Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza tisza párt mandiner európai parlament magyarország Magyar Péter orbán választás orbán viktor

Nyugat-Európában végig hazudtak Orbán Viktorról – könnyen lehet, hogy új választást kell majd kiírni, már most a Fidesz visszatéréséről írnak

2026. április 19. 06:49

Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. április 19. 06:49
null

Szombat este a hagyományoknak megfelelően listába szedjük a hét legolvasottabb híreit a Mandineren.

Német felháborodás: az Európai Parlamentben vizsgálatot indíthatnak a magyar választások miatt

Petr Bystron úgy véli, Brüsszel politikai nyomást gyakorolt, például az uniós források befagyasztásával, ami szerinte sérti a tagállami szuverenitást és a demokráciát. Az AfD európai parlamenti képviselője vizsgálóbizottság felállítását sürgeti az Európai Parlamentben a Bizottság Magyarország választásaiba való beavatkozása miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem tartott sokáig: már most Orbán Viktor visszatéréséről írnak Lengyelországban

Krzysztof Bosak, a lengyel Szejm alelnöke szerint Orbán Viktor magas bizalmi indexe ellenére természetes, hogy négy ciklus után változást akartak a magyarok; szerinte az ország megosztott, de Orbán még visszatérhet – írja a Do Rzeczy.

Magyar Péter üzent az országos rendőrfőkapitánynak: „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie”

Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezt csütörtökön a Facebook-oldalán közölte.

„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem másfajtát” – írta bejegyzésében. Hozzátette: „eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”.

Svájcból figyelmeztettek: Nyugat-Európában végig hazudtak Orbán Viktorról

A Die Weltwoche véleménycikke bírálja azokat a nemzetközi szereplőket, akik előre diktatórikus lépésektől tartottak Orbán Viktor részéről, miközben végül ő bizonyult demokratikusabbnak.

Szorult helyzetbe kerülhet a Tisza Párt: a képviselőhiány miatt könnyen lehet, hogy új választást kell majd kiírni

A Magyar Nemzet arról írt, hogy az országgyűlési választási győzelem nyomán rövid időn belül tovább csökkenhet a Tisza Párt tízfős budapesti önkormányzati frakciójának létszáma. Ennek oka, hogy két képviselő – név szerint Bujdosó Andrea és Porcher Áron – mandátumot szerzett a hamarosan megalakuló Országgyűlésben is, azonban az összeférhetetlenségi szabályok nem teszik lehetővé a kettős tisztségviselést.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. április 19. 09:16
🧡🇭🇺 Azt gondoltam idáig, hogy rövid időn belül a saját választói fogják elzavarni a hazaáruló szaros gatyást, függetlenül attól, hogy csalással nyert a Tisza 2/3-al... Ez egyáltalán nem életszerű!!! De nem is törődtek vele!!! Most már inkább azt mondom, hogy Brüsszelből fogják leváltani hamarabb, ezt az öntörvényű fost!!! Olyanra aki élete feladatának nem az egoját és személyes bosszúállását akarja megvalósítani!!! Ez az embernek kinéző bűnöző fogott ember, azt fogja tenni amit Brüsszel megkövetel tőle, de nem bír a veleszületett nárcisztikus, pszichopata, egomániás természetével és a gazdáinak is neki fog menni!!! Még akaratlanul is!!! 💯❗ Attól még maradni fog a Tisza, a kormányt majd a saját szavazói fogják elzavarni... Velünk együtt!!! Meg kell várni a véres felébredésüket!!! Mert a racionális igazságok az érzelmeikre nem hatnak... Nem is érdekli őket... Brüsszelben ezt nem fogják tudni megakadályozni... Ki fogjuk bírni, mert nem fogja kitölteni a Tisza a négy évet!!!💯❗💪😊
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. április 19. 09:11
Kar-6-Alomhazafi-974 2026. április 19. 08:56 A fentiek tények Mint a fidesz plakátok az utcán?
Válasz erre
0
0
alkoholistageci
2026. április 19. 09:03
Dóp az csak nektek volt, mi meg szívhattuk a faszt miattatok 16 évig , mert meg abba is beleugattatok, hogy ki mit szívjon otthon, egyedül a sötétben. De majd most pont annyira le lesztek szarva, mint amennyire ti leszartatok minket 16 évig. Mehettek az ál(k)eresztény, ZSIDÓ istenetekhez 24-én is dolgozni a Jézuska születése napján... a (f)egyházba. Meg lábujjhegyen, bújkálva kellett élni az emberi jogainkkal , a budidzsók és a többi , azért mert az állami basszájba megmondta, hogy vigyázállásban kell itt a ZSIDÓistenük meg a családjaik faszát szopni Sőt, ha engedélyezzük a buziparádét, akkor egyből mindenki buzi lesz ! De az emberi jogok és a jogállamiság az nagyon fontos. ZSIDÓisten, izraelihaza és családjaitok. De azért a CSOK az nagyon fontos a zsidóknak is, pedig lefitymált fasszal úgyse tudnak gyereket csinálni.
Válasz erre
0
2
Velem-csal-a-csajod
2026. április 19. 09:02
A fidesznek vége. 16 év alatt teljesen elerodálódott és eltorzult. Nem fog megújilni, mert Viktor maradt, pedig le kellett volna mondania. A tisza szerintem nagyon káros lesz, de erről a fidesz tehet. A tisza a fidesz karmája.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!