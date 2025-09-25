Ismét vonulgatnak a Pride-osok, és ismét lesz velük egy baloldali polgármester is

Nagyban szervezik a Pécs Pride-ot, de a város képviselője sarkára állt: nem kérnek a vonulgatásból
„A kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” – hangoztatta a baranyai vármegyeszékhely országgyűlési képviselője.
Sőt, azt is elvállalta, hogy beszédet mondjon.
Péterffy Attila, Pécs polgármestere szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy – megváltoztatva korábbi álláspontját –, idén részt fog venni az egy héten át tartó pécsi Pride nyitóeseményén, és ott beszédet is mond majd – írta meg a Pécsma.
A városvezető elmondta: korábban tudatosan maradt távol a pécsi Pride-rendezvényektől. Ennek okáról így nyilatkozott: „A politikának nincsen helye ezeken az eseményeken és a jelenlétemmel csak újabb célkeresztet tettem volna az eseményre, ez pedig nem volt célom.” Álláspontja idén tavasszal azonban megváltozott.
Péterffy azt nyilatkozta, hogy a 15. alaptörvény-módosítás áprilisi elfogadása után határozta el, hogy ha lehetősége nyílik rá, kiáll a Pride mellett.
„Már az áprilisban megszavazott 15. alaptörvény-módosítás hatályba lépése utáni napokban eldöntöttem, hogy ha alkalom lesz, részt fogok venni a 2025-ös Pride nyitóeseményén, és ha megkérnek, beszédet is mondok” – fogalmazott.
A felkérés megérkezett, a polgármester pedig vállalta a szereplést. Döntését azzal indokolta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nem maradhat csendben.
„Azért tartom ezt most fontosnak, mert nem hallgathatok akkor, amikor Magyarországon, Európa szívében az alapvető jogok sérülnek, márpedig álláspontom szerint veszélybe került a vélemény szabadsága, ezen keresztül pedig áttételesen a demokrácia is” – fogalmazott a városvezető.
Mint ismert: nagyban szervezik a Pécs Pride-ot, de a város képviselője – Hoppál Péter – sarkára állt, mondván, nem kérnek a vonulgatásból.
A kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!”
– hangoztatta a baranyai vármegyeszékhely országgyűlési képviselője. „Hirdessünk programot: Pécs ellenáll! Nem kérünk a Pride-ból, a woke-ból és az eltörlés kultúrájából!” – nyilatkozta Hoppál Péter lapunknak nem rég.
***
Ezt is ajánljuk a témában
„A kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” – hangoztatta a baranyai vármegyeszékhely országgyűlési képviselője.
Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala