Marco Rossi döntött: ők biztosan nem játszhatnak az írek ellen – megvan a magyar keret

Az ír válogatottban nem lesz ott az olasz AS Roma sérüléssel bajlódó támadója, Evan Ferguson, és rajta kívül Kevin O'Toole (New York City FC), Mark Sykes (Bristol City), valamint Andrew Moran (Los Angeles FC) is a keretszűkítés áldozatává vált.

A nyolcpontos Magyarország és a hét ponttal harmadik Írország világbajnoki selejtezőmérkőzése vasárnap 15 órakor kezdődik a telt házas Puskás Arénában. A tíz ponttal a csoportot vezető portugálok már régen kvalifikálhatták volna magukat a 2026-os tornára, de sem a magyar, sem az ír gárdát nem tudták legyőzni, így a három ponttal negyedik helyezett örményeket hazai pályán kell megverniük az utolsó fordulóban.

A csoport első helyezettje kijut a jövő évi vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat – ehhez nekünk már egy döntetlen is elég.

A mai sorsdöntő összecsapásról élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezik a Mandiner.