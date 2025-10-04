Ft
10. 04.
szombat
Pécs CitizenGO pride Antifa

Feszültség a pécsi Pride-on: ellentüntetést tartottak a jogtalanul megrendezett rendezvény előtt (FOTÓ+VIDEÓ)

2025. október 04. 18:59

Szombaton az V. Pécs Pride felvonulása előtt a CitizenGO szervezésében ellentüntetést tartottak a városban.

2025. október 04. 18:59
null

Szombaton a (jogszabályok szerint betiltott) V. Pécs Pride felvonulása előtt a CitizenGO szervezésében ellentüntetést tartottak a városban – számolt be róla a Bama.hu.

A Baranya vármegyei portál szerint a felvonulás az Indóház térről indult, majd a Kossuth téren rövid beszédekkel folytatódott, közel kétszáz fő részvételével, akik a családok mellett emelték fel szavukat. A lap kiemelte, hogy

ezzel párhuzamosan a Széchenyi téri dzsáminál külföldi lobbisták és LMBTQ-propagandisták jelentek meg, egyikük sem beszélt magyarul, voltak köztük úgynevezett drag queenek is.

Ők zászlókat lengetve az ellentüntetők ellen demonstráltak, vagyis ellentüntetést tartottak az ellentüntetés ellen. A rendőrség erős biztosítással vigyázott a rendezvényekre, így a két tábor között komolyabb incidens nem történt, csak szóváltásokra került sor.

A menet végül a Szent István térre érkezett, Szepesi Ignác szobrához, ahol közös imádságot mondtak el. Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője arra hívta fel a jelenlévőket, hogy 14 órakor a Széchenyi tér alsó felén, illetve a Szent István téren csendes tiltakozással folytassák a kiállást.

Az egyik szervező arra is figyelmeztetett, hogy mindenki fokozottan ügyeljen magára, mivel a városban az Antifa mozgalom tagjainak megjelenését is jelezték, és fennállt a provokáció vagy esetleges fizikai atrocitás veszélye. A helyszínen emiatt is jelentős rendőri készültség volt tapasztalható.

Nyitókép forrása: Őri László Facebook-oldala

 

