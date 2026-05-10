Magyar Péter botrányáról ír a Die Presse: az új miniszterelnök már első beszédével megalázta Sulyok Tamást

Sulyok Tamás válaszolt Magyar Péter fenyegetőzésére
Ezt a választ adta a Sándor-palota Magyar Péter fenyegetésére.
Az osztrák lap szerint a köztársasági elnök szemmel láthatóan megdöbbent a támadástól.
A Die Presse című osztrák napilap élesen bírálja Magyar Péter miniszterelnöki beszédét, amelyben a kormányfő lemondásra szólította fel Sulyok Tamást.
A lap szerint ezzel botrányt okozott és közvetlenül megtámadta az államfőt.
A Die Presse egyértelműen úgy fogalmaz: Magyar Péter a nagy nyilvánosság előtt megalázta Sulyok Tamást, aki szemmel láthatóan megdöbbent a támadástól.
