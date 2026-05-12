Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás fodor gábor Magyar Péter

Rendszerváltó liberális politikus figyelmeztette Magyar Pétert: nem véletlen, hogy négyévente vannak a választások, az elnököt pedig öt évre választjuk

2026. május 12. 08:10

„Kell lennie a közjogi rendszernek egy olyan elemének, ami nem az állandó vitáknak a tárgya”.

2026. május 12. 08:10
null

Annak idején a rendszerváltáskor úgy alkottuk meg a magyar közjogi berendezkedést, hogy négyévente vannak parlamenti választások és ötévente választunk elnököt, tudatosan azért, hogy az elnök ciklusa túlnyúljon a parlamenti ciklusokon – jelentette ki Fodor Gábor a Mandiner Reakció adásában arra reflektálva, hogy Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólította távozásra Sulyok Tamás köztársasági elnököt. 

Az elnöki ciklus túlnyúlása a parlamenti cikluson azért fontos Fodor szerint, hogy az egyes változó összetételű parlamenteknek együtt kelljen működnie egy olyan elnökkel, aki még egy előző parlamenttől kapott felhatalmazást. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Lényeges, hogy jelen legyen ilyen értelemben „az együttműködés kultúrája”.

Úgy véli, hogy „ez a közjogi berendezkedésünk fundamentuma, alapja, és független attól, hogy ízlésben meg más szempontokból hogyan gondolkodunk Sulyok Tamás elnöki teljesítményéről”. Szerinte abból a szempontból, hogy maradjon-e az elnök, másodlagos kérdés, hogy milyen kvalitásai vannak. Itt a fő szempont Fodor véleménye szerint a közjogi rendszerünk iránti tisztelet. 

„Kell lennie a közjogi rendszernek egy olyan elemének, ami nem az állandó vitáknak a tárgya”,

az elnöknek pedig megpróbáljuk megadni a tiszteletet: a legvégső esetben kritizáljuk csak. 

Mint fogalmazott: „ha a szereplők tudják ezt a szabályt, hogy csak a legvégső esetben kritizáljuk az elnököt, akkor marad egy olyan része a közjogi berendezkedésnek, ahol mégiscsak a közöst próbáljuk keresni. A demokráciának lényege a vita, de kell lennie egy olyan elemnek, ami a közöst jeleníti meg. Ezért nem jó ez a támadás”.

Nyitókép: Peter Schulz

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
harald
•••
2026. május 12. 10:29 Szerkesztve
Szóval ott tartunk, hogy az szadeszes Fodor & és a bolsi Schiffer védi a MAGYAR érdeket? Hol a FIDESZ?!! Persze jobb, ha FIDESZ nem szólal meg, mert teljesen elhitte hogy Viktort a demonkrácia buktatta meg !
Válasz erre
1
1
Nyégé
2026. május 12. 09:25
Van, kitől a telefonját veszi el, van kitől a közjogi megbízatását ... mindent is ural ..
Válasz erre
4
0
hallgató
2026. május 12. 09:03
Bocs de elfelejtjük, hogy Poloska Királynak nincs betegségtudata.
Válasz erre
7
0
hallgató
2026. május 12. 09:00
Felszólitom Fodor Gábort, hogy azonnal távozzon a közéletből és vagyonát személyesen nekem adja át! Poloska Király
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!