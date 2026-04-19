Liberális amerikai médiasztár vallomása: „Félrevezettek Orbán Viktorral kapcsolatban!”

Maher úgy fogalmazott: „ha az emberek megunják a vezetőket, és leváltják őket – ahogy minden demokráciában”.

A kijelentés különösen azért keltett figyelmet, mert Maher korábban gyakran kritizálta a jobboldali politikai irányzatokat, és nem tartozott a magyar kormány támogatóinak táborába. Mostani megszólalása azonban inkább a médiakritika irányába mozdult el. Úgy fogalmazott, hogy „a média egy kicsit játszott vele”, ami arra utal, hogy szerinte a bemutatott kép nem volt teljes, vagy legalábbis nem volt kellően kiegyensúlyozott.

„A média egy kicsit megvezetett. Úgy értem, éveken át csak azt olvastam, hogy: «Ő Sztálin második eljövetele. Magyarországon soha többé nem lesz demokrácia.»

Aztán meg kiderült, hogy hát, valójában az emberek belefáradtak egy fickóba, ahogy ez minden demokráciában történik. Nem kedvelték, és valaki mást akartak más politikával. És leváltották. Ő pedig másnap elismerte a vereséget.

Szóval igen, egy kicsit úgy érzem, hogy kihasználtak… egy kicsit fáj”

– hangzott el.