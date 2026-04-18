04. 18.
szombat
hormuzi szoros iráni haditengerészet irán tűz hajó donald trump

Irán lövi a tankerhajókat – teljes a káosz a világ legfontosabb tengeri útvonalán

2026. április 18. 15:16

Hiába reménykedett a világ a Hormuzi-szoros újranyitásában, Teherán brutális választ adott. Kereskedelmi hajókra nyitottak tüzet, miközben az iráni haditengerészet rádióüzenetben tudatta: senki nem mehet át.

Súlyos incidensek történtek szombaton a Hormuzi-szorosban, miután 

az iráni haditengerészet tüzet nyitott több kereskedelmi hajóra, amelyek megpróbáltak átkelni a stratégiai fontosságú vízi úton. 

Bár korábban remény mutatkozott a szoros részleges megnyitására, a térségbe merészkedő hajókat az iráni erők rádión figyelmeztették: tilos az áthaladás. A jelentések szerint 

legalább egy tartályhajót és egy konténerszállítót is lövések értek

Qeshm és Larak szigetei között, ami után a vízi járművek kénytelenek voltak visszafordulni.

Az iráni haditengerészet VHF-rádióüzenetekben tette egyértelművé, hogy a Hormuzi-szorost ismét teljesen lezártnak tekintik. 

Teherán szerint erre azért volt szükség, mert az amerikai kormány nem teljesítette a tárgyalások során vállalt kötelezettségeit, sőt, a blokád leple alatt „kalózkodással” vádolták meg Washingtont. Ez a fordulat rendkívül súlyos helyzetbe hozta a világkereskedelmet: 

jelenleg mintegy 200 hajó és 20 ezer tengerész vesztegel a Perzsa-öbölben, miközben a globális olaj- és cseppfolyósított földgázforgalom 20 százaléka ezen a szűk tengerszoroson haladna keresztül.

A politikai feszültséget tovább fokozta Mojtaba Khamenei, Irán legfőbb vallási vezetője, aki Telegram-csatornáján közzétett dacos üzenetében kijelentette: haditengerészetük készen áll arra, hogy „újabb keserű vereségeket” mérjen az ellenségre. 

Ez a harcias hangvétel éles ellentétben áll Donald Trump amerikai elnök néhány órával korábbi optimizmusával, aki még „elég jó hírekről” beszélt az iráni helyzettel kapcsolatban. 

Trump ugyanakkor figyelmeztetett: ha szerdáig nem születik tartós megállapodás, a harcok bármikor újrakezdődhetnek.

A helyzet azért is meglepő, mert csütörtökön egy amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet után Irán még a szoros ideiglenes megnyitásáról döntött. Szombatra azonban az iráni fegyveres erők parancsnoksága visszavonta az engedélyeket, arra hivatkozva, hogy az USA többször is megsértette a megállapodást. 

Mivel a nemzetközi energiaárak már eddig is az egekben voltak, a Hormuzi-szoros újbóli, fegyveres lezárása és a békefolyamat megtorpanása beláthatatlan gazdasági következményekkel fenyeget a következő napokban.

Nyitókép: Imtiyaz Shaikh / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. április 18. 16:27
Amúgy természetesen az Amerikának jó, ha a világ tőle veszi meg a jó drágává vált venezuelai olajat. Trump előbb elintézte, hogy sok olaja legyen Amerikának, azután meg azt, hogy drága legyen az olaj. Ezért megéri háborúzni.
akitiosz
2026. április 18. 16:25
Helyes. Nem célszerű engedni az agresszornak. A világnak rájuk kellene nyomást gyakorolnia, hogy fejezzék be a háborút! Minek létezik az ENSZ még? Képtelen ellátni a feladatát.
orokkuruc-2
2026. április 18. 16:16
Nem szolnak a Trombitásnak, hogy nem muszáj paprikajancsit csinálnia magából a világ előtt?
kombinator-0
2026. április 18. 15:51
szegény Trump össze-vissza fenyeget és hablatyol ...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!