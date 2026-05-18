„Sulyok Tamás egyértelművé tette: nem mond le a köztársasági elnöki posztról. Okait hosszan fejtegeti az Indexnek adott interjúban.

A lényeg nagyjából: a nemzeti egységet ebben a sokszínűségben valójában az alkotmány és a jog tudja megteremteni. »A jog ugyanis mindenkire egyformán vonatkozik, és alapelve, hogy a jog nem ismerete nem mentesít a betartása alól.« Vagyis Sulyok hangsúlyosan az intézményt, s nem saját személyét védi. Legalábbis ez az érvelése.