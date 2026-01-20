Megtörik a lengyel monopólium: ezért tolja át a NATO Ukrajna ellátását Romániába

A romániai logisztikai központ egyik legfontosabb előnye a gyorsaság: a háború során Ukrajna többször is kénytelen volt hadműveleti szüneteket tartani, mert a létfontosságú fegyverek és lőszerek nem érkeztek meg időben a frontra. A légvédelmi rakéták, a tüzérségi lőszerek, a páncéltörő fegyverek és a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközök szállítása így jóval gördülékenyebbé válik.

Ez különösen kritikus egy olyan időszakban, amikor Ukrajnának egyszerre kell megvédenie városait az orosz rakétatámadásokkal szemben, miközben a frontvonalakon is folyamatos nyomás alatt tartja az orosz erőket.

A romániai útvonal további stratégiai előnye, hogy közelebb helyezkedik el Ukrajna déli és keleti hadszíntereihez. Ez gyorsabb és kiszámíthatóbb utánpótlást biztosít a Fekete-tenger térségében és a Donbaszban harcoló egységek számára, éppen ott, ahol a fegyver- és lőszerigény a legnagyobb.

A Kolozsvár szomszédságában található tordai 71-es légibázis válik a NATO jelentős logisztikai központjává. Nicușor Dan államfő közlése szerint a központ már működőképes, és még ebben a hónapban teljes körűen üzembe áll.

A több irányból érkező fegyverszállítás Moszkvát erőforrásai szétaprózására kényszerítheti: a bonyolultabb ellátási hálózat ráadásul nehezebben követhető, ami az orosz hírszerzés helyzetértékelési képességeit is gyengítheti. Románia megerősödő szerepvállalása egyértelmű politikai üzenetet is hordoz: