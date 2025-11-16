Marco Rossi döntött: ők biztosan nem játszhatnak az írek ellen – megvan a magyar keret

„Hajmeresztő lenne” – Marco Rossi letett arról, hogy így kijusson a magyar válogatott a világbajnokságra
Szűkítette játékoskeretét a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Írország elleni vasárnapi világbajnoki selejtezőre. Marco Rossi döntése alapján ezúttal biztosan nem lép pályára Magyarország csapatában a Debrecen támadója, Bárány Donát, valamint a paksiak jobb oldali védője, Osváth Attila és a svéd AIK középpályása, Csongvai Áron.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján már megtalálható Magyarország 23 fős, szűkített játékoskerete az Írország elleni vasárnapi labdarúgó világbajnoki selejtezőre. Ez alapján kimaradt a Debrecen támadója, Bárány Donát, akinek a sérülése nem jött rendbe, valamint a paksiak jobb oldali védője, Osváth Attila mellett a svéd AIK középpályása, Csongvai Áron.
Az Örményországban győztes együtteshez képest
viszont visszakerült a csapatba.
Rossi korábban elmondta, hogy a meccsen kulcsfontosságú lesz az írek pontrúgásainak és beíveléseinek elhárítása, így ez egy fő szempont volt a szövetségi kapitánynál a keret összeállításánál.
„Főleg rögzített szituációkból veszélyesek. A támadások során labdával nagy területet tudnak befutni gyors és kreatív játékosaikkal. Őszintén remélem, ezeket a helyzeteket mind el tudjuk dönteni a saját javunkra. Az elmúlt meccseken sikerült érvényesíteniük a sajátosságaikat, kihasználták a fizikális készségeiket.
Nem tudom, a provokáció ellen miként lehet a leghatékonyabban felkészülni. Igyekszünk arra összpontosítani, amit mi csinálunk: agresszívan fogunk játszani, vállaljuk a párharcokat mindenféle félelem nélkül”
– fogalmazott az olasz-magyar tréner.
Az ír válogatottban nem lesz ott az olasz AS Roma sérüléssel bajlódó támadója, Evan Ferguson, és rajta kívül Kevin O'Toole (New York City FC), Mark Sykes (Bristol City), valamint Andrew Moran (Los Angeles FC) is a keretszűkítés áldozatává vált.
A nyolcpontos Magyarország és a hét ponttal harmadik Írország világbajnoki selejtezőmérkőzése vasárnap 15 órakor kezdődik a telt házas Puskás Arénában. A tíz ponttal a csoportot vezető portugálok már régen kvalifikálhatták volna magukat a 2026-os tornára, de sem a magyar, sem az ír gárdát nem tudták legyőzni, így a három ponttal negyedik helyezett örményeket hazai pályán kell megverniük az utolsó fordulóban.
A csoport első helyezettje kijut a jövő évi vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat – ehhez nekünk már egy döntetlen is elég.
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
