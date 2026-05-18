Fodor Gábor szerint Magyar Péter kormányának ezt mindenképpen meg kellene lépnie (VIDEÓ)

Fodor Gábor a Mokka vendégeként arról beszélt, hogy a most megalakult Tisza-kormánynak szerinte vissza kellene térnie a rendszerváltás utáni demokratikus hagyományokhoz, amelyek központi eleme volt a részletes, írásos kormányprogram parlament elé terjesztése. A volt miniszter úgy fogalmazott: amennyiben a kabinet valóban a demokratikus intézményrendszer megerősítését tekinti céljának,

akkor elengedhetetlen lenne egy hivatalos program benyújtása és annak parlamenti megvitatása.

Fodor Gábor felidézte, hogy 1990 után bevett gyakorlatnak számított a többnapos parlamenti vita a kormányprogramról, amely során az ellenzék és a kormánypártok egyaránt részletesen ismertethették álláspontjukat. Mint mondta, képviselőként és miniszterként személyesen is részt vett ezekben az ülésekben, amelyek végén az Országgyűlés nemcsak a programról, hanem a miniszterelnök személyéről is szavazott.