Az EP baloldali pártjai Magyarország elleni vizsgálatot követelnek

Ismét vonulgatnak a Pride-osok, és ismét lesz velük egy baloldali polgármester is
Még levelet is írtak Ursula von der Leyennek.
A zöldek, a szocialisták, a liberális és a szélsőbaloldali pártcsaládok elnökei levelet írtak Ursula von der Leyennek a betiltott pécsi Pride ügyében. Az elnökök azt állítják, hogy Magyarországon súlyosan sérült a gyülekezési szabadság. A szeptember 25-én keltezett levélben leírják:
„Míg Budapesten a polgármester és a szervezők megtalálták a módját, hogy a felvonulás mégis nagyon sikeres legyen, addig Pécsen a Pride még nagyobb veszélyben van, mivel ez egy kisebb város, amelynek sokkal kevesebb eszköze van a résztvevők és gyülekezési joguk védelmére.”
A Pécs Pride október elejére lett kitűzve, de a rendőrség betiltotta azt. A levél hivatkozik arra, hogy az Európai Bizottság által egy másik még zajló ügyben megfogalmazott véleményt szerint a gyermekvédelmi törvény sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját.
A levél szerint a tiltás „veszélybe sodorja a Pécs Pride résztvevőit”.
Azonnali vizsgálatot követel a levél a Bizottságtól, hogy sérti-e az uniós törvényeket a Pécs Pride tiltása. A fellépéssel a baloldali pártok szerint Ursula von der Leyen vezette Bizottság bizonyítaná, hogy mennyire fontosak nekik az uniós jogok.
Mint ismert, a 2021-es Pécs Pride volt az első olyan melegfelvonulás Magyarországon, amelyet nem Budapesten rendeztek meg. A rendőrség azonban idén az Alaptörvényre hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot. A pécsi rendőrkapitányság határozatában rámutatott: törvény írja elő, hogy csak olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére”, és nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.
A szervezők viszont közölték, hogy ellenállnak a rendőrség gyermekvédelmi okokra hivatkozó tiltásának, és megígérték: a Pécs Pride-ot az eredeti időpontban mindenképpen megtartják.
