04. 19.
tisza párt facebook vereség Magyar Péter csoda orbán viktor

Csoda történt a Facebookon: hirtelen eltűntek a tiszás posztok

2026. április 19. 07:01

Furcsa világ ez…

2026. április 19. 07:01
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Felhévizy még mindig nem dolgozta fel a választási vereséget. Mondják, hogy a gyásznak megvannak a stációi, amiken végig kell menni, hogy fel lehessen belőle gyógyulni. A hírlapíró még nagyon az elején jár ennek a gyászmunkának, de a kudarc okait már elkezdte összegyűjteni magában. Ilyenkor a legfontosabb, hogy a súlyos vereséget méltóságteljesen viselje mindenki, a győztes pártnak pedig jár a gratuláció. 

Rengeteg összetevője volt ennek a hatalmas méretű vereségnek. Meg kell találni az okokat, és ahogy azt Orbán Viktor mondta, újjá kell szervezni a Fideszt. Nagyon nagy munka lesz, minden szinten előre kell lépnünk. A számos ok közül, ami ide vezetett, a legfontosabb mindig a saját felelősség kérdése, ezt nem kerülheti el a nemzeti oldal.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Azonban Félix egy nagyon érdekes dolgot tapasztalt már a választásokat követő napon. A választási kampány során, már hónapokkal április 12-e előtt feltűnő módon elárasztották a Facebook hírfolyamát különböző kormánykritikus megmondóemberek, tiszás aktivisták és az ellenzéki médiumok posztjai, üzenetei. Olyan embereké, akiket soha nem követett, még csak a profiljukat sem nézte meg soha.

Magyar Péter még kormányra se került, máris magyarázkodhat – nem akárhonnan rántották le a leplet

És mi fog még kiderülni a következő hetekben?

Úgy tűnt, mintha csak és kizárólag a Tisza Párt szimpatizánsai, a kormánnyal szemben állók lennének a Facebookon. Azonban, amint lement a választás, varázsütésre eltűntek Magyar Péter hívatlan követői a hírlapíró hírfolyamából. Vagy csoda történt a világhálón, vagy bizony komoly segítséget kapott ezen a téren a Tisza Párt.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
•••
2026. április 19. 08:32 Szerkesztve
No persze! A mesterséges intelligencia által generált profilok biztosították a Tisza túlsúlyt, hogy ahogy a mondás tartja, a bolhából is elefánt legyen teremthető..! -hát ne sikáljuk el a Fidesz felelősségét, a hatalom birtokában gyakorolt arroganciáját, a végzetesnek bizonyult érzéketlenségét..! Ki kell mondani, ezt az óriási pofont kiérdemelte a Fidesz! Soha nem voltam, és soha nem leszek egyetlen pártnak sem tagja, de látva a bonyolult nemzetközi helyzetet, kitartottam szavazatommal a Fidesz mellett, és sokkolt a történtek, bár a legrosszabbat elkerültük..! Mélységes aggodalommal töltött el az ország lakosságának megosztási lehetősége, amely akár obstrukciós tehetetlenséggel is párosulhatott, mely végül is nem következett be... A felelősség súlya, terhe Magyar Péter kezébe került át! -és reménykedem, csak halványan, hogy nem esünk át a ló másik oldalára, melynek veszélye reális..!
revanced
2026. április 19. 08:29
A híraprító leleplezi, hogy a hirlapíró ismét a hamis dilemma éevelési hibát (manipuláciör) alkalmazza. Természetesen más magyarázata lehet és van az aktivitás visszsesésének, mint amit a hirlaíró felvet. Vége s választásoknak, lecsengett a pezsgés. A Meta több száz Tiszás facebook csoportot törölt, mert jelentettétek ezekt emberkereskedelem(!) rágalommal! Persze ezeket később visszaállították. A Tiszának innentől megnyilik sok más kommunikációs csatorna, hogy közvetítse az üzeneteit, mint pl az M1 és a Kosduth rádió. Szóval ennyit Félixről a rejtőzködő "újságíróról".
alkoholistageci
2026. április 19. 08:23
Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét !Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét !Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét !
ceratium_blog_hu
•••
2026. április 19. 08:22 Szerkesztve
A gyászmunka és az okok keresése a "hírlapíró" esetében egy egyszerű tükörrel is segíthető. Pont ő, ők, akik állandóan a véleménybuborékokat emlegették, pont ők építették azt a buborékot is, amely a nemzeti kormány potenciális szavazóit hamis hitbe ringatta, és a valós adatokat elzárta előlük. Hogy is vannak azok az utolsó koporsószögek??? Nos, a koporsószögeket éppen ezek a cikkek verték bele a kormányoldal koporsójába, az egyik szögre a "Felhévizy" néven publikáló valaki neve van felvésve. Tükör, "elvtársak", tükör!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!