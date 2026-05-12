Rendszerváltó liberális politikus figyelmeztette Magyar Pétert: nem véletlen, hogy négyévente vannak a választások, az elnököt pedig öt évre választjuk

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
„Kell lennie a közjogi rendszernek egy olyan elemének, ami nem az állandó vitáknak a tárgya”.
Annak idején a rendszerváltáskor úgy alkottuk meg a magyar közjogi berendezkedést, hogy négyévente vannak parlamenti választások és ötévente választunk elnököt, tudatosan azért, hogy az elnök ciklusa túlnyúljon a parlamenti ciklusokon – jelentette ki Fodor Gábor a Mandiner Reakció adásában arra reflektálva, hogy Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólította távozásra Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
Az elnöki ciklus túlnyúlása a parlamenti cikluson azért fontos Fodor szerint, hogy az egyes változó összetételű parlamenteknek együtt kelljen működnie egy olyan elnökkel, aki még egy előző parlamenttől kapott felhatalmazást.
Lényeges, hogy jelen legyen ilyen értelemben „az együttműködés kultúrája”.
Úgy véli, hogy „ez a közjogi berendezkedésünk fundamentuma, alapja, és független attól, hogy ízlésben meg más szempontokból hogyan gondolkodunk Sulyok Tamás elnöki teljesítményéről”. Szerinte abból a szempontból, hogy maradjon-e az elnök, másodlagos kérdés, hogy milyen kvalitásai vannak. Itt a fő szempont Fodor véleménye szerint a közjogi rendszerünk iránti tisztelet.
„Kell lennie a közjogi rendszernek egy olyan elemének, ami nem az állandó vitáknak a tárgya”,
az elnöknek pedig megpróbáljuk megadni a tiszteletet: a legvégső esetben kritizáljuk csak.
Mint fogalmazott: „ha a szereplők tudják ezt a szabályt, hogy csak a legvégső esetben kritizáljuk az elnököt, akkor marad egy olyan része a közjogi berendezkedésnek, ahol mégiscsak a közöst próbáljuk keresni. A demokráciának lényege a vita, de kell lennie egy olyan elemnek, ami a közöst jeleníti meg. Ezért nem jó ez a támadás”.
