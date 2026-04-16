Gólpasszal debütált a felnőttek között a hollandok magyar csatára – mindkét válogatott támadónk elbúcsúzott

Válogatott támadónk, Varga Barnabás görög csapata, az AEK is háromgólos hátrányt kísérelt meg ledolgozni hazai pályán, ami 51 perc alatt össze is jött, ám a spanyoloknak sikerült szépíteniük, ami végül a továbbjutásukat jelentette. Ezzel eldőlt, hogy mindkét magyar támadó együttese búcsúzott a sorozattól.
Konferencia-liga, negyeddöntő, visszavágók
AZ Alkmaar (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 2–2
összesítésben 2–5, továbbjutott a Sahtar Donyeck
AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol) 3–1
összesítésben 3–4, továbbjutott a Rayo Vallecano
Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol) 2–1
összesítésben 2–4, továbbjutott a Crystal Palace
Strasbourg (francia)–Mainz (német) 4–0
összesítésben 4–2, továbbjutott a Strasbourg
A Konferencia-liga elődöntőinek párosításai:
Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol)
Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia)