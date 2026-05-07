Véget ért a Fradi kiejtőjének menetelése – Vilmos herceg a helyszínen ünnepelt

A gólparádé elmaradt, a címvédés még összejöhet: a PSG lesz Budapesten az Arsenal ellenfele!
A Bayern München szinte végig hátrányban volt a párizsiak elleni párharc visszavágóján, csak a hosszabbításban tudott egyenlíteni.
Csütörtök este a második és a harmadik számú nemzetközi kupában is lejátszották az elődöntő visszavágóit. Az Európa-ligában az Aston Villa és a Freiburg, a Konferencia-ligában a Crystal Palace és a Rayo Vallecano jutott be a döntőbe.
A két Premier League-együttes csatájában az Aston Villa az 1–0-s idegenbeli vereség után otthon fölényes, 4–0-s győzelmet aratott az ezt megelőzően tíz meccsen át veretlen Nottingham Forest ellen, így megfordította a párharcot, és 44 év után ismét döntőbe jutott egy európai kupában. Ha Unai Emery csapata meg is nyeri majd a döntőt, akkor a következő idényben mindenképpen a Bajnokok Ligájában szerepelhet, függetlenül attól, hogy a PL-ben végül az első ötben végez-e.
A birminghami visszavágót a díszpáholyból tekintette meg a brit királyi család tagja, Vilmos walesi herceg, aki az Aston Villa nagy szurkolója.
A másik ágon a nyolcaddöntőben a Ferencvárost kiejtő Braga egygólos előnyből várhatta a Freiburg elleni idegenbeli visszavágót, amelyen egy buta szabálytalanság miatt már a hatodik percben emberhátrányba került, s végül 3–1-es vereséget szenvedett, ami a kiesését jelentette.
Az isztambuli fináléban tehát a német Bundesligában jelenleg hetedik helyezett Freiburg lesz az Aston Villa ellenfele.
Európa-liga
Elődöntő, visszavágók
Aston Villa (angol)–Nottingham Forest (angol) 4–0 (Watkins 36., Buendía 58. – 11-esből, McGinn 77., 80.)
Továbbjutott: az Aston Villa, 4–1-es összesítéssel
Freiburg (német)–Braga (portugál) 3–1 (Kübler 19., 72., Manzambi 41., ill. Pau Víctor 79.)
Továbbjutott: a Freiburg, 4–3-as összesítéssel
A döntőt május 20-án rendezik Isztambulban.
A finálé egyik résztvevője a harmadik számú európai kupában is egy angol gárda lesz, a Crystal Palace, amely kettős győzelemmel kerekedett a Sahtar Doneck fölé. A vesztes félnek vigaszt nyújthat, hogy Ukrajna leendő bajnokcsapataként az új szezonban ott lehet majd a BL főtábláján.
A londoni együttes fennállása első nemzetközi fináléjában a spanyol élvonalbeli Rayo Vallecanóval találkozik majd, amely a negyeddöntőben a Varga Barnabást is soraiban tudó AEK Athént ejtette ki 4–3-as összesítéssel, az elődöntőben pedig két 1–0-s győzelemmel kerekedett a francia Strasbourg fölé.
Konferencia-liga
Elődöntő, visszavágók
Crystal Palace (angol)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–1 (Pedro Henrique 25. – öngól, I. Sarr 52., ill. Eguinaldo 34.)
Továbbjutott: a Crystal Palace, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel
Strasbourg (francia)–Rayo Vallecano (spanyol) 0–1 (Alemao 42.)
Továbbjutott: a Rayo Vallecano, kettős győzelemmel, 2–0-s összesítéssel
A döntőt május 27-én rendezik Lipcsében.
A Bajnokok Ligáját is beleszámítva így a három nemzetközi sorozatban idén összesen három angol, valamint egy-egy francia, német és spanyol csapat jutott be a döntőbe.
