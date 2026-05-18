Interjút adott Sulyok: Lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka
„Még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen”.
A fenyegetés, a csuklóztatás és meglévő intézmények meg szerződések lényegében semmibe vétele nem a jogállam útja.
„Sulyok Tamás egyértelművé tette: nem mond le a köztársasági elnöki posztról. Okait hosszan fejtegeti az Indexnek adott interjúban.
A lényeg nagyjából: a nemzeti egységet ebben a sokszínűségben valójában az alkotmány és a jog tudja megteremteni. »A jog ugyanis mindenkire egyformán vonatkozik, és alapelve, hogy a jog nem ismerete nem mentesít a betartása alól.« Vagyis Sulyok hangsúlyosan az intézményt, s nem saját személyét védi. Legalábbis ez az érvelése.
Hasonló a helyzet a többi közjogi méltósággal, hatósági vezetővel vagy épp Krausz Ferenc alapítványával. Ha a Magyar-kormány mindenütt változást akar, éljen a kétharmados felhatalmazásával, módosítson, amin tud és lehet, de a fenyegetés, a csuklóztatás és meglévő intézmények meg szerződések lényegében semmibe vétele nem a jogállam útja.
Ami a Fideszt, illetve a hozzá soroltakat illeti: ez bizony az ellenállás és az összetartás próbája. De nem a bűnöket és a bűnösöket, hanem jó ügyeket, az eredményeket és egymást kell bevédeni.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen”.
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI
***