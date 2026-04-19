Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
air force one omán irán Hormuzi-szoros egyesült államok donald trump

Drámai fordulat a tengeren: percek alatt eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szorosnál

2026. április 19. 06:27

Irán rövid nyitás után visszaállította az ellenőrzést és fegyveres egységekkel lépett fel az áthaladó hajókkal szemben.

null

Az iráni konfliktus ötvenedik napján újabb fordulat történt a Hormuzi-szoros körül. Szombaton Irán megnyitotta a stratégiai jelentőségű vízi utat, amelyen hét hét után először indult meg jelentősebb hajóforgalom. Több konvoj – köztük cseppfolyósított földgázt szállító tankerek – is áthaladt a térségen. A lépés azonnali hatással volt a piacokra: a nagykereskedelmi gázárak jelentősen zuhanni kezdtek– számolt be a Sky News.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyzet azonban rövid időn belül megváltozott. Az iráni haditengerészet közlése szerint visszaállították a szigorú ellenőrzést, miután Washington nem oldotta fel az iráni kikötőkre vonatkozó blokádot. Beszámolók szerint az Iráni Forradalmi Gárda egységei fegyveres naszádokkal kényszerítették távozásra a kereskedelmi hajókat, és lövések is eldördültek egyes hajók közelében. Egy konténerszállító hajót Omán partjainál találat ért.

A fejleményekre reagálva Donald Trump az Air Force One fedélzetén azt mondta: a tárgyalások folytatódnak, de szerdáig meg kell születnie a végső megállapodásnak, különben a tűzszüneti folyamat összeomolhat. Két fő vitapont továbbra is fennáll: 

Irán nem hajlandó átadni dúsított uránkészletét, míg az Egyesült Államok fenntartaná a kikötői blokádot a megállapodásig.

Az amerikai kormányzat az ellátási zavarok enyhítésére ismét engedélyezte egyes országoknak a szankcionált orosz kőolaj tengeri importját. Közben a térség más pontjain is nőtt a feszültség: Libanonban – a hivatalos tűzszünet ellenére – több incidens történt, és egy francia ENSZ-békefenntartó életét vesztette egy dél-libanoni támadásban, amely mögött a gyanú szerint a Hezbollah állhat.

Az iráni vezetés közölte: továbbra is szigorúan ellenőrzik a szoroson áthaladó forgalmat, és ragaszkodnak ahhoz, hogy a hajók fizessenek az átkelésért. Az Egyesült Államok ezt a feltételt elutasította.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Bakr ALkasem / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alkoholistageci
2026. április 19. 08:27
Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét !Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét !Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét ! AKKOR IS HA ATOMOK MEG CIGÁNYGYEREKEK POTYOGNAK AZ ÉGBŐL AKKOR IS FÜVET FOGOK SZÍVNI !
Válasz erre
0
1
goldie-2
2026. április 19. 08:23
Foglaljuk imába Trump nevét, elvégre nem kis teljesítmény a világgazdaságot bedönteni.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. április 19. 06:35 Szerkesztve
Irán a megfelelő irányba tereli az amerikaiakat. ( Usákok haza !)
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!