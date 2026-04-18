Irán lövi a tankerhajókat – teljes a káosz a világ legfontosabb tengeri útvonalán

Kazahnak mondott olaj, orosz infrastruktúra: Így trükközik Berlin az energiaellátással
Hiába reménykedett a világ a Hormuzi-szoros újranyitásában, Teherán brutális választ adott. Kereskedelmi hajókra nyitottak tüzet, miközben az iráni haditengerészet rádióüzenetben tudatta: senki nem mehet át.
Súlyos incidensek történtek szombaton a Hormuzi-szorosban, miután
az iráni haditengerészet tüzet nyitott több kereskedelmi hajóra, amelyek megpróbáltak átkelni a stratégiai fontosságú vízi úton.
Bár korábban remény mutatkozott a szoros részleges megnyitására, a térségbe merészkedő hajókat az iráni erők rádión figyelmeztették: tilos az áthaladás. A jelentések szerint
legalább egy tartályhajót és egy konténerszállítót is lövések értek
Qeshm és Larak szigetei között, ami után a vízi járművek kénytelenek voltak visszafordulni.
Az iráni haditengerészet VHF-rádióüzenetekben tette egyértelművé, hogy a Hormuzi-szorost ismét teljesen lezártnak tekintik.
Teherán szerint erre azért volt szükség, mert az amerikai kormány nem teljesítette a tárgyalások során vállalt kötelezettségeit, sőt, a blokád leple alatt „kalózkodással” vádolták meg Washingtont. Ez a fordulat rendkívül súlyos helyzetbe hozta a világkereskedelmet:
jelenleg mintegy 200 hajó és 20 ezer tengerész vesztegel a Perzsa-öbölben, miközben a globális olaj- és cseppfolyósított földgázforgalom 20 százaléka ezen a szűk tengerszoroson haladna keresztül.
A politikai feszültséget tovább fokozta Mojtaba Khamenei, Irán legfőbb vallási vezetője, aki Telegram-csatornáján közzétett dacos üzenetében kijelentette: haditengerészetük készen áll arra, hogy „újabb keserű vereségeket” mérjen az ellenségre.
Ez a harcias hangvétel éles ellentétben áll Donald Trump amerikai elnök néhány órával korábbi optimizmusával, aki még „elég jó hírekről” beszélt az iráni helyzettel kapcsolatban.
Trump ugyanakkor figyelmeztetett: ha szerdáig nem születik tartós megállapodás, a harcok bármikor újrakezdődhetnek.
A helyzet azért is meglepő, mert csütörtökön egy amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet után Irán még a szoros ideiglenes megnyitásáról döntött. Szombatra azonban az iráni fegyveres erők parancsnoksága visszavonta az engedélyeket, arra hivatkozva, hogy az USA többször is megsértette a megállapodást.
Mivel a nemzetközi energiaárak már eddig is az egekben voltak, a Hormuzi-szoros újbóli, fegyveres lezárása és a békefolyamat megtorpanása beláthatatlan gazdasági következményekkel fenyeget a következő napokban.
Nyitókép: Imtiyaz Shaikh / AFP