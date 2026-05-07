Ha újabb járvány tör ki Európában, már meg is van, ki lesz a felelős

Gyilkos vírus közelít Európához a halálhajó fedélzetén
Egy Atlanti-óceánon veszteglő expedíciós hajón több halálesetet okozó fertőzés ütötte fel a fejét.
Komoly politikai botrányt robbantott ki Spanyolországban a hantavírussal fertőzött turistahajó érkezése. A járvány kezelése körül teljes zűrzavar alakult ki, miközben már három ember meghalt, és a hatóságok egymásnak ellentmondó üzeneteket küldtek a karanténszabályokról.
A Politico beszámolója szerint súlyos kritikák érik a szocialista spanyol kormányt a hantavírussal fertőzött MV Hondius turistahajó ügyének kezelése miatt. A holland zászló alatt közlekedő hajón kitört járvány következtében már három utas meghalt, miközben további nyolc embernél jelentkeztek a fertőzés tünetei. A 147 utast szállító hajó a tervek szerint vasárnap köt ki Tenerifén, azonban Madrid az elmúlt napokban egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatokat adott arról, hogyan kezelik majd az utasokat. A helyzet különösen a fedélzeten tartózkodó tizennégy spanyol állampolgár miatt vált politikailag érzékennyé.
Margarita Robles védelmi miniszter szerdán arról beszélt, hogy a spanyol utasokat katonai repülőgéppel szállítják Madridba, a Gómez-Ulla katonai kórházba. Ez az intézmény speciális izolációs részlegekkel rendelkezik, ahol megfigyelés alá helyeznék az érintetteket. Ugyanakkor a miniszter hangsúlyozta, hogy a további karantén önkéntes lenne, mivel a tünetmentes személyeket nem lehet kötelező elkülönítésre kényszeríteni.
A nyilatkozat azonban azonnal újabb kérdéseket vetett fel, különösen annak fényében, hogy a hantavírus feltételezett változata akár emberről emberre is terjedhet.
A spanyol kormányon belüli kommunikációs káoszt tovább fokozta Mónica García egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozata. A Cadena Ser rádiónak adott interjúban ugyanis már arról beszélt, hogy a spanyol utasoktól elvárják a karantént, és a hatóságok szükség esetén jogi eszközökkel is felléphetnek. Az ellentmondó nyilatkozatok azonnal heves politikai reakciókat váltottak ki. A jobbközép Néppárt szerint a kormány teljesen elvesztette az irányítást a helyzet felett. Carmen Fúnez, a párt egészségügyi ügyekért felelős helyettes titkára közösségi oldalán azt írta:
A közbiztonságot és az egészségügyet tényleg minden egyes ember jóindulatára bízzák? Nincs senki a kormánynál.
A Vox párt még élesebben támadta Pedro Sánchez kabinetjét. Santiago Abascal pártelnök szerint a kormány politikai okokból engedélyezte a fertőzött hajó kikötését Spanyolországban.
Sánchez mindig keres valamit, ami eltereli a figyelmet a korrupciójáról, ezért amikor meglátott egy halálos vírussal fertőzött hajót, most idehozza Spanyolországba, a Kanári-szigetekre. Még emlékszünk a koronavírus-járványra
– jelentette ki egy andalúziai kampányrendezvényen. A Politico szerint a madridi kormány és a Kanári-szigetek vezetése között is komoly feszültség alakult ki. Fernando Clavijo regionális elnök azt sérelmezte, hogy Madrid nem tájékoztatta megfelelően a helyi hatóságokat a műveletről, pedig a hajó érkezése jelentős egészségügyi és logisztikai kihívásokat jelenthet a térség számára.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a vírus már nemcsak a hajó utasai között okozhat fertőzéseket. A Politico szerint a nemzetközi egészségügyi hatóságok jelenleg is próbálják felkutatni azt a harminc utast, akik még a járvány hivatalos bejelentése előtt elhagyták a hajót Szent Ilona szigetén.
Holland sajtóértesülések alapján kórházba került egy légiutas-kísérő is, aki egy Johannesburgba tartó repülőjáraton kapcsolatba került az egyik később elhunyt utassal. A beszámolók szerint enyhe tüneteket mutat.
Emellett olyan fertőzésgyanús esetet is jelentettek, amely egy olyan férfit érint, aki nem tartózkodott a hajón, viszont ugyanazon a repülőjáraton utazott Szent Ilonáról Johannesburgba, mint az egyik fertőzött utas. A fertőzés gyanúja Németországban és Svájcban is megjelent. Egy német nőt, akinél felmerült a fertőzés lehetősége, Amszterdamba szállítottak, majd Düsseldorf egyik kórházába vitték kezelésre. Egy másik fertőzött utast jelenleg Zürichben kezelnek.
A szakértők szerint a járványért valószínűleg az úgynevezett Andes-vírus felelős. A hantavírusok általában rágcsálókról terjednek emberre, azonban ez a variáns emberről emberre is képes fertőzni. Az inkubációs idő egy és nyolc hét között mozoghat, ami különösen megnehezíti a fertőzöttek felkutatását és az esetleges kontaktok azonosítását.
Nyitókép: Lina Selg / AFP