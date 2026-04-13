lengyelország tisza párt brüsszel európai bizottság

Árulkodó jelek: ez jöhet majd a Tisza Párt alatt

2026. április 13. 18:03

Az Európai Bizottság elnöke hétfői sajtótájékoztatóján máris jelezte: Brüsszel készen áll, hogy az új magyar kormánnyal együttműködjön a reformok ügyében.

Lengyelországhoz hasonlóan a befagyasztott uniós források feloldásával könnyítené meg a számára tetszetős kormány kezdeti munkáját Brüsszel. Erre utalnak az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a szavai, aki hétfői sajtótájékoztatóján máris jelezte: készen állnak az együttműködésre a Tisza Párttal.

Von der Leyen már vasárnap éjjel gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez, hétfőn pedig megerősítette, hogy amint csak lehetséges, megkezdik a közös munkát az új magyar kormánnyal azokban az ügyekben, 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

amelyekben Budapest és Brüsszel között az elmúlt években súlyos konfliktusok halmozódtak fel. 

A HVG szerint ide sorolta az uniós forrásokhoz szükséges reformokat is, hozzátéve: a pénzeket azért kell elérhetővé tenni, mert „a magyar emberek ezt megérdemlik”.

Érdekes tanulság, hogy Brüsszel ugyanezt játszotta el Lengyelország esetében, amikor 2023-ban Donald Tusk került hatalomra. 

Rögtön néhány hét után több mint százmilliárd eurónyi összeget szabadított fel Varsó számára Brüsszel a különböző alapokból. Mindezt azért, hogy korábbi kijelentéseivel szemben látványos elmozdulást mutasson be Brüsszel felé

Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság elvárja-e Péter Magyartól a befagyasztott pénzek felszabadításához szükséges reformok végrehajtását,

illetve azt, hogy véget vessen az orosz befolyásnak és ne akadályozza tovább az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot, a bizottsági elnök óvatosabban válaszolt. Azt mondta, először az új kormánynak hivatalba kell lépnie, de szerinte „a kampányban tett nyilatkozatokból már látszik, hogy Magyar Péter egyértelműen az európai irány mellett kötelezte el magát”.

Nyitókép: Teresa Suárez/MTI/EPA

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. április 13. 18:50
Mondott mást is. Például felvetette, hogy a minősített tõbbség irányába kellene mozdulni a külpolitikai dõntéseknél, kivédve a tagállami blokkolást. Ez is elvárás lesz MP felé. Csak semmi blokk...
sozlib_abschaum
2026. április 13. 18:50
"Brüsszel készen áll, hogy az új magyar kormánnyal együttműködjön a reformok ügyében", ha, ha, ha ez gyorsan megy, a fiatal lányok kezdhetik vásárolni a burkákat, a fiuk naponta válthatják a nemüket és mindenkinek jár újra a devizahitel.
Csigorin
2026. április 13. 18:30
mert „a magyar emberek ezt megérdemlik”. jol szavaztal, jo kutya, jar a csont...
csulak
2026. április 13. 18:26
johetnek a buzik, migransok es megszoritasok , es orkrajnanak a penz mehet ! hajra tiszarok
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!