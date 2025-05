„Nagyon jó játékos” – Ronaldótól kapott nem mindennapi dicséretet a magyar válogatott középpályása! (VIDEÓ)

Ezen a hétvégén az egyikük Ronaldo volt, no nem a portugál Cristiano, hanem a kétszeres világbajnok brazil Fenomén. A korábbi kiváló támadó jelenleg a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Valladolid tulajdonosa – a „büszke” szót szándékosan mellőztük, hiszen ebben az évadban tökutolsóként búcsúztak az élvonaltól.

Viszont csapatának van egy magyar válogatott játékosa is Nikitscher Tamás személyében. Az M4 Sport helyszínen tartózkodó riportere, Ujvári Máté el is kapta Ronaldót egy rövid beszélgetésre, mely során meg is kérdezte a legendát, hogy mit gondol honfitársunkról.

Ő egy nagyon jó játékos. Sajnos nem teljesítettünk jól idén, de ő egy nagyon jó játékos

– mondta el Nikitscherről Ronaldo, akivel egyébként már korábban kezet is fogott a Valladolid öltözőjében.