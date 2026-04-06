Olympiakosz AEK Athén Varga Barnabás

Elképesztő balhé Varga Barnabásék meccsén: elkésett az AEK, egy németnek kellett rendet tenni

2026. április 06. 08:39

Korai gól döntötte el az AEK Athén és az Olympiakosz rangadóját a görög labdarúgó-bajnokságban. Varga Barnabás csapata a szünetben alaposan felborzolta a kedélyeket.

null

A görög labdarúgó-bajnokság a legizgalmasabb szakaszához érkezett, ugyanis a hétvégén megkezdődtek a rájátszás küzdelmei. Varga Barnabás csapata, az AEK Athén igen kedvező helyzetből, az élről várta az Olympiakosz elleni, vasárnapi mérkőzést.

A magyar csatár – aki sérülése miatt a magyar válogatott Szlovénia és Görögország elleni felkészülései mérkőzésein nem lépett pályára – a kezdőcsapatban kapott lehetőséget Luka Jovics párjaként. Csapata már az 5. percben megszerezte a vezetést a rangadón Aboubakary Koita góljával – Vargának kivételesen ezúttal nem volt köze az athéni csapat találatához.

Varga Barnabásék botrányt okoztak a második félidő elején

Újabb gól nem született az első 45 percben, aztán a második botránnyal kezdődött: 

az AEK játékosai késve érkeztek meg a pályára, emiatt szólalkoztak össze egymással a két csapat szakmai stábjának tagjai, végül a német játékvezetőnek, Tobias Stillernek kellett rendet raknia – és felszólítania Vargáékat, hogy most már menjenek fel a pályára.

Varga Barnabás
Varga Barnabás ezúttal nem volt benne a gólban. Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat

A magyar csatár a 80. percig volt a pályán, újabb gól addig nem született, érvényes később sem, ugyanis az Olympiakosz találatát les miatt elvette a videóbíró. Az AEK végül 1–0-ra nyert, és ötpontos előnnyel vezeti a görög bajnokság tabelláját.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 06. 09:43
Vargának nem volt köze a gólhoz. Csak elvitte a védőt és zavartalanul lőhetett a társa.
ördöngös pepecselés
2026. április 06. 08:51
Varga ugyanúgy ott volt mint legutóbb csak most nem ő kapta a gólpasszt
