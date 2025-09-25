Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécs Pride gyermekvédelmi törvénycsomag Magyarország Ursula von der Leyen Budapest

Az EP baloldali pártjai Magyarország elleni vizsgálatot követelnek

2025. szeptember 25. 20:10

Még levelet is írtak Ursula von der Leyennek.

2025. szeptember 25. 20:10
null

A zöldek, a szocialisták, a liberális és a szélsőbaloldali pártcsaládok elnökei levelet írtak Ursula von der Leyennek a betiltott pécsi Pride ügyében. Az elnökök azt állítják, hogy Magyarországon súlyosan sérült a gyülekezési szabadság. A szeptember 25-én keltezett levélben leírják: 

„Míg Budapesten a polgármester és a szervezők megtalálták a módját, hogy a felvonulás mégis nagyon sikeres legyen, addig Pécsen a Pride még nagyobb veszélyben van, mivel ez egy kisebb város, amelynek sokkal kevesebb eszköze van a résztvevők és gyülekezési joguk védelmére.”

A Pécs Pride október elejére lett kitűzve, de a rendőrség betiltotta azt. A levél hivatkozik arra, hogy az Európai Bizottság által egy másik még zajló ügyben megfogalmazott véleményt szerint a gyermekvédelmi törvény sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját. 

A levél szerint a tiltás „veszélybe sodorja a Pécs Pride résztvevőit”. 

Azonnali vizsgálatot követel a levél a Bizottságtól, hogy sérti-e az uniós törvényeket a Pécs Pride tiltása. A fellépéssel a baloldali pártok szerint Ursula von der Leyen vezette Bizottság bizonyítaná, hogy mennyire fontosak nekik az uniós jogok. 

Mint ismert, a 2021-es Pécs Pride volt az első olyan melegfelvonulás Magyarországon, amelyet nem Budapesten rendeztek meg. A rendőrség azonban idén az Alaptörvényre hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot. A pécsi rendőrkapitányság határozatában rámutatott: törvény írja elő, hogy csak olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére”, és nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.

A szervezők viszont közölték, hogy ellenállnak a rendőrség gyermekvédelmi okokra hivatkozó tiltásának, és megígérték: a Pécs Pride-ot az eredeti időpontban mindenképpen megtartják.

Nyitókép:Ritzau Scanpix via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FAdamus
2025. szeptember 25. 21:55
Szarok az uniós jogra, nem áll az Alaptörvény felett. Szarok Ursulára is meg az összes mentálisan sérült elmebetegre is, akik az EU parlamentben ülnek. Ki kell lépni ebből az öngyilkos hajlamúak szövetségéből.
Válasz erre
3
0
figyelő4322
2025. szeptember 25. 21:29
Szóval így próbálják megint aláásni a magyarországi normalítást a neomarxista, vagy csak egyszerűen neo- ostoba és DS- csicskák, agitátorok az EP-ben? Mégis, mit remélhetnek ettől? Nagyon úgy tűnik a hogy ez egy újabb lépés a magyar kormány megpuccsolása felé. Persze csak annyit fognak elérni vele, hogy még jobban szilárdul a választók akarata, hogy újabb fényes győzelmet adjanak a Fidesz-nek jövőre!
Válasz erre
6
0
kalyibagaliba
2025. szeptember 25. 21:23
Mennyi volt a fővárosin résztvevő magyarok száma?
Válasz erre
4
0
londonbaby
2025. szeptember 25. 21:05
kedves ep, ti balos pedofil, buzi, genderbuzi hitlerista náciivadékok !!!!! Ti pont ti ??? nem követelhettek semmit Magyarország miatt !!!!! 1._ mert pofátokba lesz baszva !!!!! 2._ mert ahhoz a takonyból fel kéne emelkednetek !!!! 3 .. ez után egyenesen arányos hogy .. :_ .....KUSSSSSSS LEGYEN GENDERBUZI KORCS NÁCIK !!!!!!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!