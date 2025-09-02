Ezt kicentizték: az átigazolási időszak utolsó perceiben váltott klubot a magyar válogatott játékos

Szoboszlai nehéz kérdést kapott – nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a kedvence
A Liverpool és a magyar válogatott sztárja díjat is kapott a HLSZ rendezvényén.
A nyolcszoros válogatott Nikitscher Tamás a spanyol másodosztályú Real Valladolidtól a portugál élvonalbeli Rio Ave FC-hez igazolt.
A Rio Ave a honlapján jelezte, Nikitscher négy idényre írt alá. A 25 éves középpályás játékjogáért az AS című spanyol sportnapilap értesülése alapján 500 ezer eurót (198 millió forint) fizetett a portugál klub.
A Nemzeti Sport beszámolója szerint a két klub versenyt futott az idővel, hogy még a hétfő éjfélkor lejáró határidő előtt véglegesíteni tudja a magyar futballista átigazolását, de a feleknek végül sikerült időben végezniük az adminisztratív munkával.
Nikitscher január végén szerződött Kecskemétről a Valladolidhoz, amelynél a tavasszal 13 mérkőzésen lépett pályára, és a szezon végén kiesett a csapattal a La Ligából.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: X / Real Valladolid