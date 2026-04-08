Dörzsölheti a tenyerét Marco Rossi: történelmi lépés előtt legújabb kiszemeltje

olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.

A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, onnan az Ajaxhoz került, tavaly nyáron pedig jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt.

Célja, hogy egyszer Spanyolországban futballozzon.

✈️ On the road again!



🙌 AZ reist met 24 spelers af richting Polen voor het Conference League-duel met Sjachtar Donetsk. Bekijk de hele selectie in ons liveblog: https://t.co/Kco9CyukSu#AZAlkmaar #shaaz #UECL #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/ovX0ZO5Ljz — AZ (@AZAlkmaar) April 8, 2026

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a görögök elleni döntetlen után Kovács Bendegúz helyzetére is kitért. Véleménye szerint a média túl nagy nyomást helyez a fiatal csatárra, hiszen lehet, hogy utánpótlásban szerzi a gólokat, de felnőttben még nem játszik, és addig nem hívhatja be. Ígéretes játékosnak tartja, de azt kéri, az újságírók ne helyezzenek rá túl nagy nyomást.