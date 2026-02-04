Elkezdődött: egész Németországot lángba boríthatják Maja T. miatt az antifasiszták

„Túl enyhe ítélet!” – még a németek szerint is túl olcsón úszta meg az elítélt queer antifa
Nyolc év börtönre ítélte a magyar bíróság Maja Truxot, de a kommentelők szerint ez közel sem elegendő büntetés.
Valami elkezdődött Lipcsében.
Nem jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék a német Maja T.-t, az úgynevezett antifa-per negyedrendű vádlottját első fokon Budapesten szerdán. A bíróság három vádlott ügyében hirdetett ítéletet.
A vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt emberek ellen.
A törvényszék szerdán a harmadrendű vádlottat, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, öt évre felfüggesztve, és öt évre kiutasította Magyarország területéről.
A negyedrendű vádlottat, Maja T.-t négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt marasztalta el a bíróság,
és a nyolc év fegyházbüntetés kiszabása mellett nyolc évre kiutasította Magyarország területéről.
Az egyik antifasiszta mozgalom az X-oldalán tett közzé egy bejegyzést arról, hogy tüntetést szerveznek Lipcsében Maja T. miatt.
A mozgalom mindenkit az utcára hívott.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP