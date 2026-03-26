A kommunista újságírószövetség kiáll Panyi Szabolcs bebukott kém mellett

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közleményben tiltakozott a kormányzati lépés ellen, amelynek nyomán kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót – írta meg a Media1.

„A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) tiltakozik azon kormányzati lépés ellen, melyben kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót. A hatalom ahelyett, hogy alaposan kivizsgálná az ügy részleteit, Panyi Szabolcsot küldené börtönbe” – írja a MÚOSZ sajtóközleményében.