Kovács Bendegúz AEK Varga Barnabás AZ Alkmaar

Gólpasszal debütált a felnőttek között a hollandok magyar csatára – mindkét válogatott támadónk elbúcsúzott

2026. április 16. 22:58

Kovács Bendegúz és Varga Barnabás sem jutott tovább a csapatával a labdarúgó Konferencia-ligában.

A labdarúgó Konferencia-ligában is kialakult a legjobb négy mezőnye, miután véget értek a negyeddöntők visszavágói. Ezekből kettőben is volt magyar érdekeltség: a Kovács Bendegúzt csereként bevető holland AZ Alkmaar az ukrán Sahtar Donyeckkel nézett farkasszemet, a Varga Barnabással felálló AEK Athén pedig a spanyol Rayo Vallecanót fogadta.

Az első meccsen a Sahtar kései góljainak köszönhetően háromgólos győzelmet aratott Lengyelországban, Kovács akkor végig a kispadon ült, ezúttal azonban a 63. percben bevetette az edzője.

A 19 éves magyar utánpótlás-válogatott támadó gólpasszal debütált a felnőttek között, a 80. percben Sinnek adott egy asszisztot,

amellyel már a hollandok vezettek, ám végül kiegyenlítettek a vendégek, így a 2–2-es végeredménnyel, összesítésben 5–2-vel készülhetnek az elődöntőre.

Válogatott támadónk, Varga Barnabás görög csapata, az AEK is háromgólos hátrányt kísérelt meg ledolgozni hazai pályán, ami 51 perc alatt össze is jött, ám a spanyoloknak sikerült szépíteniük, ami végül a továbbjutásukat jelentette. Ezzel eldőlt, hogy mindkét magyar támadó együttese búcsúzott a sorozattól.

Konferencia-liga, negyeddöntő, visszavágók
AZ Alkmaar (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 2–2
összesítésben 2–5, továbbjutott a Sahtar Donyeck
AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol) 3–1
összesítésben 3–4, továbbjutott a Rayo Vallecano
Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol) 2–1
összesítésben 2–4, továbbjutott a Crystal Palace
Strasbourg (francia)–Mainz (német) 4–0
összesítésben 4–2, továbbjutott a Strasbourg

A Konferencia-liga elődöntőinek párosításai:
Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol)
Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia)

