Fodor Gábor szerint Magyar Péter kormányának ezt mindenképpen meg kellene lépnie (VIDEÓ)

Rendszerváltó liberális politikus figyelmeztette Magyar Pétert: nem véletlen, hogy négyévente vannak a választások, az elnököt pedig öt évre választjuk
„Kell lennie a közjogi rendszernek egy olyan elemének, ami nem az állandó vitáknak a tárgya”.
A volt miniszter a Mokka vendége volt.
Fodor Gábor a Mokka vendégeként arról beszélt, hogy a most megalakult Tisza-kormánynak szerinte vissza kellene térnie a rendszerváltás utáni demokratikus hagyományokhoz, amelyek központi eleme volt a részletes, írásos kormányprogram parlament elé terjesztése. A volt miniszter úgy fogalmazott: amennyiben a kabinet valóban a demokratikus intézményrendszer megerősítését tekinti céljának,
akkor elengedhetetlen lenne egy hivatalos program benyújtása és annak parlamenti megvitatása.
Fodor Gábor felidézte, hogy 1990 után bevett gyakorlatnak számított a többnapos parlamenti vita a kormányprogramról, amely során az ellenzék és a kormánypártok egyaránt részletesen ismertethették álláspontjukat. Mint mondta, képviselőként és miniszterként személyesen is részt vett ezekben az ülésekben, amelyek végén az Országgyűlés nemcsak a programról, hanem a miniszterelnök személyéről is szavazott.
A liberális politikus szerint ezt a rendszert a Fidesz az Alaptörvény elfogadásával megszüntette, amit hibás döntésnek tart. Úgy véli, a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő parlamenti kontrollt, mivel a miniszterelnök-jelölt csupán egy általános politikai beszédet tart, amely nem helyettesíti a részletes programot és az arról folytatott érdemi vitát.
Fodor Gábor hangsúlyozta: egy írásos kormányprogram nemcsak átláthatóbbá tenné a kabinet vállalásait, hanem erősebb számonkérhetőséget is teremtene. Szerinte a parlamenti vita lehetőséget adna arra, hogy a választók világos képet kapjanak a kormány konkrét céljairól és azok politikai támogatottságáról.
