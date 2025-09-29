Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécs Pride lmbtq ideológia demonstráció Magyarország pride

Indul a balhé: szélsőbalos „civil szervezetek” kötelezettségszegési eljárást kérnek Magyarország ellen a Pécs Pride miatt

2025. szeptember 29. 08:32

Csak a szokásos.

2025. szeptember 29. 08:32
null

A Telex arról ír, hogy sürgős beavatkozást kér Magyarország belügyeibe az Európai Bíróságtól „civil szervezetek” egy csoportja: azt követelik, függesszék fel a jogszabályt, mely lehetővé teszi a Pride-okon résztvevők biometrikus megfigyelését, továbbá 

kérik azt is, hogy indítsanak kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen.

A szuverenitás elleni súlyos támadásban a Liberties, az EDRi, az ECNL és a TASZ vesz részt, ők hétfőn levélben fordulnak az Európai Bizottsághoz.

A lap emlékeztet: 

a rendőrség szeptemberben betiltotta a Pécs Pride-ot, a bíróság pedig helybenhagyta a döntést. 

A tavasszal elfogadott törvények nemcsak lehetőséget adnak az LMBTQI+ demonstrációk betiltására, hanem arra is felhatalmazzák a rendőrséget, hogy a résztvevőket valós időben filmezze, azonosítsa és vizsgálja biometrikus megfigyeléssel – tudjuk meg. A „civil szervezetek” a „közleményükben” ugyanakkor azt írják: ez közvetlenül sérti az EU MI-rendeletét (AI Act), amely kifejezetten tiltja a valós idejű biometrikus azonosítást közterületeken, és a rendelet szűk kivételei közül egyik sem alkalmazható ebben az esetben.

A „civil szervezetek” szerint „miközben a magyar kormány tárgyal az uniós források feloldásáról, közben egyre inkább megsérti a jogállamiságot a Pécs Pride betiltásával és az arcfelismerő technológia bevezetésével”.

Tehát a cél egyértelmű: továbbra is jogellenesen zsarolják Magyarországot,  hogy ne úgy működjön, ahogy a választók, hanem ahogy a „civil szervezetek” szeretnék.

Hozzáteszik: a rendőrség szeptember 6-án, a gyülekezési törvény márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva tiltotta be az október 4-re meghirdetett Pécs Pride-ot. Az erről szóló határozat szerint nem is tehetett volna mást a rendőrség, mert

a tavasszal elfogadott törvény világosan tiltja a homoszexualitást népszerűsítő vagy azt megjelenítő gyűléseket. Arról szintén rendelkezett a törvény, hogy a gyermekek védelme megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot is

 – írják.

Nyitókép: MTI

 

csapláros
2025. szeptember 29. 10:59
Ez a következménye, hogy az évtizedek óta tomboló LIBERÁLNÁCIZMUS a maga ideológiájával (a világ újra felosztására való törekvésével, és ennek eszközeivel, a demokratikus államok polgárainak az érzékenyítésével, a nyílt társadalom eszméjével, a szabaság helyett a szabadosság és az anarchiához vezető megoldások, pl. a kábítószer használat propagálásával, a sorosi, Göbbelsre hajazó az Unióra vonatkozó migrációs tervvel, az antifa, az anarchista és a szélsőjobbos, neonáci mozgalmakkal való szövetkezésekkel, a politikai pártokként viselkedő álcivil szervezetekkel és a liberálnáci vagy azzá vált politikai pártokkal, a polgári engedetlenséget ösztönző, az anarchiához vezető engedetlenség módszerei propagálásával, a jogállamisági hablattyal, stb.) nem került EGYSÉGES rendben megfogalmazásra. Ezek a kérdések mozaikszerűen vannak kezelve hatóságilag, államilag, és mára a LIBERÁLNÁCIZMUS terjeszkedésével, szinte egy hétfejű sárkányként terrorizálják a Nyugatot és minket is.
Héja
2025. szeptember 29. 10:41
A buzik inkább buzuljanak, mint jelentgessenek.
Horst_Tappert
2025. szeptember 29. 10:34
Szerintem vonják vissza a tiltást. Október 4-én 15 fok lesz Pécsett, úgyhogy menjenek, viszont KÖTELEZZÉK a résztvevőket arra, hogy a szokásos félpucér módon vonuljanak föl. Lássuk, mennyire segít a melegség a 15 fokban...
sanya55-2
2025. szeptember 29. 10:02
A hokisok is kint játszanak külföldi ligába, a buzik is kint csinálják a bulijaikat, Ott még örülnek is nekik
