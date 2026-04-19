Az Európa-bajnok világsztár is leborul a magyar válogatott játékos teljesítménye előtt

Ez volt az első találata légiósként. Nevezhetjük nagy áttörésnek a karrierjében?

Nem tudom, mert azért sohasem a góllövéseimről voltam híres, és nem is azt várják el tőlem – persze nem hátrány, meg jó érzés is betalálni. Korábban nem volt egyszerű, mert nem jeleskedtünk a támadásokban, nem tudtam annyira előre kerülni, mostanra viszont sokat javultunk.

Február óta stabil kezdőjátékosnak számít, mondhatjuk, hogy a helyére került minden Portugáliában?

Most tényleg minden remek, jól érzem magam, jó állapotban vagyok. Én előtte sem voltam elkeseredve, rengeteget dolgoztam, jó véleménnyel voltak rólam, de nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy az ember szeretné. Viszont, ha beletesszük a melót, akkor előbb-utóbb jön a lehetőség, és élni kell vele.

Nehezen kezdte az évet a csapat, hat vereség után akkor talált vissza a győzelem útjára, amikor szerkezetet váltott, és ezáltal ön is bekerült a középpályára. Egy portugál elemzés szerint nagyban köszönhető Nikitscher Tamásnak, hogy a Rio Ave rátalált a helyes útra. Milyen érzés szembesülni ezzel?

Találkoztam vele, persze, de nem álszerénységből szoktam mondani, hogy a dicsérő és a kritikus cikkeket sem veszem túlságosan komolyan. Mindent a helyén kell kezelni. Örülök, hogy aktív részese vagyok a sikereknek, de ez egy óriási csapatmunka eredménye, nem lehet egy-egy játékost kiemelni.

Közvetlenül sérülésből érkezett tavaly szeptemberben a Valladolidtól, mennyire volt így nehéz a beilleszkedés?

Nem volt nehéz, inkább az, hogy néhány hetet kihagytam előtte. Már a sérülés után érkeztem meg, de még utol kellett érnem magamat, és csak utána tudtam elkezdeni azon dolgozni, hogy bekerüljek a csapatba.