Elképesztő balhé Varga Barnabásék meccsén: elkésett az AEK, egy németnek kellett rendet tenni

A görög labdarúgó-bajnokság a legizgalmasabb szakaszához érkezett, ugyanis a hétvégén megkezdődtek a rájátszás küzdelmei. Varga Barnabás csapata, az AEK Athén igen kedvező helyzetből, az élről várta az Olympiakosz elleni, vasárnapi mérkőzést.

A magyar csatár – aki sérülése miatt a magyar válogatott Szlovénia és Görögország elleni felkészülései mérkőzésein nem lépett pályára – a kezdőcsapatban kapott lehetőséget Luka Jovics párjaként. Csapata már az 5. percben megszerezte a vezetést a rangadón Aboubakary Koita góljával – Vargának kivételesen ezúttal nem volt köze az athéni csapat találatához.