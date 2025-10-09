Elképesztő akaraterő: többször elsírta magát, fizetés nélkül készült, a műtétjét is ő állta – most visszatérhet a magyar válogatottba

„Sokszor sírva mentem haza” – a legnagyobb magyar tehetséget olyan trauma érte, amit soha nem fog elfelejteni
Nem a pénz, hanem a sportág hiányzik neki.
A borzalmas sérülései miatt az elmúlt években a poklok poklát megjáró Máthé Dominik majd' két év kihagyás után kapott ismét meghívót. A Chema Rodríguez irányította magyar válogatott november 1-jén Bécsben játszik az osztrákokkal.
Hivatkozhatnánk Máthé Dominikre úgy, mint minden idők egyik legpechesebb magyar kézilabdázójára, ám ennél alighanem sokkal helyénvalóbb a rendíthetetlenségét, példaértékű kitartását kiemelni. A valaha a sportág hazai őstehetségének, legnagyobb reménységének kikiáltott válogatott jobbátlövő borzasztóan balszerencsés kálváriáját mi is számos alkalommal körbejártuk, legutóbb részletesen akkor, amikor májusban visszatért korábbi csapatához, a norvég Elverumhoz, illetve amikor augusztusban ő maga mesélt brutális megpróbáltatásairól.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem a pénz, hanem a sportág hiányzik neki.
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos tisztában lenni a realitásokkal.
A korábban a világ egyik legjobb csapatában, a PSG-ben is megforduló kétméteres klasszis sokadik térdműtétjét, keresztszalag-pótlását követően másfél év kihagyás után idén végre ismét pályára léphetett az Elverumban, ahol az új idényben hosszú idő után megint teljes értékű játékkal hálálja meg a norvég klub nem mindennapi bizalmát.
Máthé csapata egyik legjobbjaként az eddigi hét bajnokin 24 gólt dobott a norvég liga második helyén álló Elverumban, 13 találata a nemzetközi porondon is van, ez pedig újra válogatott meghívót ért neki – nem kevesebb, mint 21 hónap után!
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) ugyanis csütörtökön közzétette a Chema Rodríguez szövetségi kapitány által kihirdetett friss keretet, és a november 1-i, Ausztria elleni mérkőzésre készülő 22 fős névsorban ott van Máthé Dominik neve is. A hadak útját megjáró klasszis tehát majd' két év után lesz ott újra a válogatottban, erről tavaly, hiányzó keresztszalaggal valószínűleg álmodni sem mert volna. A Bécsben az osztrák szövetség alapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett barátságos meccsen egyébként
egy újoncot is avat a magyar férfiválogatott az ETO Universityben balszélső Hári Levente személyében, a 41 éves Mikler Roland viszont ezúttal nem lesz ott a kapusok között.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt