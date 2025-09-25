Az EP baloldali pártjai Magyarország elleni vizsgálatot követelnek

A zöldek, a szocialisták, a liberális és a szélsőbaloldali pártcsaládok elnökei levelet írtak Ursula von der Leyennek a betiltott pécsi Pride ügyében. Az elnökök azt állítják, hogy Magyarországon súlyosan sérült a gyülekezési szabadság. A szeptember 25-én keltezett levélben leírják:

„Míg Budapesten a polgármester és a szervezők megtalálták a módját, hogy a felvonulás mégis nagyon sikeres legyen, addig Pécsen a Pride még nagyobb veszélyben van, mivel ez egy kisebb város, amelynek sokkal kevesebb eszköze van a résztvevők és gyülekezési joguk védelmére.”

A Pécs Pride október elejére lett kitűzve, de a rendőrség betiltotta azt. A levél hivatkozik arra, hogy az Európai Bizottság által egy másik még zajló ügyben megfogalmazott véleményt szerint a gyermekvédelmi törvény sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját.

A levél szerint a tiltás „veszélybe sodorja a Pécs Pride résztvevőit”.

Azonnali vizsgálatot követel a levél a Bizottságtól, hogy sérti-e az uniós törvényeket a Pécs Pride tiltása. A fellépéssel a baloldali pártok szerint Ursula von der Leyen vezette Bizottság bizonyítaná, hogy mennyire fontosak nekik az uniós jogok.