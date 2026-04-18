Irán lövi a tankerhajókat – teljes a káosz a világ legfontosabb tengeri útvonalán

Az iráni haditengerészet VHF-rádióüzenetekben tette egyértelművé, hogy a Hormuzi-szorost ismét teljesen lezártnak tekintik.

Teherán szerint erre azért volt szükség, mert az amerikai kormány nem teljesítette a tárgyalások során vállalt kötelezettségeit, sőt, a blokád leple alatt „kalózkodással” vádolták meg Washingtont. Ez a fordulat rendkívül súlyos helyzetbe hozta a világkereskedelmet:

jelenleg mintegy 200 hajó és 20 ezer tengerész vesztegel a Perzsa-öbölben, miközben a globális olaj- és cseppfolyósított földgázforgalom 20 százaléka ezen a szűk tengerszoroson haladna keresztül.

A politikai feszültséget tovább fokozta Mojtaba Khamenei, Irán legfőbb vallási vezetője, aki Telegram-csatornáján közzétett dacos üzenetében kijelentette: haditengerészetük készen áll arra, hogy „újabb keserű vereségeket” mérjen az ellenségre.