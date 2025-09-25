Ismét vonulgatnak a Pride-osok, és ismét lesz velük egy baloldali polgármester is

Péterffy Attila, Pécs polgármestere szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy – megváltoztatva korábbi álláspontját –, idén részt fog venni az egy héten át tartó pécsi Pride nyitóeseményén, és ott beszédet is mond majd – írta meg a Pécsma.

A városvezető elmondta: korábban tudatosan maradt távol a pécsi Pride-rendezvényektől. Ennek okáról így nyilatkozott: „A politikának nincsen helye ezeken az eseményeken és a jelenlétemmel csak újabb célkeresztet tettem volna az eseményre, ez pedig nem volt célom.” Álláspontja idén tavasszal azonban megváltozott.

Péterffy azt nyilatkozta, hogy a 15. alaptörvény-módosítás áprilisi elfogadása után határozta el, hogy ha lehetősége nyílik rá, kiáll a Pride mellett.

„Már az áprilisban megszavazott 15. alaptörvény-módosítás hatályba lépése utáni napokban eldöntöttem, hogy ha alkalom lesz, részt fogok venni a 2025-ös Pride nyitóeseményén, és ha megkérnek, beszédet is mondok” – fogalmazott.

A felkérés megérkezett, a polgármester pedig vállalta a szereplést. Döntését azzal indokolta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nem maradhat csendben.