Liberális amerikai médiasztár vallomása: „Félrevezettek Orbán Viktorral kapcsolatban!”

Ritkán hallani ilyet egy amerikai médiaszereplőtől: Bill Maher nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a nyugati sajtó torz képet közvetített Orbán Viktor politikájáról.
Egy rövid, de annál nagyobb visszhangot kiváltó megszólalásban Bill Maher amerikai humorista és politikai kommentátor élesen bírálta a médiát, amiért – saját megfogalmazása szerint –
félrevezető képet kapott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről.
Maher egy televíziós beszélgetés során arról beszélt, hogy hosszú éveken keresztül kizárólag negatív narratívákkal találkozott Magyarországgal kapcsolatban, amelyek szerint az ország demokráciája gyakorlatilag megszűnt.
Felidézte, hogy a médiában gyakran úgy ábrázolták Orbánt, mint egy autoriter vezetőt, aki tartósan felszámolja a demokratikus intézményeket.
Ehhez képest a politikai valóság nem teljesen így alakult, és példaként hozta fel, hogy a demokratikus választások továbbra is kulcsszerepet játszanak a magyar politikai rendszerben.
Maher úgy fogalmazott: „ha az emberek megunják a vezetőket, és leváltják őket – ahogy minden demokráciában”.
A kijelentés különösen azért keltett figyelmet, mert Maher korábban gyakran kritizálta a jobboldali politikai irányzatokat, és nem tartozott a magyar kormány támogatóinak táborába. Mostani megszólalása azonban inkább a médiakritika irányába mozdult el. Úgy fogalmazott, hogy „a média egy kicsit játszott vele”, ami arra utal, hogy szerinte a bemutatott kép nem volt teljes, vagy legalábbis nem volt kellően kiegyensúlyozott.
„A média egy kicsit megvezetett. Úgy értem, éveken át csak azt olvastam, hogy: «Ő Sztálin második eljövetele. Magyarországon soha többé nem lesz demokrácia.»
Aztán meg kiderült, hogy hát, valójában az emberek belefáradtak egy fickóba, ahogy ez minden demokráciában történik. Nem kedvelték, és valaki mást akartak más politikával. És leváltották. Ő pedig másnap elismerte a vereséget.
Szóval igen, egy kicsit úgy érzem, hogy kihasználtak… egy kicsit fáj”
– hangzott el.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Image Press Agency / AFP