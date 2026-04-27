„A tavalyi vesszőfutás nem volt megérdemelt” – a Debrecen ifjú gólzsákja szerint azért van szerencséjük, mert megdolgoznak érte

Debreceni döntetlen: egy pontra csökkent az ETO előnye a Fradi ellen az aranycsatában
Továbbra is nyílt a bajnoki cím sorsa!
Nagyot fordult a világ egy év alatt: a kiesés réme helyett immár az NB I-dobogó és az európai kupaszereplés lebeg a DVSC futballistáinak szeme előtt. A Debrecen saját nevelésű támadója, az elmúlt két bajnokin négyszer beköszönő Cibla Flórián szerint kizárólag a saját kezükben a sorsuk.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, döntetlennel ért véget az NB I 31. fordulójának vasárnap esti rangadója, Debrecenben igazságos 1–1-et játszott egymással a harmadik helyen álló DVSC és a Ferencváros előtt egyetlen ponttal listavezető ETO. Noha a győriek az első félidőben a csapatkapitány Vitális Milán nagyszerű találatával megszerezték a vezetést, s a fordulás után könnyen meg is duplázhatták volna az előnyt, a második félidő jelentős részében már inkább a Loki akarata érvényesült, Cibla Flórián egyenlítése után is nekik voltak nagyobb lehetőségeik.
Ezt is ajánljuk a témában
A győri gólszerző Vitális nem is nagyon szépítette a lefújás után, csapata második félidőbeli teljesítményét egyenesen katasztrofálisnak minősítette, egyúttal értetlenségének adott hangot, amiért ráültek az egygólos vezetésre.
Ezt is ajánljuk a témában
A debreceniek egyik legaktívabb játékosa a saját nevelésű fiatal támadó, Cibla Flórián volt, akinek erőfeszítéseit a 73. percben egy szép fejesgól koronázta meg Kusnyír Erik remek beadása után – érdekesség, nem sokkal később, egy szabadrúgást követően utóbbi fejében maradt a DVSC győztes találata.
„A második félidőben egyértelműen azért mentünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, ez szerintem látszott a pályán is. Én úgy éreztem, meg is voltak a lehetőségeink, ezekből végül csak egy ment be, remélhetőleg legközelebb még jobban kijön a lépés” – mondta a Mandinernek a helyszínen Cibla, aki az előző héten, a DVTK elleni 5–0-s kiütés során mesterhármast szerzett, tehát mondhatni a legjobbkor, a bajnokság hajrájában kezdte el igazán elkapni a fonalat, s szállítani a debreceni gólokat a válogatottban súlyos sérülést elszenvedő Bárány Donát hiányában is.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezzel vélhetően elúszott a gólkirályi címe az NB I-ben.
Cibla szerint a fő gólfelelősük kiesése sem lehet kifogás a Debrecen számára. „Hétről hétre és napról napra keményen dolgozom a pályán és azon kívül is, szerencsére úgy tűnik, beérik a munka gyümölcse.
Dodó sajnos most hosszabb időre kiesett a csapatból, innen is jobbulást kívánunk neki, de nélküle is muszáj gólra törően játszanunk, mert csak ennek lehet eredménye, ahogy az most is bebizonyosodott
– folytatta a 21 éves játékos, aki a DVSC akadémiájának neveltjeként pontosan tudja, mennyit jelent a csapatnak és a városnak az, hogy az előző, kieséstől fenyegetett idény – amikor is csak az utolsó fordulóban sikerült bebiztosítani a bennmaradást – után most a bronzéremért és az azzal járó európai kupaindulásért küzdhet az együttes:
két fordulóval az NB I vége előtt két pont az előnyük a negyedik helyen álló ZTE előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Elrontották a jubileumot az utódok.
– Tavaly nem volt megérdemelt a csapat vesszőfutása és az a pozíció, ahol végül zárta a szezont. Noha én épp Mezőkövesden voltam kölcsönben, ugyanúgy figyelemmel követtem a srácok minden mérkőzését, és azt kell mondjam, egyáltalán nem volt szerencséje a csapatnak.
Ebben az évben törlesztett valamennyit az élet, most sokkal többször van szerencsénk – más kérdés, hogy az legtöbbször nem magától jön, hanem azért, mert kőkeményen megdolgozunk érte az edzéseken és a meccseken is.
Az európai kupaszereplés óriási pluszmotivációt jelent mindannyiunknak, és kizárólag a mi kezünkben van a sorsunk, úgyhogy mindent meg is teszünk érte!”
A Debrecen legközelebb
míg a másik fő rivális, a ZTE a Puskás Akadémia és a címvédő Ferencváros ellen próbálhatja meg kiharcolni a dobogós helyezést.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt