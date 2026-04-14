Svájcból figyelmeztettek: Nyugat-Európában végig hazudtak Orbán Viktorról

Közjogilag aggályos, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A szakértő szerint ilyet nem mondhat egy pártelnök, maximum politikai véleményt fogalmazhatott volna meg.
A Die Weltwoche véleménycikke bírálja azokat a nemzetközi szereplőket, akik előre diktatórikus lépésektől tartottak Orbán Viktor részéről, miközben végül ő bizonyult demokratikusabbnak.
A Die Weltwoche véleménycikke szerint Orbán Viktor, akit évek óta autokrataként ábrázolnak nyugati médiumok, a választási vereség után eleganciával gratulált ellenfelének, és azonnal elismerte az eredményt.
A szerző bírálja azokat a nemzetközi szereplőket akik
előre diktatórikus lépésektől tartottak Orbán részéről, miközben végül ő bizonyult demokratikusabbnak.
Roger Köppel felhívja a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter már győzelme éjszakáján többek között Sulyok Tamás államfő lemondását követelte, ezt fordított helyzetben valószínűleg sokkal keményebben bírálták volna Orbántól.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.