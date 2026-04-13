Magyarország tudta nélkül megegyeztek a választás előtt: Orbán háta mögött hozhatta meg a végső döntést Von der Leyen

Katerina Maternova, az EU ukrajnai nagykövete megerősítette, hogy Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitelt akkor is, ha az áprilisi választások után Orbán Viktor magyar miniszterelnök marad hatalmon és folytatja a blokkolást – írja az Unian.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén hangsúlyozta: a támogatás mindenképp eljut Ukrajnához, akár Magyarország vétója ellenére is.

Az EU vezetői több lehetséges megoldást is mérlegelnek; Maternova szerint bár időbe telhet, de biztosan lesz eredmény.