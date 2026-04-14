Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Bezzeg Románia infláció románia recesszió államcsőd

Romokban a „Bezzeg Románia” hazugsága: csaknem tíz százalékra gyorsult az infláció a románoknál

2026. április 14. 08:55

Márciusban az élelmiszerek 7,67 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89, a szolgáltatások pedig 11,05 százalékkal drágultak.

null

Márciusban 9,87 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS). Januárban 9,62 százalékkal, februárban pedig 9,31 százalékkal nőttek éves összevetésben a fogyasztói árak. 

Márciusban az élelmiszerek 7,67 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89, a szolgáltatások pedig 11,05 százalékkal drágultak.

Leginkább a villanyáram (57,20 százalék), a vasúti közlekedés (24,40 százalék), a kávé (23,29 százalék), a víz-, csatornázás és szemétszállítás (15,49 százalék) drágult. 

Az üzemanyagok ára 12,93 százalékkal emelkedett. Legnagyobb mértékben a burgonya (11,08 százalék), a légiközlekedés (7,49 százalék), a földgáz (7,08 százalék), valamint a bab és más hüvelyesek (5,01 százalék) ára csökkent.

Februárhoz képest 0,78 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Romániában.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mandiner Archív

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 14. 11:04
nem kell aggodni Most Magyarorszagon is gyorsulni fog az inflacio akar roman szintre is, a Poloska banda mindent tonkretesz ami mukodott
0
0
csapláros
2026. április 14. 10:52
Abraxoswadcutter 2026. április 14. 10:20 • ..."De azt vágod, hogy 800 ezer fideszes szavazót hívsz hazaárulónak aki a korábbi években a fideszre szavazott."... Ki a faszt érdekel, hogy akik a nemzetáruló tiszásokra szavaztak, azok kik voltak korábban ? MOST úgy gondolták, hogy a nemzetárulókkal tartoznak egy táborba, tehát akkor viseljék a következményeit is ! Gyomor is kellett hozzá és egy jó adag elkeseredés, amelyet a Fidesznek nem sikerült gyógyítania, valamit egy jó adag búra átbaszás is hozzájárult ehhez, ahogy anno Hitler és Sztálin is bebolondított tömegeket. Az ország jelentős körzetei maradtak narancs sárgák. Ezek az Alföldön a CIGÁNYOK lakta megyék, aki cigányoknak Orbánék TARTÁST adtak és nem haraptak bele a segítő kézbe, valamint a Dunántúl NÉMETEK lakta részei, akik mindig is kultúráltabbak,a lényeget jobban átlátóak voltak az alföldieknél, pláne, hogy anyugatról menekültekkel is gyarapodtak.
0
0
wadcutter
2026. április 14. 10:16
majd az első őszi szellők befújják a lehulló levelekkel együtt a fűtésszámlákat meg az IMF-et, kedves agyhalott tiszás hazaárulók!
4
0
Abraxos
•••
2026. április 14. 10:05 Szerkesztve
Mi lenne, ha a Románok basztatása helyett arra koncentrálnánk, ami itt probléma nálunk? Őszintén ki a faszt érdekel, hogy a románoknál mi van? Nézd Jani! Nálunk süllyed a hajó, de nézd a szomszédnak jobban süllyed a hajója! Akkor minden rendben Jani!!!!
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!