Pécs Pride: egy résztvevő szerint az LMBTQ-oktatásnak „abszolút helye van az iskolákban” (VIDEÓ)

„Ön szerint egyébként az LMBTQ edukációnak van helye az iskolákban?” – tette fel a kérdést riporter kollégánk egy, a Pécsi Pride-on megkérdezett férfitól, látható szerkesztőségünk legújabb videójában. A férfi a következő választ adta:

Abszolút! Mint minden normális edukációnak, abszolút helye volna az iskolában. Mindenre fel kell készíteni a fiatalokat. Tényekkel, érzékenyítő foglalkozásokkal.”

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a mai napon megtartották a Pécsi Pride-ot, ahol külföldi résztvevők, köztük úgynevezett drag queenek is megjelentek, egyikük sem beszélt magyarul. A CitizenGO szervezésében ellentüntetést is tartottak a városban, a jogszabályok szerint betiltott rendezvény előtt.