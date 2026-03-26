panyi szabolcs magyar újságírók országos szövetsége szövetség újságírók hatalom

A kommunista újságírószövetség kiáll Panyi Szabolcs bebukott kém mellett

2026. március 26. 22:06

A szervezet közölte, hogy minden segítséget megad Panyi Szabolcsnak ahhoz, hogy igazát érvényesíteni tudja.

null

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közleményben tiltakozott a kormányzati lépés ellen, amelynek nyomán kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót – írta meg a Media1.

„A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) tiltakozik azon kormányzati lépés ellen, melyben kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót. A hatalom ahelyett, hogy alaposan kivizsgálná az ügy részleteit, Panyi Szabolcsot küldené börtönbe” – írja a MÚOSZ sajtóközleményében.

A MÚOSZ azt is közölte, hogy minden segítséget megad Panyi Szabolcsnak ahhoz, hogy igazát érvényesíteni tudja.

A MÚOSZ sajtóközleményében így fogalmazott: „A hatalom visszavág, újságírót vádol kémkedéssel. Teszi ezt anélkül, hogy akár egy szóval is jelezné: haladéktalanul elindította a vizsgálatot annak kiderítésére, történt-e a titkosszolgálatokat jogellenesen felhasználó akció – az újságírók által feltárt ügyek alapján igen. Egyben garantálni kellene a nyilvánosság felé, hogy a hatóságok mindent megtesznek a bűnösök felkutatására, felelősségre vonására, legyenek a hatalom akármilyen szintjén.”

El a kezekkel a tényfeltáró újságíróktól!

– írta a közlemény zárásaként a szervezet.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Inimma
2026. március 26. 22:51
Elnézést . a Lakatos Ernő még mindig ott van Önöknél?
chronozon
2026. március 26. 22:47
Csak egy kérdés. Hogy a náthás p..ba került hozzá titkosszolgálati leirat Szijjártó telefonbeszélgetéseiről?
kalyibagaliba
2026. március 26. 22:28
A Momentumon keresztül nevelt gyursáska. Feri nem meri elmesélni, hogy a főnök asszonnyával mit műveltek, mert az mindenhova betekeredne. A papnak is letagadják majd, hogy mit tettek.
nedudgi
2026. március 26. 22:20
Mitől jogellenes egy kémelhárító akció egy olyan személy ellen, aki a saját bevallása szerint is kém?
