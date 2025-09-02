Ezt kicentizték: az átigazolási időszak utolsó perceiben váltott klubot a magyar válogatott játékos

A Rio Ave a honlapján jelezte, Nikitscher négy idényre írt alá. A 25 éves középpályás játékjogáért az AS című spanyol sportnapilap értesülése alapján 500 ezer eurót (198 millió forint) fizetett a portugál klub.

Tamás Nikitscher é o mais recente reforço do Rio Ave FC! 👊

Bem-vindo ao nosso emblema, bem-vindo à família rioavista.



📄 https://t.co/tO916AEXmr#RemamosJuntos #TamásNikitscher pic.twitter.com/atcTFvPr6p — Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 1, 2025

A Nemzeti Sport beszámolója szerint a két klub versenyt futott az idővel, hogy még a hétfő éjfélkor lejáró határidő előtt véglegesíteni tudja a magyar futballista átigazolását, de a feleknek végül sikerült időben végezniük az adminisztratív munkával.

Nikitscher január végén szerződött Kecskemétről a Valladolidhoz, amelynél a tavasszal 13 mérkőzésen lépett pályára, és a szezon végén kiesett a csapattal a La Ligából.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: X / Real Valladolid