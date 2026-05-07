Európa spanyolország hantavírus mv hondius járvány

Ha újabb járvány tör ki Európában, már meg is van, ki lesz a felelős

2026. május 07. 17:20

Komoly politikai botrányt robbantott ki Spanyolországban a hantavírussal fertőzött turistahajó érkezése. A járvány kezelése körül teljes zűrzavar alakult ki, miközben már három ember meghalt, és a hatóságok egymásnak ellentmondó üzeneteket küldtek a karanténszabályokról.

A Politico beszámolója szerint súlyos kritikák érik a szocialista spanyol kormányt a hantavírussal fertőzött MV Hondius turistahajó ügyének kezelése miatt. A holland zászló alatt közlekedő hajón kitört járvány következtében már három utas meghalt, miközben további nyolc embernél jelentkeztek a fertőzés tünetei. A 147 utast szállító hajó a tervek szerint vasárnap köt ki Tenerifén, azonban Madrid az elmúlt napokban egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatokat adott arról, hogyan kezelik majd az utasokat. A helyzet különösen a fedélzeten tartózkodó tizennégy spanyol állampolgár miatt vált politikailag érzékennyé.

Margarita Robles védelmi miniszter szerdán arról beszélt, hogy a spanyol utasokat katonai repülőgéppel szállítják Madridba, a Gómez-Ulla katonai kórházba. Ez az intézmény speciális izolációs részlegekkel rendelkezik, ahol megfigyelés alá helyeznék az érintetteket. Ugyanakkor a miniszter hangsúlyozta, hogy a további karantén önkéntes lenne, mivel a tünetmentes személyeket nem lehet kötelező elkülönítésre kényszeríteni.

A nyilatkozat azonban azonnal újabb kérdéseket vetett fel, különösen annak fényében, hogy a hantavírus feltételezett változata akár emberről emberre is terjedhet.

A járvány kezelése körül teljes a bizonytalanság

A spanyol kormányon belüli kommunikációs káoszt tovább fokozta Mónica García egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozata. A Cadena Ser rádiónak adott interjúban ugyanis már arról beszélt, hogy a spanyol utasoktól elvárják a karantént, és a hatóságok szükség esetén jogi eszközökkel is felléphetnek.  Az ellentmondó nyilatkozatok azonnal heves politikai reakciókat váltottak ki. A jobbközép Néppárt szerint a kormány teljesen elvesztette az irányítást a helyzet felett. Carmen Fúnez, a párt egészségügyi ügyekért felelős helyettes titkára közösségi oldalán azt írta:

A közbiztonságot és az egészségügyet tényleg minden egyes ember jóindulatára bízzák? Nincs senki a kormánynál.

A Vox párt még élesebben támadta Pedro Sánchez kabinetjét. Santiago Abascal pártelnök szerint a kormány politikai okokból engedélyezte a fertőzött hajó kikötését Spanyolországban.

Sánchez mindig keres valamit, ami eltereli a figyelmet a korrupciójáról, ezért amikor meglátott egy halálos vírussal fertőzött hajót, most idehozza Spanyolországba, a Kanári-szigetekre. Még emlékszünk a koronavírus-járványra

– jelentette ki egy andalúziai kampányrendezvényen. A Politico szerint a madridi kormány és a Kanári-szigetek vezetése között is komoly feszültség alakult ki. Fernando Clavijo regionális elnök azt sérelmezte, hogy Madrid nem tájékoztatta megfelelően a helyi hatóságokat a műveletről, pedig a hajó érkezése jelentős egészségügyi és logisztikai kihívásokat jelenthet a térség számára.

A fertőzés már a hajón kívül is megjelenhetett

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a vírus már nemcsak a hajó utasai között okozhat fertőzéseket. A Politico szerint a nemzetközi egészségügyi hatóságok jelenleg is próbálják felkutatni azt a harminc utast, akik még a járvány hivatalos bejelentése előtt elhagyták a hajót Szent Ilona szigetén.

Holland sajtóértesülések alapján kórházba került egy légiutas-kísérő is, aki egy Johannesburgba tartó repülőjáraton kapcsolatba került az egyik később elhunyt utassal. A beszámolók szerint enyhe tüneteket mutat.

