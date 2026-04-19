Nyugat-Európában végig hazudtak Orbán Viktorról – könnyen lehet, hogy új választást kell majd kiírni, már most a Fidesz visszatéréséről írnak

Német felháborodás: az Európai Parlamentben vizsgálatot indíthatnak a magyar választások miatt
Az Európai Bizottság politikai nyomást gyakorolt.
Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei a Mandineren.
Szombat este a hagyományoknak megfelelően listába szedjük a hét legolvasottabb híreit a Mandineren.
Petr Bystron úgy véli, Brüsszel politikai nyomást gyakorolt, például az uniós források befagyasztásával, ami szerinte sérti a tagállami szuverenitást és a demokráciát. Az AfD európai parlamenti képviselője vizsgálóbizottság felállítását sürgeti az Európai Parlamentben a Bizottság Magyarország választásaiba való beavatkozása miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Krzysztof Bosak, a lengyel Szejm alelnöke szerint Orbán Viktor magas bizalmi indexe ellenére természetes, hogy négy ciklus után változást akartak a magyarok; szerinte az ország megosztott, de Orbán még visszatérhet – írja a Do Rzeczy.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezt csütörtökön a Facebook-oldalán közölte.
„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem másfajtát” – írta bejegyzésében. Hozzátette: „eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”.
Ezt is ajánljuk a témában
„Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!” – közölte a Tisza Párt elnöke.
A Die Weltwoche véleménycikke bírálja azokat a nemzetközi szereplőket, akik előre diktatórikus lépésektől tartottak Orbán Viktor részéről, miközben végül ő bizonyult demokratikusabbnak.
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyar Nemzet arról írt, hogy az országgyűlési választási győzelem nyomán rövid időn belül tovább csökkenhet a Tisza Párt tízfős budapesti önkormányzati frakciójának létszáma. Ennek oka, hogy két képviselő – név szerint Bujdosó Andrea és Porcher Áron – mandátumot szerzett a hamarosan megalakuló Országgyűlésben is, azonban az összeférhetetlenségi szabályok nem teszik lehetővé a kettős tisztségviselést.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán