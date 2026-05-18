05. 18.
hétfő
sulyok tamás krausz ferenc Tisza Magyar Péter jog

Ha a Magyar-kormány mindenütt változást akar, éljen a kétharmados felhatalmazásával

2026. május 18. 09:43

A fenyegetés, a csuklóztatás és meglévő intézmények meg szerződések lényegében semmibe vétele nem a jogállam útja.

Kacsoh Dániel
„Sulyok Tamás egyértelművé tette: nem mond le a köztársasági elnöki posztról. Okait hosszan fejtegeti az Indexnek adott interjúban.

A lényeg nagyjából: a nemzeti egységet ebben a sokszínűségben valójában az alkotmány és a jog tudja megteremteni. »A jog ugyanis mindenkire egyformán vonatkozik, és alapelve, hogy a jog nem ismerete nem mentesít a betartása alól.« Vagyis Sulyok hangsúlyosan az intézményt, s nem saját személyét védi. Legalábbis ez az érvelése.

Hasonló a helyzet a többi közjogi méltósággal, hatósági vezetővel vagy épp Krausz Ferenc alapítványával. Ha a Magyar-kormány mindenütt változást akar, éljen a kétharmados felhatalmazásával, módosítson, amin tud és lehet, de a fenyegetés, a csuklóztatás és meglévő intézmények meg szerződések lényegében semmibe vétele nem a jogállam útja.

Ami a Fideszt, illetve a hozzá soroltakat illeti: ez bizony az ellenállás és az összetartás próbája. De nem a bűnöket és a bűnösöket, hanem jó ügyeket, az eredményeket és egymást kell bevédeni.”

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
reepcze-2
2026. május 18. 11:40
"bevédeni"? Ha egy kapus "bevéd" egy lövést, akkor az a lövés gól, a kapus kárára.
pollip
2026. május 18. 11:17
Van patrióta és CÖF média hálózat? Sikerült kiépíteni? Ha igen, tessék használni! Kapjon nemzetközi híreket MP tevékenysége! Tessék ismertetni Krausz Ferenc levelét! Nem tudom elfelejteni, amikor egy Bangladesi ballib lap Orbán Viktor miniszterelnök úrat hozta le, mint valami rossz példát!
minarik
2026. május 18. 11:03
zolotarjov-2 2026. május 18. 10:49 • Szerkesztve Orbán két köztársasági elnököt mondatott le Lemondani csak az elnök tud. Saját döntése. Ha le akarjátok váltani, ott vannak hozzá a módszereitek meg a kétharmados dzsedikardotok.
zolotarjov-2
2026. május 18. 10:49 Szerkesztve
Orbán két köztársasági elnököt mondatott le, hogy a saját hátsóját fedezze. És nem kellett neki hozzá az alkotmányhoz nyúlni, csak leszólni. Akkor senki nem aggódott a Fideszben a köztársasági elnök jogállamban betöltött szerepéért.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!