Emellett olyan fertőzésgyanús esetet is jelentettek, amely egy olyan férfit érint, aki nem tartózkodott a hajón, viszont ugyanazon a repülőjáraton utazott Szent Ilonáról Johannesburgba, mint az egyik fertőzött utas. A fertőzés gyanúja Németországban és Svájcban is megjelent. Egy német nőt, akinél felmerült a fertőzés lehetősége, Amszterdamba szállítottak, majd Düsseldorf egyik kórházába vitték kezelésre. Egy másik fertőzött utast jelenleg Zürichben kezelnek.

A szakértők szerint a járványért valószínűleg az úgynevezett Andes-vírus felelős. A hantavírusok általában rágcsálókról terjednek emberre, azonban ez a variáns emberről emberre is képes fertőzni. Az inkubációs idő egy és nyolc hét között mozoghat, ami különösen megnehezíti a fertőzöttek felkutatását és az esetleges kontaktok azonosítását.

Nyitókép: Lina Selg / AFP

csicseriborso3
2026. május 07. 18:04
Leírták a cikkben, hogy enyhe tüneteket mutat az a légikísérő, aki kapcsolatba került Johannesburg felé az egyik elhunyttal. Akkor mégis csak terjedt emberről-emberre?
Obsitos Technikus
2026. május 07. 18:03
"Az emberi fertőződések a rágcsálók szekrétumaival való közvetlen, vagy közvetett érintkezés során következhetnek be. Ez leggyakrabban vírustartalmú aeroszol belélegzésével, fertőzött élelmiszer fogyasztásával történhet meg, de előfordulhat fertőződés a rágcsáló harapása által is. Emberről emberre való terjedést eddig egyedül az Újvilági Andes vírus (ANDV) kapcsán jegyeztek fel." 15. Enría D, Padula P, Segura EL, Pini N, Edelstein A, Posse CR, Weissenbacher MC. Hantavirus pulmonary syndrome in Argentina. Possibility of person to person transmission. Medicina (B Aires). 1996; 56(6):709-11. 16. Wells RM, SosaEstani S, Yadon ZE, Enria D, Padula P, Pini N, Mills JN, Peters CJ, and Segura EL. An unusual hantavirus outbreak in southern Argentina: person-to-person transmission? Hantavirus Pulmonary Syndrome Study Group for Patagonia. Emerg. Infect. Dis. 1997; 3:171–174.
Obsitos Technikus
2026. május 07. 18:01
"Európában, a skandináv országok területén már az 1930-as évek elején ismert megbetegedés volt a nephropathia epidemica, de a betegséget okozó Puumala vírust (PUUV) csak 1980-ban sikerült kimutatni Finnországban erdei pocokból (Myodes glareolus) [6]. A HLVS súlyosabb formáját okozó Dobrava-Belgrade (DOBV) vírust pedig 1992-ben azonosították Szlovéniában sárganyakú erdei egérből (Apodemus flavicollis), majd később humán betegmintából is [7]."
Obsitos Technikus
2026. május 07. 18:00
nnk.gov.hu/attachments/article/1126/Mikrobiol%C3%B3giai%20K%C3%B6rlev%C3%A9l%202020.%202.%20sz%C3%A1m.pdf "Bár hantavírus-szerű megbetegedéseket már 1931-ben leírtak Északkelet-Kínában, ezek a kórképek a koreai konfliktus idején kerültek először igazán a figyelem középpontjába. 1951 és 1954 között ugyanis az Egyesült Nemzetek Hadseregének katonái közül több mint 3000-en betegedtek meg az akkor „koreai haemorrhagiás láz”-nak nevezett betegségben. A betegséget okozó ágens sokáig ismeretlen maradt, ugyanis csak 1976-ban sikerült először kimutatnia, majd később izolálnia is az első patogén hantavírust Lee-nek és munkatársainak. Mivel az izolálás Dél-Koreában, a Hantaan folyó mentén befogott pirók erdei egérből (Apodemus agrarius) történt, a vírust Hantaan vírusnak (HNTV) nevezték el "
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!