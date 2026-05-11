Így élt a repülés úttörője, az űrhajózás atyja – Kármán Tódorra emlékezünk

úgy add elő, hogy a közepes képességű hallgató is megértse.”

A legjobb tanítványait rendszeresen meghívta otthonába, és beült a hallgatókkal sörözni. Ahol megjelent, azonnal körbevették.

Aztán az Egyesült Államokba, majd Japánban került. Mindkét helyről ajánlatot kapott, végül mindkettőt elfogadta, mert nem tudott olyan árat mondani, amit ne fizettek volna meg a munkájáért. Szélcsatornákat épített, kutatott, tanított tovább. Már az egész világon ismerték.

Amikor 1927-ben visszatért Aachenbe, már érezte a náci eszmék terjedését, ami az első világháborúban megalázott Németországban sarjadt ki. Sokat agyalt, végül Hitler hatalomra jutása után,

1933-ban végképp Amerikában telepedett le, 1936-ban az állampolgárságot is felvette.

Kaliforniában a Guggenheim-laboratóriumot vezette, tovább oktatott, a hallgatók itt is rajongtak érte.

Kutatásai és kísérletei eredményeképpen kialakította munkatársaival a szinte ideális repülőgépformát: 1934-ben a leggyorsabb repülőgép már 700 km/órával repült. A nagysebességű repülés aerodinamikai kérdései egyre inkább előtérbe kerültek az egész világon: kutatásai hamarosan

a szuperszonikus repülés új fejezetét jelentették.

Kármán Tódor, Einstein, Oppenheimer, Szilárd Leó – Amerika erejének a szimbólumai

A második világháború fejleményeinek a hatására érdeklődése a rakétakutatás felé fordult, miközben Kármán hatására a modern amerikai felsőfokú aerodinamikai oktatás fejlődése is lényegesen felgyorsult: ez később a szuperszonikus repülés tervezésének, előbb a startrakéták, majd a nagyobb, ballisztikus rakéták tervezésének az oktatásához is vezetett.

Elmondhatjuk, hogy a második világháború végére Kármán Tódor eredményei az Egyesült Államok nagyhatalmi eszközévé váltak az atomfizika bevándorolt lángelméinek a munkásságához hasonlóan.

Kármán Tódor hatása Szilárd Leó, Albert Einstein, Enrico Fermi és Robert Oppenheimer hatásához mérhető.

Az amerikai állam egy az egyben finanszírozta Kármán új laboratóriumát, ami aerodinamikai kísérletekkel foglalkozott (Jet Propulsion Laboratory). Ez az intézet később az amerikai űrkutatási program egyik fellegvára lett.

Kármán segítségével az amerikai légierő „hatalmasat ment” a 40-es években repüléskutatásban, a magyar tudós pedig az amerikai hadügyminisztérium főtanácsadója lett. A rakétahajtóművek modernizálása nyomán Kármán az amerikai műholdtervezés és űrkutatás legfontosabb alakjává vált.