey Csaba is (a válogatott vezető terapeutája – a szerk.). Amúgy sem voltam az a nagy egy-egyezős típus, de most meg aztán végképp nem ér annyit nekem egyetlen lövés, gól sem, hogy utána megint ne tudjak kézilabdázni.”
Amikor arról beszélgetünk, hogy lassan a válogatott egyik legrutinosabb tagja lesz, udvariasan visszautasítja a feltételezést, ám arra azért emlékeztet, hogy anno
egy csapatban szerepelt.
„Nagy segítséget jelentett, amikor ők ketten voltak mellettem a pályán. Mindig elmondták, mit, hogyan kell csinálni. Sok a fiatal a mostani válogatottban, de ez így van rendjén, örülök, hogy megkezdődött a beépítésük. Tehetséges srácokról van szó, akik lődözik a gólokat a klubjaikban” –mutatott rá Máthé Dominik.
A mieinkkel kapcsolatos hír, hogy a papírformának megfelelően Szerbia lesz az ellenfelünk a világbajnoki selejtező utolsó körében. A magyar–szerb-párharc első felvonását május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, a visszavágó pedig május 17-én lesz Veszprémben.
Ezt is ajánljuk a témában
Remélhetőleg innentől csak felfelé vezet az út!
Nyitókép: MTI/MTVA/Czeglédi Zsolt