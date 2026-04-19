Lecsapott az ukrán különleges egység a Krímben: lángokban áll Putyin flottája

Az akció nemcsak tengeri célpontokat érintett. Az ukrán drónok a szárazföldi infrastruktúrát is támadták, amely az orosz Fekete-tengeri flottát szolgálja ki. A közlés szerint megsemmisült a „Delfin” kommunikációs rendszer egyik antennaegysége, egy MR–10M1 „Müsz–M1” típusú radarállomás, valamint a „Jugtorzan” üzemanyag-raktár több tartálya.

Az SZBU közölte, hogy a művelet egy szélesebb hadműveleti kampány része, amely a Krímben és más frontszakaszokon lévő orosz katonai képességek gyengítésére irányul.