sulyok tamás tisza párt országgyűlési választás 2026 Magyar Péter

Közjogilag aggályos, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt

2026. április 13. 18:51

A szakértő szerint ilyet nem mondhat egy pártelnök, maximum politikai véleményt fogalmazhatott volna meg.

Közjogilag aggályos, hogy a választási győzelme után azonnal lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Mint vasárnap este fogalmazott Magyar: 

felszólította az államfőt, hogy kérje fel ő kormányalakításra, majd pedig távozzon elnöki tisztségéből. 

A Magyar Nemzet megkereste ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, aki elmondta: az alaptörvény szerint a köztársasági elnök tesz javaslatot a miniszterelnök személyére, akit az Országgyűlés választ meg. A köztársasági elnök megbízatása kizárólag az alaptörvényben meghatározott esetekben szűnhet meg (lemondás, összeférhetetlenség, tisztségtől megfosztás).

Mint mondta: ebből következően egy pártelnök legfeljebb politikai véleményt fogalmazhat meg. 

Sem a miniszterelnök-jelölésre, sem a köztársasági elnök hivatalban maradására vagy távozására nincs semmilyen jogi ráhatása és az ilyen követelés az alkotmányos hatáskörök figyelmen kívül hagyását tükrözik.

Ifj. Lomnici a lapnak megjegyezte, hogy a magyar alkotmányos gyakorlat alapján a rendszerváltás óta eltelt időszakban nem volt példa olyan helyzetre, amelyben egy politikai szereplő a választási eredményeket megelőlegezve kért volna hasonlót.

Maximum nyomásgyakorlás volt eddig

Ilyenre legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra találni példát. Az 1992. október 23-i események során Göncz Árpád köztársasági elnököt a Kossuth téren kifütyülték és egyes résztvevők a lemondását követelték. Ez azonban nem járt semmilyen közjogi következménnyel, mivel az akkori alkotmányos szabályok szerint is az államfő megbízatása kizárólag formális, jogilag szabályozott eljárás keretében szűnhet meg

A példa jól mutatja, hogy még erős politikai vagy társadalmi nyomás esetén sem írhatók felül a közjogi keretek, és a politikai követelések önmagukban nem keletkeztetnek alkotmányos joghatást

– tette hozzá.

Az alkotmányjogász jelezte azt is, hogy az Alaptörvény szerint Magyarország független, demokratikus jogállam, amelynek egyik alapelve a hatalommegosztás és az alkotmányos szervek közötti hatáskörök tisztelete. Az ilyen jellegű politikai követelések ezzel szemben az alkotmányos rend megkerülésére irányulnak, mivel figyelmen kívül hagyják, hogy a kormányalakítás és az államfői mandátum kérdése kizárólag tételes közjogi eljárásokhoz kötött.

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) második cikke szerinti jogállamisági elvvel is nehezen egyeztethető össze ez a megközelítés, mert az intézményi stabilitás és a joghoz kötött hatalomgyakorlás helyett azt a gyakorlatot erősíti, hogy politikai szereplők saját értelmezésük szerint próbálják alakítani a közjogi kereteket

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Lengyelországban sem volt hasonló

Szerinte közjogilag ez az arány kifejezetten aggályos, hiszen az ilyen kijelentések hosszabb távon az intézmények politikai nyomás alá helyezését és a jogállami garanciák kiüresítésének veszélyét vetítik előre. Ifj. Lomnici úgy véli, hogy óvatosságra intheti ugyanakkor a Tisza Pártot az a tény, hogy Lengyelországban nincs sarkalatos törvény, de ott sem próbálták a Magyar Péter által kilátásba helyezett intézkedéseket megvalósítani. Ráadásul a Baka András ügyében született strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélet, illetve nyugdíjazott bírák által indított munkaügyi perek gyakorlata sem pozitív minta a Tiszának ebből s szempontból.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
savrena
2026. április 13. 20:38
Poloska, hogyan lesz az a gazdaság - orosz olaj és gáz nélkül, - amerikai pénzügyi védőháló nélkül, valamint - kínai befektetések nélkül. Brüsszelből mindent helyettesítenek? Szerintem meg lassan (nap)olajra sincs pénzük...
savrena
2026. április 13. 20:36
Nyilván szeretné, ha lemondanának, mert jelenleg nincs törvényi módja hogy eltávolítsa őket. Persze átírhatja az alkotmányt az összes esetben, miszerint az egyedek tegnaptól ki vannak rúgva, és Brüsszelben még tapsikolnának is a kreativitásához, de van néhány hely a világban - pld. Washinton D.C. - ahol felhúznák a szemöldöküket. Nem is beszélve a magyar nép reakciójáról.
gyaloggos
2026. április 13. 20:31
EGYÁLTALÁN nem aggályos! MIÉRT ne szólíthatná fel Magyar Péter a KE-t lemondásra? Hm....? EZ morális, erkölcsi kérdésként kezelendő, és NEM JOGIKÉNT! SULYOK eddigi ténykedését látván mondta, hogy LEGYEN már annyi kurázsi benne, hogy most, hogy ORBÁN csúfosan megbukott, lemond! A jogi lehetőség egy másik kérdés, az most még nem játszik! AZ egy másik
Monte Carlo
2026. április 13. 20:17
NEM EGYSZERŰEN LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FZL, HANEM TÜRHETETLEN HANGNEMBEN GYALÁZTA ÉS MEGFENYEGETTE, HIGY HA NEM MOND LE, AKKOR EGY RÁ SZABOTT ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSSAL ELTÁVOLÍTJÁK. EZ MÉG AZ ECONOMISTOT IS MEGLEPTE, VISSZA IS KÉRDEZTEK.😅
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!