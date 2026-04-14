Romokban a „Bezzeg Románia” hazugsága: csaknem tíz százalékra gyorsult az infláció a románoknál

A számok nem hazudnak: így porlik szét a „Bezzeg Románia”-toposz
Tovább csökkent a szomszédos állam GDP-je a legfrissebb adatok szerint.
Márciusban az élelmiszerek 7,67 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89, a szolgáltatások pedig 11,05 százalékkal drágultak.
Márciusban 9,87 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS). Januárban 9,62 százalékkal, februárban pedig 9,31 százalékkal nőttek éves összevetésben a fogyasztói árak.
Leginkább a villanyáram (57,20 százalék), a vasúti közlekedés (24,40 százalék), a kávé (23,29 százalék), a víz-, csatornázás és szemétszállítás (15,49 százalék) drágult.
Az üzemanyagok ára 12,93 százalékkal emelkedett. Legnagyobb mértékben a burgonya (11,08 százalék), a légiközlekedés (7,49 százalék), a földgáz (7,08 százalék), valamint a bab és más hüvelyesek (5,01 százalék) ára csökkent.
Februárhoz képest 0,78 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Romániában.
(MTI)
