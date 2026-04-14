A románok is gratuláltak a Tiszának

„Elmondtam, hogy csodálom a magyar nép, a magyar etnikumú közösségek példaértékű mozgósítását, valamint az emberekkel való közvetlen kapcsolatra épített választási kampányukat” – számolt be a román külügyminiszter.

Úgy értékelte: a magyarországi országgyűlési választás bebizonyította: a hatalmat nem lehet végtelen ideig megőrizni, attól függetlenül, mennyire erősen ellenőrzik a hatalmi gépezeteket egyes politikusok. „A polgárok hatalma szuverén, ők szavazatukon keresztül követeltek jobb jövőt, Anita pedig azt hangsúlyozta, hogy a tegnapi választás egyértelműen egy rendszerváltás” – írta Toiu.