Nem tartott sokáig: már most Orbán Viktor visszatéréséről írnak Lengyelországban

Krzysztof Bosak, a lengyel Szejm alelnöke szerint Orbán Viktor magas bizalmi indexe ellenére természetes, hogy négy ciklus után változást akartak a magyarok; szerinte az ország megosztott, de Orbán még visszatérhet – írja a Do Rzeczy.

Justyna Dobrosz-Oracz (TVP Info) „totális bukásnak” nevezte Orbán vereségét és úgy véli, a Konfederacja rosszul választott szövetségest.

Bosak hangsúlyozta: bár vannak ideológiai hasonlóságok Magyarországgal, minden nemzet saját politikai útját járja. A cikk kiemeli: az európai intézmények és Berlin is üdvözlik a TISZA győzelmét, míg Lengyelország kormányváltástól vár előrelépést.