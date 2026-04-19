Utánajártunk: totálisan megosztja Irán az amerikaiakat – még a republikánusokat is

E nézet leghangosabb és legprominensebb képviselője Tucker Carlson, a Fox News korábbi műsorvezetője. Carlson az utóbbi időben eltávolodott korábbi közösségétől, és egyre több rossz amerikai döntés mögött vélt izraeli befolyást. Ennek ellenére az év elején még fogadták a Fehér Házban, valószínűleg azért, mert nem akarták elidegeníteni a követőit, és hálásak voltak neki korábbi támogatásáért.

Carlson az iráni agresszió megindítása után gyakran bírálta Trumpot: háborús bűncselekménnyel vádolta,

azt állította, hogy a katonai akcióval elárulta az „Amerika az első” eszméjét, és felháborodásának adott hangot, mert az elnök húsvétkor obszcén, fenyegetőző és az iszlámot gúnyoló üzenetet tett közzé. Izraelt pedig azzal vádolta, hogy tőrbe csalta és belevitte a háborúba az Egyesült Államokat. Trump április 9-én egy Truth Social-posztban reagálva látványosan szakított az őt korábban támogató műsorvezetőkkel, és le is hülyézte őket. Tucker Carlsonnak emellett azt is tanácsolta, hogy menjen el egy jó pszichiáterhez, amivel valószínűleg arra utalt, hogy a műsorvezető korábban azt mondta, egy démon megtámadta őt.

Van még egy jelentős, bár kisebbségben levő réteg, amely Trumpot támogatta a választáson, de ellenzi az iráni háborút. Ez a jobboldalnak az a tábora, amely ellenzi a neokonzervatív politikát, vagyis azt, hogy az USA legyen a világ rendőre. A háború jobboldali kritikusainak vezető lapja a The American Conservative, a lap szerzői alkotmányellenesnek, átgondolatlannak és elátkozottnak nevezik a beavatkozást. A The Wall Street Journal szerkesztőségi cikkben kritizálta az elnököt, amiért győzelmet hirdetett húsvét után. Trump az ünnep idején számos fenyegetést küldött, az egyikben „civilizációs pusztulást” ígért. Egyes elemzők szerint felvette az iráni rezsim stílusát, de sokan felháborodással reagáltak az üzenetekre.

J. D. Vance alelnök sem feltétlen híve az iráni beavatkozásnak. Bár támogatásáról biztosította Trumpot, úgy pozicionálja magát, hogy majd azt tudja mondani: nem tartozott a háború kezdeményezői közé. Külpolitikai nézete nem az elszigetelődésről szól, hanem arról, hogy Washington csak akkor avatkozzon be, ha az az ország érdekeit szolgálja, és minél gyorsabban érjen is véget a művelet. A republikánusok többsége azonban a felmérések szerint még mindig támogatja a háborút – ám így is