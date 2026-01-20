Megtörik a lengyel monopólium: ezért tolja át a NATO Ukrajna ellátását Romániába

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója azt mondta témáról: „Talán az első jogos kérdés az, hogy miért most, négy évvel vagy közel négy évvel a háború folytatása után kerül sor egy ilyen új központra Romániában, és miért nem az elmúlt években”. Emlékeztet arra, hogy Lengyelország kiválasztása kezdetben teljesen logikus volt, hiszen „földrajzi szempontból a nyugat–kelet irányú szállítások miatt Lengyelország egy kézenfekvő megoldásnak tűnt”, ráadásul a NATO-ba való beágyazottsága és az infrastruktúrája is jóval fejlettebb volt.
A lengyel modell működését konkrét példával írja le: „Elsősorban Rzeszówról beszélünk, ahová megérkeztek a katonai szállítmányok, ott van egy katonai repülőtér, és onnan elsősorban vasúton, másodsorban közúton mentek tovább Lviv irányába”. Hozzáteszi, hogy Rzeszów nagyjából száz kilométerre fekszik az ukrán határtól, ezért „abszolút logikus választás volt, hogy ott épültek ki ezek az infrastruktúrák”. A romániai csomópont megjelenésének okait azonban már több tényező együttes hatásában látja.
Bendarzsevszkij szerint