02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
maja t Németország tüntetés antifasiszta Lipcse

Elkezdődött: egész Németországot lángba boríthatják Maja T. miatt az antifasiszták

2026. február 04. 22:10

Valami elkezdődött Lipcsében.

2026. február 04. 22:10
null

Nem jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék a német Maja T.-t, az úgynevezett antifa-per negyedrendű vádlottját első fokon Budapesten szerdán. A bíróság három vádlott ügyében hirdetett ítéletet.

A vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt emberek ellen.

A törvényszék szerdán a harmadrendű vádlottat, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, öt évre felfüggesztve, és öt évre kiutasította Magyarország területéről.

A negyedrendű vádlottat, Maja T.-t négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt marasztalta el a bíróság,

és a nyolc év fegyházbüntetés kiszabása mellett nyolc évre kiutasította Magyarország területéről.

Már mozgolódnak az antifasiszták

Az egyik antifasiszta mozgalom az X-oldalán tett közzé egy bejegyzést arról, hogy tüntetést szerveznek Lipcsében Maja T. miatt.

A mozgalom mindenkit az utcára hívott.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

