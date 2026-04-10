Ez még Varga Barnabásnak is új: először történt vele ilyen, amióta az AEK Athén játékosa

Elképesztő balhé Varga Barnabásék meccsén: elkésett az AEK, egy németnek kellett rendet tenni
80 percet kapott a magyar csatár a rangadón.
A Rayo Vallecano háromgólos előnyben a Konferencia-liga negyeddöntőjének első felvonása után. Varga Barnabással a soraiban az AEK Athén először veszített el idegenbeli tétmérkőzést.
A magyar válogatott Varga Barnabással felálló AEK Athén 3–0-s vereséget szenvedett a Rayo Vallecano vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga negyeddöntőjének első, csütörtöki mérkőzésén.
Varga kezdőként lépett pályára a spanyolországi találkozón, a 61. percben sárga lapot kapott, tíz perccel később pedig lecserélték. A 28. percben volt egy erős fejese, amely során a hazaiak kapusa bravúrral tolta a kapufára a bal alsó sarokba tartó labdát – derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából.
A madridi kiscsapat ezt leszámítva nem sok esélyt adott görög ellenfelének, már a második percben megszerezte a vezetést, majd az első félidő ráadásában megduplázta előnyét. Bár az AEK a meccs egészét tekintve nem játszott alárendelt szerepet, végül szépítenie sem sikerült, így nagyon nehéz helyzetbe került, ráadásul Varga ékpárja, Luka Jovics sárga lapos eltiltása miatt nem játszhat majd a visszavágón.
Vargával a soraiban az athéni együttes most először veszített el idegenbeli tétmérkőzést.
80 percet kapott a magyar csatár a rangadón.
A visszavágó jövő csütörtökön lesz Athénban. A párharc továbbjutója a német Mainzcal vagy a francia Strasbourggal találkozik az elődöntőben.
A Konferencia-liga döntőjét május 27-én rendezik Lipcsében.
Nyitókép: Facebook / AEK FC
***
