demokrácia bill maher média orbán viktor

Liberális amerikai médiasztár vallomása: „Félrevezettek Orbán Viktorral kapcsolatban!”

2026. április 19. 08:34

Ritkán hallani ilyet egy amerikai médiaszereplőtől: Bill Maher nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a nyugati sajtó torz képet közvetített Orbán Viktor politikájáról.

null

Egy rövid, de annál nagyobb visszhangot kiváltó megszólalásban Bill Maher amerikai humorista és politikai kommentátor élesen bírálta a médiát, amiért – saját megfogalmazása szerint – 

félrevezető képet kapott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről. 

Maher egy televíziós beszélgetés során arról beszélt, hogy hosszú éveken keresztül kizárólag negatív narratívákkal találkozott Magyarországgal kapcsolatban, amelyek szerint az ország demokráciája gyakorlatilag megszűnt.

Felidézte, hogy a médiában gyakran úgy ábrázolták Orbánt, mint egy autoriter vezetőt, aki tartósan felszámolja a demokratikus intézményeket. 

Ehhez képest a politikai valóság nem teljesen így alakult, és példaként hozta fel, hogy a demokratikus választások továbbra is kulcsszerepet játszanak a magyar politikai rendszerben. 

Maher úgy fogalmazott: „ha az emberek megunják a vezetőket, és leváltják őket – ahogy minden demokráciában”.

A kijelentés különösen azért keltett figyelmet, mert Maher korábban gyakran kritizálta a jobboldali politikai irányzatokat, és nem tartozott a magyar kormány támogatóinak táborába. Mostani megszólalása azonban inkább a médiakritika irányába mozdult el. Úgy fogalmazott, hogy „a média egy kicsit játszott vele”, ami arra utal, hogy szerinte a bemutatott kép nem volt teljes, vagy legalábbis nem volt kellően kiegyensúlyozott.

„A média egy kicsit megvezetett. Úgy értem, éveken át csak azt olvastam, hogy: «Ő Sztálin második eljövetele. Magyarországon soha többé nem lesz demokrácia.»
Aztán meg kiderült, hogy hát, valójában az emberek belefáradtak egy fickóba, ahogy ez minden demokráciában történik. Nem kedvelték, és valaki mást akartak más politikával. És leváltották. Ő pedig másnap elismerte a vereséget.

Szóval igen, egy kicsit úgy érzem, hogy kihasználtak… egy kicsit fáj”

 – hangzott el.

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. április 19. 09:18
"egy kicsit úgy érzem, hogy kihasználtak… egy kicsit fáj” Egy kicsit. De az eredménynek azért örül.
cutcopy
2026. április 19. 09:18
„ha az emberek megunják a vezetőket, és leváltják őket" Rég rossz ha unalomból váltanak vezetőt, hatalmas ára lesz..
haxima
2026. április 19. 09:17
Esetleg nem a 16 év ugatás előtt meg alatta kellett volna tájékozódni? Kicsit fáj... És a kár amit a fajtád okozott? Hogy ezen gecizett egy fél világ, azért mert te meg a hasonszőrű gecik fröcsögtek? Az esetleg megfordul a fejedben, hogy másban is meg vagytok vezetve?
google-2
2026. április 19. 09:15
A média torzító ereje. Így higgyetek neki.
