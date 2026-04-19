Drámai fordulat a tengeren: percek alatt eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szorosnál

Az amerikai kormányzat az ellátási zavarok enyhítésére ismét engedélyezte egyes országoknak a szankcionált orosz kőolaj tengeri importját. Közben a térség más pontjain is nőtt a feszültség: Libanonban – a hivatalos tűzszünet ellenére – több incidens történt, és egy francia ENSZ-békefenntartó életét vesztette egy dél-libanoni támadásban, amely mögött a gyanú szerint a Hezbollah állhat.

Az iráni vezetés közölte: továbbra is szigorúan ellenőrzik a szoroson áthaladó forgalmat, és ragaszkodnak ahhoz, hogy a hajók fizessenek az átkelésért. Az Egyesült Államok ezt a feltételt elutasította.