Rendszerváltó liberális politikus figyelmeztette Magyar Pétert: nem véletlen, hogy négyévente vannak a választások, az elnököt pedig öt évre választjuk

Annak idején a rendszerváltáskor úgy alkottuk meg a magyar közjogi berendezkedést, hogy négyévente vannak parlamenti választások és ötévente választunk elnököt, tudatosan azért, hogy az elnök ciklusa túlnyúljon a parlamenti ciklusokon – jelentette ki Fodor Gábor a Mandiner Reakció adásában arra reflektálva, hogy Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólította távozásra Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Az elnöki ciklus túlnyúlása a parlamenti cikluson azért fontos Fodor szerint, hogy az egyes változó összetételű parlamenteknek együtt kelljen működnie egy olyan elnökkel, aki még egy előző parlamenttől kapott felhatalmazást.