kormány fodor gábor mokka Magyar Péter

Fodor Gábor szerint Magyar Péter kormányának ezt mindenképpen meg kellene lépnie (VIDEÓ)

2026. május 18. 10:40

A volt miniszter a Mokka vendége volt.

Fodor Gábor a Mokka vendégeként arról beszélt, hogy a most megalakult Tisza-kormánynak szerinte vissza kellene térnie a rendszerváltás utáni demokratikus hagyományokhoz, amelyek központi eleme volt a részletes, írásos kormányprogram parlament elé terjesztése. A volt miniszter úgy fogalmazott: amennyiben a kabinet valóban a demokratikus intézményrendszer megerősítését tekinti céljának, 

akkor elengedhetetlen lenne egy hivatalos program benyújtása és annak parlamenti megvitatása.

Fodor Gábor felidézte, hogy 1990 után bevett gyakorlatnak számított a többnapos parlamenti vita a kormányprogramról, amely során az ellenzék és a kormánypártok egyaránt részletesen ismertethették álláspontjukat. Mint mondta, képviselőként és miniszterként személyesen is részt vett ezekben az ülésekben, amelyek végén az Országgyűlés nemcsak a programról, hanem a miniszterelnök személyéről is szavazott.

A liberális politikus szerint ezt a rendszert a Fidesz az Alaptörvény elfogadásával megszüntette, amit hibás döntésnek tart. Úgy véli, a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő parlamenti kontrollt, mivel a miniszterelnök-jelölt csupán egy általános politikai beszédet tart, amely nem helyettesíti a részletes programot és az arról folytatott érdemi vitát.

Fodor Gábor hangsúlyozta: egy írásos kormányprogram nemcsak átláthatóbbá tenné a kabinet vállalásait, hanem erősebb számonkérhetőséget is teremtene. Szerinte a parlamenti vita lehetőséget adna arra, hogy a választók világos képet kapjanak a kormány konkrét céljairól és azok politikai támogatottságáról.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. május 18. 11:37
Az eddigiek alapján Magyar Péter a demokrácia és a jogállam ellensége. Magyar Péter semmilyen ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításai önkényesek, híján vannak az észszerűségnek és az emberi értékeknek is.
tapir32
2026. május 18. 11:35
Túlzott elvárás Magyar Péterrel és kormányával szemben.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 11:26
Különben is, most nem ér rá. Pincékben guberál, lomispetya. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 11:23
Aztán mit terjesszen elő szerencsétlenje? 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!