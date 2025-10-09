Elképesztő akaraterő: többször elsírta magát, fizetés nélkül készült, a műtétjét is ő állta – most visszatérhet a magyar válogatottba

A korábban a világ egyik legjobb csapatában, a PSG-ben is megforduló kétméteres klasszis sokadik térdműtétjét, keresztszalag-pótlását követően másfél év kihagyás után idén végre ismét pályára léphetett az Elverumban, ahol az új idényben hosszú idő után megint teljes értékű játékkal hálálja meg a norvég klub nem mindennapi bizalmát.

Máthé csapata egyik legjobbjaként az eddigi hét bajnokin 24 gólt dobott a norvég liga második helyén álló Elverumban, 13 találata a nemzetközi porondon is van, ez pedig újra válogatott meghívót ért neki – nem kevesebb, mint 21 hónap után!

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) ugyanis csütörtökön közzétette a Chema Rodríguez szövetségi kapitány által kihirdetett friss keretet, és a november 1-i, Ausztria elleni mérkőzésre készülő 22 fős névsorban ott van Máthé Dominik neve is. A hadak útját megjáró klasszis tehát majd' két év után lesz ott újra a válogatottban, erről tavaly, hiányzó keresztszalaggal valószínűleg álmodni sem mert volna. A Bécsben az osztrák szövetség alapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett barátságos meccsen egyébként