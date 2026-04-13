Magyarország tudta nélkül megegyeztek a választás előtt: Orbán háta mögött hozhatta meg a végső döntést Von der Leyen

Megkongatták a vészharangot Szlovákiában: már az Európai Unió felbomlását vizionálják
Érdekes elmélettel állt elő a Szlovák Nemzeti Párt elnöke.
Nagyon magabiztosan fogalmazott az EU ukrajnai nagykövete.
Katerina Maternova, az EU ukrajnai nagykövete megerősítette, hogy Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitelt akkor is, ha az áprilisi választások után Orbán Viktor magyar miniszterelnök marad hatalmon és folytatja a blokkolást – írja az Unian.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén hangsúlyozta: a támogatás mindenképp eljut Ukrajnához, akár Magyarország vétója ellenére is.
Az EU vezetői több lehetséges megoldást is mérlegelnek; Maternova szerint bár időbe telhet, de biztosan lesz eredmény.
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Aris MESSINIS / AFP