Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
krím ukrán biztonsági szolgálat delfin dróntámadás ukrán akció

Lecsapott az ukrán különleges egység a Krímben: lángokban áll Putyin flottája

2026. április 19. 06:55

Az ukrán drónok a szárazföldi infrastruktúrát is támadták.

Összetett katonai műveletről számolt be az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), amelyet az ideiglenesen elfoglalt Krím-félsziget területén hajtottak végre. A közlés szerint a több lépcsőből álló akciót az SZBU elit „Alfa” Különleges Műveleti Központja irányította. A művelet során több haditengerészeti célpontot is találatok értek.

A beszámoló alapján csapást mértek a Jamal és az Azov nevű, Ropucsa-osztályú partraszálló hajókra, valamint egy további, azonosítatlan orosz hadihajóra. Hírszerzési adatok szerint egy 21980-as típusú („Gracsonok”) járőrnaszád is találatot kaphatott.

Az akció nemcsak tengeri célpontokat érintett. Az ukrán drónok a szárazföldi infrastruktúrát is támadták, amely az orosz Fekete-tengeri flottát szolgálja ki. A közlés szerint megsemmisült a „Delfin” kommunikációs rendszer egyik antennaegysége, egy MR–10M1 „Müsz–M1” típusú radarállomás, valamint a „Jugtorzan” üzemanyag-raktár több tartálya.

Az SZBU közölte, hogy a művelet egy szélesebb hadműveleti kampány része, amely a Krímben és más frontszakaszokon lévő orosz katonai képességek gyengítésére irányul.

Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. április 19. 09:18
Okos stratégiai lépés, a ruszki flotta így nem tudja elfoglalni a Donbaszt.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. április 19. 08:58
"az ideiglenesen elfoglalt Krím-félsziget " Értem én, hogy ukrán forrást idéznek. De ezt lehetőleg ne szó szerint, szolgai módon, ész nélkül tegyék. (Ha iráni eseményről fognak hírt adni iráni forrás alapján, akkor úgy fogják hívni az USÁ-t, hogy a "Sátán birodalma"?)
Válasz erre
1
0
Öreg Palóc
2026. április 19. 08:57
Ezek nem ukrán drónok. Fizikailag sem az övék és nem is ők irányították. Ezek nyugateurópai drónok. Putyinnak végtelen türelme van.
Válasz erre
3
0
gyzoltan-2
•••
2026. április 19. 08:48 Szerkesztve
" Irán rövid nyitás után visszaállította az ellenőrzést és fegyveres egységekkel lépett fel az áthaladó hajókkal szemben. A beszámoló alapján csapást mértek a Jamal és az Azov nevű, Ropucsa-osztályú partraszálló hajókra, valamint egy további, azonosítatlan orosz hadihajóra." -ugye, kedves Mandiner, ez az összeolvasási lehetőség nem a véletlen műve volt..?! Az emberek többsége felületesen olvas, és akár értelmezési nehézségekkel küszködik, amire akár építeni lehet..!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!