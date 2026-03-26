A kommunista újságírószövetség kiáll Panyi Szabolcs bebukott kém mellett

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közleményben tiltakozott a kormányzati lépés ellen, amelynek nyomán kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót – írta meg a Media1.
„A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) tiltakozik azon kormányzati lépés ellen, melyben kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót. A hatalom ahelyett, hogy alaposan kivizsgálná az ügy részleteit, Panyi Szabolcsot küldené börtönbe” – írja a MÚOSZ sajtóközleményében.
A MÚOSZ azt is közölte, hogy minden segítséget megad Panyi Szabolcsnak ahhoz, hogy igazát érvényesíteni tudja.
A MÚOSZ sajtóközleményében így fogalmazott: „A hatalom visszavág, újságírót vádol kémkedéssel. Teszi ezt anélkül, hogy akár egy szóval is jelezné: haladéktalanul elindította a vizsgálatot annak kiderítésére, történt-e a titkosszolgálatokat jogellenesen felhasználó akció – az újságírók által feltárt ügyek alapján igen. Egyben garantálni kellene a nyilvánosság felé, hogy a hatóságok mindent megtesznek a bűnösök felkutatására, felelősségre vonására, legyenek a hatalom akármilyen szintjén.”
El a kezekkel a tényfeltáró újságíróktól!
– írta a közlemény zárásaként a szervezet.
Nyitókép: Facebook
