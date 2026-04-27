„A tavalyi vesszőfutás nem volt megérdemelt” – a Debrecen ifjú gólzsákja szerint azért van szerencséjük, mert megdolgoznak érte

A debreceniek egyik legaktívabb játékosa a saját nevelésű fiatal támadó, Cibla Flórián volt, akinek erőfeszítéseit a 73. percben egy szép fejesgól koronázta meg Kusnyír Erik remek beadása után – érdekesség, nem sokkal később, egy szabadrúgást követően utóbbi fejében maradt a DVSC győztes találata.

„A második félidőben egyértelműen azért mentünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, ez szerintem látszott a pályán is. Én úgy éreztem, meg is voltak a lehetőségeink, ezekből végül csak egy ment be, remélhetőleg legközelebb még jobban kijön a lépés” – mondta a Mandinernek a helyszínen Cibla, aki az előző héten, a DVTK elleni 5–0-s kiütés során mesterhármast szerzett, tehát mondhatni a legjobbkor, a bajnokság hajrájában kezdte el igazán elkapni a fonalat, s szállítani a debreceni gólokat a válogatottban súlyos sérülést elszenvedő Bárány Donát hiányában is.