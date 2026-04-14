Szorult helyzetbe kerülhet a Tisza Párt: a képviselőhiány miatt könnyen lehet, hogy új választást kell majd kiírni

A románok is gratuláltak a Tiszának
Orbán Anitánál csörrent meg a telefon.
Az országgyűlési választási győzelem következtében akár létszámhiány is kialakulhat a Tisza fővárosi frakciójánál.
A Magyar Nemzet arról írt, hogy az országgyűlési választási győzelem nyomán rövid időn belül tovább csökkenhet a Tisza Párt tízfős budapesti önkormányzati frakciójának létszáma. Ennek oka, hogy két képviselő – név szerint Bujdosó Andrea és Porcher Áron – mandátumot szerzett a hamarosan megalakuló Országgyűlésben is, azonban az összeférhetetlenségi szabályok nem teszik lehetővé a kettős tisztségviselést.
Mindemellett az sem valószínű, hogy Magyar Péter a parlamenti győzelmet követően aktív szerepet vállalna a fővárosi politikában. A frakció helyzetét tovább nehezíti, hogy annak korábbi vezetője, Ordas Eszter, 2025 júliusában lemondott.
Ennek következtében a párt vagy teljesen kimeríti a jelöltlistáját, és a még rendelkezésre álló két jelöltet – Lakos Eszter és Kulja András – delegálja a közgyűlésbe, vagy időközi választások kiírására kerülhet sor több egyéni választókerületben, például Pest vármegye 3-as, illetve Budapest 15-ös körzetében.
Ugyanakkor a Tisza Párt kétharmados parlamenti többsége lehetőséget ad arra is, hogy módosítsa az összeférhetetlenségi szabályokat. Így, ha a párt vezetése nem kívánja lemondatni fővárosi képviselőit, illetve Tarr Zoltán európai parlamenti képviselőt, akkor akár jogszabályi változtatásokkal is fenntarthatják a jelenlegi helyzetet.
Orbán Anitánál csörrent meg a telefon.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
