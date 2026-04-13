Árulkodó jelek: ez jöhet majd a Tisza Párt alatt

Von der Leyen az újságírók arcába tolta a tervét Brüsszelben: ha megvalósul, Magyar Péternek már esélye sem lesz vétózni
A magyar választás másnapján akcióba lendült az Európai Bizottság elnöke.
Az Európai Bizottság elnöke hétfői sajtótájékoztatóján máris jelezte: Brüsszel készen áll, hogy az új magyar kormánnyal együttműködjön a reformok ügyében.
Lengyelországhoz hasonlóan a befagyasztott uniós források feloldásával könnyítené meg a számára tetszetős kormány kezdeti munkáját Brüsszel. Erre utalnak az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a szavai, aki hétfői sajtótájékoztatóján máris jelezte: készen állnak az együttműködésre a Tisza Párttal.
A magyar választás másnapján akcióba lendült az Európai Bizottság elnöke.
Von der Leyen már vasárnap éjjel gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez, hétfőn pedig megerősítette, hogy amint csak lehetséges, megkezdik a közös munkát az új magyar kormánnyal azokban az ügyekben,
amelyekben Budapest és Brüsszel között az elmúlt években súlyos konfliktusok halmozódtak fel.
A HVG szerint ide sorolta az uniós forrásokhoz szükséges reformokat is, hozzátéve: a pénzeket azért kell elérhetővé tenni, mert „a magyar emberek ezt megérdemlik”.
Érdekes tanulság, hogy Brüsszel ugyanezt játszotta el Lengyelország esetében, amikor 2023-ban Donald Tusk került hatalomra.
Rögtön néhány hét után több mint százmilliárd eurónyi összeget szabadított fel Varsó számára Brüsszel a különböző alapokból. Mindezt azért, hogy korábbi kijelentéseivel szemben látványos elmozdulást mutasson be Brüsszel felé.
Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság elvárja-e Péter Magyartól a befagyasztott pénzek felszabadításához szükséges reformok végrehajtását,
illetve azt, hogy véget vessen az orosz befolyásnak és ne akadályozza tovább az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot, a bizottsági elnök óvatosabban válaszolt. Azt mondta, először az új kormánynak hivatalba kell lépnie, de szerinte „a kampányban tett nyilatkozatokból már látszik, hogy Magyar Péter egyértelműen az európai irány mellett kötelezte el magát”.
Nyitókép: Teresa Suárez/MTI/EPA