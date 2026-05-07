Véget ért a Fradi kiejtőjének menetelése – Vilmos herceg a helyszínen ünnepelt

Csütörtök este a második és a harmadik számú nemzetközi kupában is lejátszották az elődöntő visszavágóit: az Európa-ligában Aston Villa–Freiburg, a Konferencia-ligában Crystal Palace–Rayo Vallecano döntőt rendeznek május végén.

Az Aston Villa az Európa-liga elődöntőjének visszavágóján kiütötte a Nottinghamet (Fotó: Darren Staples / AFP)

Európa-liga

A két Premier League-együttes csatájában az Aston Villa az 1–0-s idegenbeli vereség után otthon fölényes, 4–0-s győzelmet aratott az ezt megelőzően tíz meccsen át veretlen Nottingham Forest ellen, így megfordította a párharcot, és 44 év után ismét döntőbe jutott egy európai kupában. Ha Unai Emery csapata meg is nyeri majd a döntőt, akkor a következő idényben mindenképpen a Bajnokok Ligájában szerepelhet, függetlenül attól, hogy a PL-ben végül az első ötben végez-e.