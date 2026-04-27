Debrecen eto Cibla Flórián DVSC Konferencia-liga NB I

„A tavalyi vesszőfutás nem volt megérdemelt” – a Debrecen ifjú gólzsákja szerint azért van szerencséjük, mert megdolgoznak érte

2026. április 27. 05:52

Nagyot fordult a világ egy év alatt: a kiesés réme helyett immár az NB I-dobogó és az európai kupaszereplés lebeg a DVSC futballistáinak szeme előtt. A Debrecen saját nevelésű támadója, az elmúlt két bajnokin négyszer beköszönő Cibla Flórián szerint kizárólag a saját kezükben a sorsuk.

null
Kohán Gergely

Mint arról a Mandiner is beszámolt, döntetlennel ért véget az NB I 31. fordulójának vasárnap esti rangadója, Debrecenben igazságos 1–1-et játszott egymással a harmadik helyen álló DVSC és a Ferencváros előtt egyetlen ponttal listavezető ETO. Noha a győriek az első félidőben a csapatkapitány Vitális Milán nagyszerű találatával megszerezték a vezetést, s a fordulás után könnyen meg is duplázhatták volna az előnyt, a második félidő jelentős részében már inkább a Loki akarata érvényesült, Cibla Flórián egyenlítése után is nekik voltak nagyobb lehetőségeik. 

Cibla Flórián, CSINGER Márk, Debrecen-ETO
A Debrecen üdvöskéje, Cibla Flórián az ETO-nak is beköszönt, pontot rabolva ezzel a listavezetőtől (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A bajnokjelölt ellen is a győzelemért ment a Debrecen

A győri gólszerző Vitális nem is nagyon szépítette a lefújás után, csapata második félidőbeli teljesítményét egyenesen katasztrofálisnak minősítette, egyúttal értetlenségének adott hangot, amiért ráültek az egygólos vezetésre. 

A debreceniek egyik legaktívabb játékosa a saját nevelésű fiatal támadó, Cibla Flórián volt, akinek erőfeszítéseit a 73. percben egy szép fejesgól koronázta meg Kusnyír Erik remek beadása után – érdekesség, nem sokkal később, egy szabadrúgást követően utóbbi fejében maradt a DVSC győztes találata. 

„A második félidőben egyértelműen azért mentünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, ez szerintem látszott a pályán is. Én úgy éreztem, meg is voltak a lehetőségeink, ezekből végül csak egy ment be, remélhetőleg legközelebb még jobban kijön a lépés” – mondta a Mandinernek a helyszínen Cibla, aki az előző héten, a DVTK elleni 5–0-s kiütés során mesterhármast szerzett, tehát mondhatni a legjobbkor, a bajnokság hajrájában kezdte el igazán elkapni a fonalat, s szállítani a debreceni gólokat a válogatottban súlyos sérülést elszenvedő Bárány Donát hiányában is. 

Beérni látszik a kemény munka gyümölcse

Cibla szerint a fő gólfelelősük kiesése sem lehet kifogás a Debrecen számára. „Hétről hétre és napról napra keményen dolgozom a pályán és azon kívül is, szerencsére úgy tűnik, beérik a munka gyümölcse. 

Dodó sajnos most hosszabb időre kiesett a csapatból, innen is jobbulást kívánunk neki, de nélküle is muszáj gólra törően játszanunk, mert csak ennek lehet eredménye, ahogy az most is bebizonyosodott

 – folytatta a 21 éves játékos, aki a DVSC akadémiájának neveltjeként pontosan tudja, mennyit jelent a csapatnak és a városnak az, hogy az előző, kieséstől fenyegetett idény – amikor is csak az utolsó fordulóban sikerült bebiztosítani a bennmaradást – után most a bronzéremért és az azzal járó európai kupaindulásért küzdhet az együttes: 

két fordulóval az NB I vége előtt két pont az előnyük a negyedik helyen álló ZTE előtt.

 – Tavaly nem volt megérdemelt a csapat vesszőfutása és az a pozíció, ahol végül zárta a szezont. Noha én épp Mezőkövesden voltam kölcsönben, ugyanúgy figyelemmel követtem a srácok minden mérkőzését, és azt kell mondjam, egyáltalán nem volt szerencséje a csapatnak. 

Ebben az évben törlesztett valamennyit az élet, most sokkal többször van szerencsénk – más kérdés, hogy az legtöbbször nem magától jön, hanem azért, mert kőkeményen megdolgozunk érte az edzéseken és a meccseken is.

 Az európai kupaszereplés óriási pluszmotivációt jelent mindannyiunknak, és kizárólag a mi kezünkben van a sorsunk, úgyhogy mindent meg is teszünk érte!”

A Debrecen legközelebb 

  • hatpontos rangadót vív a csupán három egységgel kevesebbet gyűjtő Paks otthonában, 
  • végül az Újpest ellen zárja a bajnokságot hazai pályán,

míg a másik fő rivális, a ZTE a Puskás Akadémia és a címvédő Ferencváros ellen próbálhatja meg kiharcolni a dobogós helyezést. 

SCHÖN Szabolcs
Schön Szabolcs és Cibla Flórián küzdelme pontosztozkodással végződött a rangadón (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

