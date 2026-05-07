Ha újabb járvány tör ki Európában, már meg is van, ki lesz a felelős

A spanyol kormányon belüli kommunikációs káoszt tovább fokozta Mónica García egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozata. A Cadena Ser rádiónak adott interjúban ugyanis már arról beszélt, hogy a spanyol utasoktól elvárják a karantént, és a hatóságok szükség esetén jogi eszközökkel is felléphetnek. Az ellentmondó nyilatkozatok azonnal heves politikai reakciókat váltottak ki. A jobbközép Néppárt szerint a kormány teljesen elvesztette az irányítást a helyzet felett. Carmen Fúnez, a párt egészségügyi ügyekért felelős helyettes titkára közösségi oldalán azt írta:

A közbiztonságot és az egészségügyet tényleg minden egyes ember jóindulatára bízzák? Nincs senki a kormánynál.

A Vox párt még élesebben támadta Pedro Sánchez kabinetjét. Santiago Abascal pártelnök szerint a kormány politikai okokból engedélyezte a fertőzött hajó kikötését Spanyolországban.

Sánchez mindig keres valamit, ami eltereli a figyelmet a korrupciójáról, ezért amikor meglátott egy halálos vírussal fertőzött hajót, most idehozza Spanyolországba, a Kanári-szigetekre. Még emlékszünk a koronavírus-járványra

– jelentette ki egy andalúziai kampányrendezvényen. A Politico szerint a madridi kormány és a Kanári-szigetek vezetése között is komoly feszültség alakult ki. Fernando Clavijo regionális elnök azt sérelmezte, hogy Madrid nem tájékoztatta megfelelően a helyi hatóságokat a műveletről, pedig a hajó érkezése jelentős egészségügyi és logisztikai kihívásokat jelenthet a térség számára.