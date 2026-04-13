Árulkodó jelek: ez jöhet majd a Tisza Párt alatt

Érdekes tanulság, hogy Brüsszel ugyanezt játszotta el Lengyelország esetében, amikor 2023-ban Donald Tusk került hatalomra.

Rögtön néhány hét után több mint százmilliárd eurónyi összeget szabadított fel Varsó számára Brüsszel a különböző alapokból. Mindezt azért, hogy korábbi kijelentéseivel szemben látványos elmozdulást mutasson be Brüsszel felé.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság elvárja-e Péter Magyartól a befagyasztott pénzek felszabadításához szükséges reformok végrehajtását,

illetve azt, hogy véget vessen az orosz befolyásnak és ne akadályozza tovább az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot, a bizottsági elnök óvatosabban válaszolt. Azt mondta, először az új kormánynak hivatalba kell lépnie, de szerinte „a kampányban tett nyilatkozatokból már látszik, hogy Magyar Péter egyértelműen az európai irány mellett kötelezte el magát”.