Marco Rossi magyar válogatott Kovács Bendegúz Ajax AZ Alkmaar Szoboszlai Dominik

A Szoboszlai-faktor Kovácséknál is működött, de nekik is külföldre kellett menni

2026. május 14. 13:13

Fehérgyarmatról a világ elitjébe?! Kovács Ottó szerint nem lehetetlen: a Szoboszlai Dominikhez hasonlóan a családi műhelyből elinduló, immár az AZ Alkmaarral holland kupagyőztes Kovács Bendegúz édesapja majd' kicsattan a büszkeségtől fia első válogatott meghívója miatt.

A hét elején ismét keretet hirdetett labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A névsorral kapcsolatos legizgalmasabb újdonság a mindössze 19 éves Kovács Bendegúz behívása: a fiatal támadó még csak nemrég debütált a nemzetközi felnőttporondon, de már így is a magyar futball egyik legnagyobb csatárígéreteként tartják számon. Ráadásul egyre többen párhuzamot vonnak közte és Szoboszlai Dominik között, legalábbis ami a kezdeti karrierívüket jellemzi. 

Kovács Bendegúz AZ Alkmaar Szoboszlai
Az „új Szoboszlai”? Kovács Bendegúz hamar közönségkedvenccé vált az Alkmaarnál – többen már Erling Haalandhoz és Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítják (Fotó: Facebook/AZ Alkmaar)

Szoboszlaihoz hasonlóan ő is a családi műhelyből indult

Az egy centi híján kétméteres középcsatár 2025-ben az Ajax akadémiájáról került a másik holland nagycsapat, az AZ Alkmaar utánpótlásrendszerébe, ahol korosztályos szinten valósággal ontotta a gólokat. Így idén a felnőttcsapatban is bemutatkozhatott, nem akárhogyan: egy hónapja 

a Konferencialigában csereként beállva egyből gólpasszt adott a Sahtar Donyeck ellen, és a friss holland kupagyőztes alkmaariak legutóbbi három Eredivisie-bajnokiján is pályára léphetett. 

A gólerőssége mellett jól fejelő és cselező, kiváló rúgótechnikával megáldott Kovácsnak sokan már most Szoboszlai Dominikhez hasonló pályafutást jósolnak. És van, amiben máris párhuzam vonható kettejük között: ahogy a liverpooli világsztár karrierje is édesapja, Szoboszlai Zsolt székesfehérvári utánpótlásműhelyéből, a Főnix-Goldból, úgy a fehérgyarmati születésű Kovácsé 

szintén a „családi keltetőből”, az apa által alapított nyíregyházi Fiatal Gyémántok SK-ból indult anno. 

Kerkez példája is ott lebeg előtte

A büszke Kovács Ottó most a Blikknek mesélt a kezdetekről, kiemelve, fia már két és félévesen „produkált érdekes dolgokat” az AC Milan sporttáborában a 3-4 évvel idősebbek ellen, s hogy később – megint csak Szoboszlaihoz hasonlóan – 

hétfőtől vasárnapig minden délután a futball körül forgott náluk.

Később a DVSC-hez került, innen már korosztályos bajnok és gólkirályként költöztek ki Hollandiába, eleinte egy alpheni amatőr klubhoz, ahol aztán Bendegúzra felfigyelt az Ajax. Az amszterdamiak alighanem már bánják is, hogy elengedték Kovácsot az AZ-hez, Alkmaarban ugyanis valósággal berobbant, s idénre már a kupagyőztes nagycsapatnak is tagja lett – aminek köszönhetően ráadásul a klub kvalifikálta magát az Európa-ligába. 

Ezen a ponton pedig a Liverpool másik magyar klasszisával, Kerkez Milossal lehet reménybeli kapcsolódási pontot keresni: a vajdasági védő is az AZ-től szerződött a Premier League-es Bournemouth-hoz 2023-ban, a Kovács család abban bízik, Bendegúz is képes lehet bejárni ezt az utat. 

A hórihorgas befejező csatárt testfelépítése miatt egyébként hasonlították már a Manchester City gólvágójához, Erling Haalandhoz is, édesapja szerint azonban a labdaügyessége miatt fia inkább Zlatan Ibrahimovicra hajaz. Marco Rossi mindenesetre éppen a minap beszélt arról, hogy a magyar válogatott jó ideje küzd csatárgondokkal, ezen a problémán pedig most nyilvánvalóan nem segített Varga Barnabás friss, illetve Bárány Donát előző nemzetközi szünetben összeszedett súlyos sérülése – vagyis Kovács adott esetben akár már a következő két felkészülési találkozón is szerephez juthat. 

A nemzeti együttes

  • június 5-én, pénteken 19:45-től a finneket,
  • négy nappal később, kedden 14 órától pedig Kazahsztán legjobbjait látja vendégül a Puskás Arénában.

Nyitókép: Facebook/AZ Alkmaar

