Elkezdődött: egész Németországot lángba boríthatják Maja T. miatt az antifasiszták

Nem jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék a német Maja T.-t, az úgynevezett antifa-per negyedrendű vádlottját első fokon Budapesten szerdán. A bíróság három vádlott ügyében hirdetett ítéletet.

A vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt emberek ellen.

A törvényszék szerdán a harmadrendű vádlottat, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, öt évre felfüggesztve, és öt évre kiutasította Magyarország területéről.