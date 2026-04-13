Megkongatták a vészharangot Szlovákiában: már az Európai Unió felbomlását vizionálják

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és parlamenti alelnök szerint a magyarokkal közösen kellene fellépni az orosz olajszállítások helyreállításáért, valamint Brüsszel nyomásával és az illegális migrációval szemben – írja Hospodárske noviny.

Kiemelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vezette Magyarország blokkolja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét.

Danko bírálta az EU vétójogának korlátozását, szerinte ez az unió felbomlásához vezethetne. A cikk hangsúlyozza a magyar-szlovák együttműködés fontosságát regionális ügyekben.