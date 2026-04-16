Gyilkos magyar ösztönről írnak Görögországban: „Egész Európa erről fog beszélni”

Ez még Varga Barnabásnak is új: először történt vele ilyen, amióta az AEK Athén játékosa
Nagyon nehéz helyzetbe került az athéni együttes.
Megvan a sajátos karizmája egy ilyen kulcsfontosságú mérkőzéshez. Az AEK célja, hogy Varga Barnabás vezérletével olyan fordítást hajtson végre este a spanyol Rayo Vallecano ellen a labdarúgó Konferencia-ligában, amiről egész Európa beszélni fog.
Amint az Mandineren is olvashatták, a magyar válogatott Varga Barnabással felálló AEK Athén 3–0-s vereséget szenvedett a Rayo Vallecano vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga negyeddöntőjének első, csütörtöki mérkőzésén. A visszavágóra egy héttel később, vagyis ma kerül sor a görög fővárosban, a kezdési időpont 21 óra.
A hazaiak számára nem túl biztató előjel, hogy az AEK története során eddig hétszer került háromgólos hátrányba egy európai kupapárharc első felvonásán és csak egyetlen alkalommal sikerült ezzel együtt is továbbjutnia: az UEFA Kupa 1976–1977-es kiírásának negyeddöntőjében végül tizenegyespárbajban búcsúztatta az angol Queens Park Rangerst – hívja fel rá a figyelmet a Magyar Távirati Iroda (MTI). Hozzáteszik: spanyol ellenfelet legutóbb az UEFA Kupa 1988–1989-es győzött le, azóta 16 találkozót játszott le nyeretlenül hispán riválissal szemben.
A házigazdák szerb klasszisa, Luka Jovics eltiltás miatt nem is léphet pályára, így a 31 éves magyar támadó kiemelt figyelmet kap a görög sajtóban – lényegében tőle várják a gólokat a Kl-meccsen. Olyannyira, hogy az ottani Sportal címlapján egyenesen Varga Barnabás szerepel – szúrta ki a Magyar Nemzet.
A mostani idényt még a Ferencvárosnál kezdő csatár a hat Bajnokok Ligája-selejtezőmeccsen összesen hat gólt szerzett, majd az Európa-liga-alapszakaszban szintén ennyi összecsapáson négyszer talált be. Varga az AEK színeiben már játszott a Konferencialiga-nyolcaddöntőben, a Celje elleni idegenbeli 4–0-s siker során eredményes is volt.
Tehát mindez azt jelenti, hogy Varga Barnabás a mostani évadban – mutat rá a Magyar Nemzet –
14 nemzetközikupa-fellépésén 11 gólt szerzett
– az athéniek erre alapoznak a csütörtöki visszavágó előtt.
„Vargának megvan a gyilkos ösztöne, és sajátos karizmája egy ilyen kulcsfontosságú mérkőzéshez. Az AEK célja, hogy egy ilyen fordítást hajtson végre este, amiről egész Európa beszélni fog” – zárul a cikk.
