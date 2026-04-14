Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tisza Párt Orbán Anita Románia

A románok is gratuláltak a Tiszának

2026. április 14. 13:28

Orbán Anitánál csörrent meg a telefon.

A román külügyminiszter telefonon gratulált hétfő este Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyi vezetőjének a választási győzelemhez és romániai látogatásra hívta meg a budapesti külügyminiszeri poszt várományosát.

Oana Toiu az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: ez volt az első hivatalos kapcsolatfelvétele a szomszédos ország jövőbeli kormányának képviselőjével, amely lehetővé tette számára, hogy osztozzon vele a változás történelmi pillanatának örömében.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Tovább a cikkhezchevron

„Elmondtam, hogy csodálom a magyar nép, a magyar etnikumú közösségek példaértékű mozgósítását, valamint az emberekkel való közvetlen kapcsolatra épített választási kampányukat” – számolt be a román külügyminiszter.

Úgy értékelte: a magyarországi országgyűlési választás bebizonyította: a hatalmat nem lehet végtelen ideig megőrizni, attól függetlenül, mennyire erősen ellenőrzik a hatalmi gépezeteket egyes politikusok. „A polgárok hatalma szuverén, ők szavazatukon keresztül követeltek jobb jövőt, Anita pedig azt hangsúlyozta, hogy a tegnapi választás egyértelműen egy rendszerváltás” – írta Toiu.

Hozzátette: Orbán Anitával folytatott párbeszéde középpontjában Magyarország külpolitikájának új megközelítése állt, amely a kölcsönös tiszteleten és azon a közös törekvésen alapul, hogy a két ország szorosabb együttműködése révén javítsák a román és a magyar polgárok életminőségét.

„Ugyanakkor áttekintettük a nemzetközi együttműködés idén román soros elnökség alatt működő formátumait, amelyek nézetünk szerint lehetőséget teremtenek közös perspektíváink erősítésére ebben a régióban. Végezetül meghívtam Anita Orbánt, hogy látogassa meg Romániát” – zárta bejegyzését a román diplomácia vezetője.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herbert
2026. április 14. 13:56
A Tiszáig meg sem állnak.
Válasz erre
0
0
muanyag-tojas-23
2026. április 14. 13:51
Kiáll az erdélyi magyarokért? Erdélyi tiszások?
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2026. április 14. 13:44
ööö dizásztör
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. április 14. 13:40
Mond neked az valamit, hogy fészbuk?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!