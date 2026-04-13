04. 13.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
vétó Brüsszel Ukrajna Ursula von der Leyen Magyar Péter Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió választás

Von der Leyen az újságírók arcába tolta a tervét Brüsszelben: ha megvalósul, Magyar Péternek már esélye sem lesz vétózni

2026. április 13. 15:32

A magyar választás másnapján akcióba lendült az Európai Bizottság elnöke.

2026. április 13. 15:32
Ursula von der Leyen és Magyar Péter

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Katerina Maternova, az EU ukrajnai nagykövete megerősítette, hogy Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitelt akkor is, ha az áprilisi választások után Orbán Viktor magyar miniszterelnök marad hatalmon és folytatja a blokkolást.

A Politico pedig hétfőn már arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a nemzeti kormányoknak nem kellene minden uniós kérdésben vétójoggal rendelkezniük,

főleg az Oroszország elleni szankciók, valamint az Ukrajnának szánt finanszírozás kérdésében. Ennek érdekében pedig Von der Leyen alig egy nappal azután, hogy Magyarországon választás történt,

felszólította az Európai Uniót, hogy szerezzen nagyobb hatalmat a nemzeti kormányok felett a külpolitikai döntések érvényesítése érdekében.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Karvaly
2026. április 13. 16:46
Várom a dittatúrázó jogvédő balosok sivalkodását. Legalább egyszer növesszenek gerincet az életükben.
CirmoS
2026. április 13. 16:44
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Az idióta senkiházi drogos trógert szépen pofán basszák ha nem viselkedik! MÁR MOST IS egy SENKINEK és SEMMINEK tekintik, egy ostoba pénzéhes bábunak! Röhögnek rajta, ahogy eddig! AGYHALOTT BUGRIS TISZAR CSÜRHE! Brüsszelben is tudják, hogy dubajpöti egy szar senki, egy koromsötét tahó, ahogy ti is!! Hiszen ti választottátok ezt a zártosztályos elmebeteget! Hasonló a hasonlónak..... Szagoljátok bunkók!
bondavary
2026. április 13. 16:38
Alakítják az új, szovjet típusú birodalmat. A Szovjetúnió egy fapados próbálkozás volt, az akkori internacionalizmust globalizmus néven fejlesztették tovább. A világ proletárjainak egyesítését felváltotta a kultúrák keverése. A revizionizmus, a fennálló szövetségi rend felülvizsgálata, a korhoz igazítása az EU-ben is olyan bűn, mint a szovjet birodalomban. Csak ma nem katonailag lépnek fel ellene, mint Csehszlovákia ellen 1968-ban, hanem gazdasági eszközökkel, NGO-k általi külső aknamunkával.
auditorium
2026. április 13. 16:34
Az egyöntetű szavazás mentesiti a tagokat a felelősségrevontástól. Ezért akar Ursula mindenáron mindenre 1OO%-os eu-i szavazást. Ez még a honeckeri időkből visszamaradt csökevénység, amit a mostani Bundestagban is kedvelnek. Ezért röpitenék ki az AfD-pártot. Egyébként a magyar parlamenti választások kimenetétől függetlenül 2O26. júniusától életbe lép (ha tetszik, ha nem) a "szolidaritási paktum", magyarul "quótázás". Aki nem fogad be, az fizet. A befogadás nem az értékes, szakképzett, fiatal egészséges bevándorlókra vonatkozik, hanem a ny-i országokban élő illegális feleslegre, akiket majd a kelet-eu-i országoknak is be kell fogadniuk és ha tudják, vissza kell küldeniük... bár már Merkel is látta, h. ez nehéz ügy, mert nem csomagokat kell visszaküldeni, hanem embereket..., akik fellebbezni fognak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!