Elképesztő balhé Varga Barnabásék meccsén: elkésett az AEK, egy németnek kellett rendet tenni

Kiderült, mennyire súlyos Varga Barnabás sérülése
Az AEK Athén a hétvégén bajnoki rangadót, a jövő héten Konferencia-liga-negyeddöntőt játszik.
Korai gól döntötte el az AEK Athén és az Olympiakosz rangadóját a görög labdarúgó-bajnokságban. Varga Barnabás csapata a szünetben alaposan felborzolta a kedélyeket.
A görög labdarúgó-bajnokság a legizgalmasabb szakaszához érkezett, ugyanis a hétvégén megkezdődtek a rájátszás küzdelmei. Varga Barnabás csapata, az AEK Athén igen kedvező helyzetből, az élről várta az Olympiakosz elleni, vasárnapi mérkőzést.
A magyar csatár – aki sérülése miatt a magyar válogatott Szlovénia és Görögország elleni felkészülései mérkőzésein nem lépett pályára – a kezdőcsapatban kapott lehetőséget Luka Jovics párjaként. Csapata már az 5. percben megszerezte a vezetést a rangadón Aboubakary Koita góljával – Vargának kivételesen ezúttal nem volt köze az athéni csapat találatához.
Ezt is ajánljuk a témában
Az AEK Athén a hétvégén bajnoki rangadót, a jövő héten Konferencia-liga-negyeddöntőt játszik.
Újabb gól nem született az első 45 percben, aztán a második botránnyal kezdődött:
az AEK játékosai késve érkeztek meg a pályára, emiatt szólalkoztak össze egymással a két csapat szakmai stábjának tagjai, végül a német játékvezetőnek, Tobias Stillernek kellett rendet raknia – és felszólítania Vargáékat, hogy most már menjenek fel a pályára.
A magyar csatár a 80. percig volt a pályán, újabb gól addig nem született, érvényes később sem, ugyanis az Olympiakosz találatát les miatt elvette a videóbíró. Az AEK végül 1–0-ra nyert, és ötpontos előnnyel vezeti a görög bajnokság tabelláját.
Ezt is ajánljuk a témában
Korán reggel kelt útnak a miniszterelnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat