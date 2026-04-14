Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt önkormányzat országgyűlés képviselő Budapest

Szorult helyzetbe kerülhet a Tisza Párt: a képviselőhiány miatt könnyen lehet, hogy új választást kell majd kiírni

2026. április 14. 17:48

Az országgyűlési választási győzelem következtében akár létszámhiány is kialakulhat a Tisza fővárosi frakciójánál.

A Magyar Nemzet arról írt, hogy az országgyűlési választási győzelem nyomán rövid időn belül tovább csökkenhet a Tisza Párt tízfős budapesti önkormányzati frakciójának létszáma. Ennek oka, hogy két képviselő – név szerint Bujdosó Andrea és Porcher Áron – mandátumot szerzett a hamarosan megalakuló Országgyűlésben is, azonban az összeférhetetlenségi szabályok nem teszik lehetővé a kettős tisztségviselést.

Mindemellett az sem valószínű, hogy Magyar Péter a parlamenti győzelmet követően aktív szerepet vállalna a fővárosi politikában. A frakció helyzetét tovább nehezíti, hogy annak korábbi vezetője, Ordas Eszter, 2025 júliusában lemondott.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Ennek következtében a párt vagy teljesen kimeríti a jelöltlistáját, és a még rendelkezésre álló két jelöltet – Lakos Eszter és Kulja András – delegálja a közgyűlésbe, vagy időközi választások kiírására kerülhet sor több egyéni választókerületben, például Pest vármegye 3-as, illetve Budapest 15-ös körzetében.

Ugyanakkor a Tisza Párt kétharmados parlamenti többsége lehetőséget ad arra is, hogy módosítsa az összeférhetetlenségi szabályokat. Így, ha a párt vezetése nem kívánja lemondatni fővárosi képviselőit, illetve Tarr Zoltán európai parlamenti képviselőt, akkor akár jogszabályi változtatásokkal is fenntarthatják a jelenlegi helyzetet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. április 14. 18:45
Egyebkent tenyleg gyanus ez a sargakekcedulas valasztas... Az EP valasztasnal meg massziv Fidesz elony volt. Azota semmi olyan nem tortent ami ilyen szintu atrendezodest indokolna...
vismajor
2026. április 14. 18:40
Múlik a sokk, és éled a gyanú. Mi van ha a megmagyarázhatatlan kormánypárti bukta számítástechnikai hekkelés? Ekkora arányú túlnyerés ott, ahol eddig rendre fideszes nyertesek voltak? Időközi választásokon jele nem volt, hogy mondjuk tisza hátszeles induló nyerjen. Sehol sem. A vidéki tisztás országjárókon lézengtek a helyiek, bennfentes csapat kíséregtte MP, kivéve Debrecent. Mi van, ha inverz hekkelés történt? Megcserélték a szavazatok számát a kellő helyeken a tiszás és a fideszes jelöltek között? Szoros küzdelemre készültünk.....ezzel szemben megalázó vereséget szenvedett a kormányoldal. Vállalhatatlan tiszás előzmények dacára ekkora nyerés több mint gyanús. Újra kell számolni a szavazatokat, kerül amibe kerül, és megnézni a számítógépes összesített adatok megegyeznek e vele. Minden bevált, több ciklusban is újrázó fideszest az ismeretlenek ronggyá vernek? Akár az EU, akár az ukrán mindenre is képes lehet, a tét nagy volt, életbevágó volt eltakarítani a magyar patrióta kormányt.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 14. 18:28
Az események után futó párt győzelme. Éljen a Magyar Népi Demokratikus Köztársaság!
Ernest01
2026. április 14. 18:22
Ugyan már, majd törvényt módosítanak: MP lehet Magyarország minisztere és EU-s képviselő és még be sem kell járni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!