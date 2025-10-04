Ft
Pécs Pride edukáció lmbtq

Pécs Pride: egy résztvevő szerint az LMBTQ-oktatásnak „abszolút helye van az iskolákban” (VIDEÓ)

2025. október 04. 21:30

„Mindenre fel kell készíteni a fiatalokat. Tényekkel, érzékenyítő foglalkozásokkal” – válaszolta egy férfi kollégánk kérdésére.

2025. október 04. 21:30
null

„Ön szerint egyébként az LMBTQ edukációnak van helye az iskolákban?” – tette fel a kérdést riporter kollégánk egy, a Pécsi Pride-on megkérdezett férfitól, látható szerkesztőségünk legújabb videójában. A férfi a következő választ adta:

Abszolút! Mint minden normális edukációnak, abszolút helye volna az iskolában. Mindenre fel kell készíteni a fiatalokat. Tényekkel, érzékenyítő foglalkozásokkal.”

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a mai napon megtartották a Pécsi Pride-ot, ahol külföldi résztvevők, köztük úgynevezett drag queenek is megjelentek, egyikük sem beszélt magyarul. A CitizenGO szervezésében ellentüntetést is tartottak a városban, a jogszabályok szerint betiltott rendezvény előtt.

Nyitókép forrása:  Attila KISBENEDEK / AFP

BBrutus
2025. október 04. 22:14
Ha valami be van tiltva, azt nem kellett volna szétverni? Vagy ha a jobboldal ilyen pöcs, akkor minek tilt meg valamit, amit a baloldal úgy is leszar? Vagy beleállunk egy ügybe és keményen érvényt szerzünk a törvénynek, vagy hagyjuk az egészet a picsába.
vitez-laszlo
2025. október 04. 22:06
Egyébként aki azt mondja, hogy a Fidesz nem tudta megfékezni ezt az "őrületet", az téved! Hiszen soha nem azzal volt baj, hogy elmebetegek, idióták is tüntethetnek. Tüntessenek normálissan! És a fidesz azt elérte, hogy megszüntek a provokatív, polgárpukkasztó, megbotránkoztató jelenetek!!!!! Mert most aki ilyet csinál, arra lakatot csuknak! Tehát vonulgassanak, ha ez minden vágyuk.....Ki nem szarja le, ha nem hergelnek botránkoztatnak meg senkit az idióta performanszaikkal..... Pár éven belül rájönnek, hogy a kutya sem figyel majd így rájuk, és kihalnak mint a dinoszauroszok!...:DDDD
5m007h 0p3ra70r
2025. október 04. 22:04
» FeketeFehér 2025. október 04. 21:56 "vitez-laszlo 2025. október 04. 21:44 • Szerkesztve Ez is csak egy divat! Egy buta idióta divat!" A homoszexuálisok számaránya a népességen belül nagyjából többezer éve változatlan.« Ez az örök divat. Úgy is mondják, soha nem megy ki a divatból.
5m007h 0p3ra70r
2025. október 04. 22:02
Vézna kis szenüveges nyomi volt az iskolában a szerencsétlen.
