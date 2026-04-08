Dörzsölheti a tenyerét Marco Rossi: történelmi lépés előtt legújabb kiszemeltje

Ez nagyot szólna: a Juventus és az Aston Villa is szemet vetett a 18 gólos magyar csatárra
Bár ő Spanyolországba vágyik.
Kerkez Milos után újabb magyar válogatott labdarúgó léphet pályára nemzetközi meccsen az AZ Alkmaarban. Az ukránok ihatják meg a levét a 19 éves támadó, Kovács Bendegúz debütálásának.
Egymás után lép egyre magasabb lépcsőfokra a holland AZ Alkmaar magyar labdarúgója, Kovács Bendegúz, aki pályafutása során először került be csapatának a keretébe felnőtt nemzetközi mérkőzésen. A sajtvárosiak Lengyelországba utaztak, ahol a Konferencia-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén az ukrán Sahtar Donyeck ellen lépnek pályára.
Mint ismert, a 19 éves támadó több mint öt éve igazolt Debrecenből Hollandiába, teljesítményére pedig már az európai topbajnokságokból is felfigyeltek. Korábban a Mandiner is megírta, hogy
olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.
A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, onnan az Ajaxhoz került, tavaly nyáron pedig jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt.
Célja, hogy egyszer Spanyolországban futballozzon.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a görögök elleni döntetlen után Kovács Bendegúz helyzetére is kitért. Véleménye szerint a média túl nagy nyomást helyez a fiatal csatárra, hiszen lehet, hogy utánpótlásban szerzi a gólokat, de felnőttben még nem játszik, és addig nem hívhatja be. Ígéretes játékosnak tartja, de azt kéri, az újságírók ne helyezzenek rá túl nagy nyomást.
Nos, úgy tűnik, ez az akadály hamarosan elhárulhat: Krakkóban ráadásul ukránok ihatják meg a levét a magyar támadó felnőtt debütálásának – éppen „régi ismerősünk”, az ír támadó, Troy Parrott oldalán.
Fotó: Facebook/Kovács Ottó
***
