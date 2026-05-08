Terjed a hantavírus Európában: kórházi betegeknél azonosították a kórt

A két kórház vezetése közleményben erősítette meg a diagnózist, majd közölték: intézkedéseket tettek a betegség terjedésének megakadályozására. A többi beteg nincs veszélyben, és a látogatókkal szemben sincs szükség további intézkedésekre.

AZ RTL Nieuws holland hírcsatorna információit ismertetve az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál közölte, a KLM légiutas-kísérője annak ellenére produkált negatív teszteredményt, hogy korábban kapcsolatba került azzal a 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg.