Szorult helyzetbe kerülhet a Tisza Párt: a képviselőhiány miatt könnyen lehet, hogy új választást kell majd kiírni

A Magyar Nemzet arról írt, hogy az országgyűlési választási győzelem nyomán rövid időn belül tovább csökkenhet a Tisza Párt tízfős budapesti önkormányzati frakciójának létszáma. Ennek oka, hogy két képviselő – név szerint Bujdosó Andrea és Porcher Áron – mandátumot szerzett a hamarosan megalakuló Országgyűlésben is, azonban az összeférhetetlenségi szabályok nem teszik lehetővé a kettős tisztségviselést.

Mindemellett az sem valószínű, hogy Magyar Péter a parlamenti győzelmet követően aktív szerepet vállalna a fővárosi politikában. A frakció helyzetét tovább nehezíti, hogy annak korábbi vezetője, Ordas Eszter, 2025 júliusában lemondott.