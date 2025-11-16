Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi keretszűkítés Magyarország Puskás aréna Írország

Marco Rossi döntött: ők biztosan nem játszhatnak az írek ellen – megvan a magyar keret

2025. november 16. 10:46

Szűkítette játékoskeretét a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Írország elleni vasárnapi világbajnoki selejtezőre. Marco Rossi döntése alapján ezúttal biztosan nem lép pályára Magyarország csapatában a Debrecen támadója, Bárány Donát, valamint a paksiak jobb oldali védője, Osváth Attila és a svéd AIK középpályása, Csongvai Áron.

2025. november 16. 10:46
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján már megtalálható Magyarország 23 fős, szűkített játékoskerete az Írország elleni vasárnapi labdarúgó világbajnoki selejtezőre. Ez alapján kimaradt a Debrecen támadója, Bárány Donát, akinek a sérülése nem jött rendbe, valamint a paksiak jobb oldali védője, Osváth Attila mellett a svéd AIK középpályása, Csongvai Áron.

Magyarország, Írország, Marco Rossi, Puskás Aréna, keretszűkítés
Magyarország–Írország: Marco Rossi döntött, három játékost hagyott ki az írek elleni meccskeretből

Az Örményországban győztes együtteshez képest 

  • a Ferencváros középpályása, Ötvös Bence és 
  • a török Rizespor hátvédje, Mocsi Attila 

viszont visszakerült a csapatba.

Rossi korábban elmondta, hogy a meccsen kulcsfontosságú lesz az írek pontrúgásainak és beíveléseinek elhárítása, így ez egy fő szempont volt a szövetségi kapitánynál a keret összeállításánál.

„Főleg rögzített szituációkból veszélyesek. A támadások során labdával nagy területet tudnak befutni gyors és kreatív játékosaikkal. Őszintén remélem, ezeket a helyzeteket mind el tudjuk dönteni a saját javunkra. Az elmúlt meccseken sikerült érvényesíteniük a sajátosságaikat, kihasználták a fizikális készségeiket. 

Nem tudom, a provokáció ellen miként lehet a leghatékonyabban felkészülni. Igyekszünk arra összpontosítani, amit mi csinálunk: agresszívan fogunk játszani, vállaljuk a párharcokat mindenféle félelem nélkül

– fogalmazott az olasz-magyar tréner.

Magyarország–Írország: nekünk már a döntetlen is elég

Az ír válogatottban nem lesz ott az olasz AS Roma sérüléssel bajlódó támadója, Evan Ferguson, és rajta kívül Kevin O'Toole (New York City FC), Mark Sykes (Bristol City), valamint Andrew Moran (Los Angeles FC) is a keretszűkítés áldozatává vált. 

A nyolcpontos Magyarország és a hét ponttal harmadik Írország világbajnoki selejtezőmérkőzése vasárnap 15 órakor kezdődik a telt házas Puskás Arénában. A tíz ponttal a csoportot vezető portugálok már régen kvalifikálhatták volna magukat a 2026-os tornára, de sem a magyar, sem az ír gárdát nem tudták legyőzni, így a három ponttal negyedik helyezett örményeket hazai pályán kell megverniük az utolsó fordulóban. 

A csoport első helyezettje kijut a jövő évi vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat – ehhez nekünk már egy döntetlen is elég.

A mai sorsdöntő összecsapásról élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezik a Mandiner.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar labdarúgó-válogatott meccskerete Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles  Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A szeptember 6-i találkozó összefoglalóját itt nézheti meg:

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!