09. 25.
csütörtök
09. 25.
csütörtök
Ismét vonulgatnak a Pride-osok, és ismét lesz velük egy baloldali polgármester is

2025. szeptember 25. 17:53

Sőt, azt is elvállalta, hogy beszédet mondjon.

2025. szeptember 25. 17:53
null

Péterffy Attila, Pécs polgármestere szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy – megváltoztatva korábbi álláspontját –, idén részt fog venni az egy héten át tartó pécsi Pride nyitóeseményén, és ott beszédet is mond majd – írta meg a Pécsma.

A városvezető elmondta: korábban tudatosan maradt távol a pécsi Pride-rendezvényektől. Ennek okáról így nyilatkozott: „A politikának nincsen helye ezeken az eseményeken és a jelenlétemmel csak újabb célkeresztet tettem volna az eseményre, ez pedig nem volt célom.” Álláspontja idén tavasszal azonban megváltozott. 

Péterffy azt nyilatkozta, hogy a 15. alaptörvény-módosítás áprilisi elfogadása után határozta el, hogy ha lehetősége nyílik rá, kiáll a Pride mellett.

Már az áprilisban megszavazott 15. alaptörvény-módosítás hatályba lépése utáni napokban eldöntöttem, hogy ha alkalom lesz, részt fogok venni a 2025-ös Pride nyitóeseményén, és ha megkérnek, beszédet is mondok” – fogalmazott.

A felkérés megérkezett, a polgármester pedig vállalta a szereplést. Döntését azzal indokolta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nem maradhat csendben. 

Azért tartom ezt most fontosnak, mert nem hallgathatok akkor, amikor Magyarországon, Európa szívében az alapvető jogok sérülnek, márpedig álláspontom szerint veszélybe került a vélemény szabadsága, ezen keresztül pedig áttételesen a demokrácia is” – fogalmazott a városvezető.

„A kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” 

Mint ismert: nagyban szervezik a Pécs Pride-ot, de a város képviselője – Hoppál Péter – sarkára állt, mondván, nem kérnek a vonulgatásból.

A kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” 

– hangoztatta a baranyai vármegyeszékhely országgyűlési képviselője. „Hirdessünk programot: Pécs ellenáll! Nem kérünk a Pride-ból, a woke-ból és az eltörlés kultúrájából!” – nyilatkozta Hoppál Péter lapunknak nem rég.

***

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. szeptember 25. 19:34
Ez a hülye is belangyosodott!
Válasz erre
2
0
zrx8
2025. szeptember 25. 19:29
Butapest után Szopiánénak is lett egy főhomármestere.
Válasz erre
5
0
langyostiszasok
2025. szeptember 25. 19:24
A zsidóknál így megy ez, 13 éves korban a fiú gyerekek faszából levágnak rituálisan és felavatják őket díszbuzinak, hogy ne is tudjanak szaporodni ! Ezért nem tudtak még az évezredek során sem szerencsére elszaporodni ! Imígyen szaporodnak a zsidók, hogy más bassza meg a rusnya nőiket.
Válasz erre
0
0
Tarhonya
2025. szeptember 25. 19:16
Idióta ratyi polgármester. 2026. Fidesz 2/3 !
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!