„Ezt már senki nem veszi el tőlem” – a magyar válogatott nagy visszatérője a Mandinernek

Mint ismert, a több mint kétméteres egykori tehetség sokadik térdműtétje, keresztszalag-pótlása után, másfél viszontagságokkal teli esztendőt követően tavaly végre ismét pályára léphetett az Elverumban, ahol azóta teljes értékű játékkal és remek teljesítménnyel hálálja meg a klub nem mindennapi bizalmát. A norvégok ugyanis akkor dobtak neki mentőövet, amikor sokan már lemondtak róla.

Mindig van feljebb. Nem azt mondom, hogy messze vagyok attól a szinttől, amelyen néhány éve voltam, de valószínűleg már soha nem leszek képes ugyanolyan színvonalon kézilabdázni, mint korábban, és ezt el kell fogadnom. Az elmúlt két hónapban ugyanakkor tényleg nagyon jól ment a játék, sokat voltam fent védekezésben is, 40-45 perceket kaptam a fontosabb meccsekben. Jó úton járok, az idő előrehaladtával szerintem egyre jobb leszek

– jelentette ki a nyíregyházi születésű sportoló.

Hozzátette: nehéz volt neki átállni, hiszen aki ismeri, tudja, hogy mindig többet akar, jobb szeretne lenni. „Sokat harcoltam önmagammal. A helyzet akkor változott meg, amikor kezdett jobban menni a játék. Rájöttem, nem a múlton kell rágódni, mostanra egy új 23-as számú játékost láthatnak a szurkolók, aki nem arra koncentrál, hogy hat-nyolc-tíz gólokat lőjön, hanem minden helyzetét a lehető legjobban megoldja” – folytatta.

Máthé Dominik még 2021-ben fogalmazott úgy, hogy nagy álma válna valóra, ha egyszer a francia PSG-ben szerepelne. Rá egy évre megadatott neki a lehetőség, igaz, a párizsi sztárklubhoz végül egy térdszalag-szakadásból érkezett meg.