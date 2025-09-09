Ft
09. 09.
kedd
Pécs Pride Hoppál Péter

Nagyban szervezik a Pécs Pride-ot, de a város képviselője sarkára állt: nem kérnek a vonulgatásból

2025. szeptember 09. 16:32

„A kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” – hangoztatta a baranyai vármegyeszékhely országgyűlési képviselője.

2025. szeptember 09. 16:32
Pécs Pride

„Hirdessünk programot: Pécs ellenáll! Nem kérünk a Pride-ból, a woke-ból és az eltörlés kultúrájából!” – nyilatkozta Hoppál Péter a Mandinernek azzal kapcsolatban, hogy a szervezők idén is meg akarják rendezni a Pécs Pride-ot.

Pécs és környékének fideszes országgyűlési képviselője rámutatott:

ezerhétszáz évre, a római birodalom Pannonia provinciájába visszanyúló történelme van, ókeresztény sírkamráit az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, 1367-ben nálunk alapították az első közép-európai egyetemet, 2010-ben Magyarországon először megkaptuk Európa Kulturális Fővárosa címet, és a 250 éves bányászati tevékenység is a hagyományainkat gazdagítja”.

„Ezért a kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” – hangsúlyozta Hoppál Péter.

A képviselő hozzátette: ezt a felhívást vasárnap a pécsi bányászünnepségen is elmondta, ahol szép számban jelentek meg bányászcsaládok és hagyományőrzők. Jelen volt a város baloldali polgármestere, Péterffy Attila is.

Mint ismert, a 2021-es Pécs Pride volt az első olyan melegfelvonulás Magyarországon, amelyet nem Budapesten rendeztek meg. A rendőrség azonban idén az Alaptörvényre hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot. A pécsi rendőrkapitányság határozatában rámutatott: törvény írja elő, hogy csak olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére”, és nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.

A szervezők viszont közölték, hogy ellenállnak a rendőrség gyermekvédelmi okokra hivatkozó tiltásának, és megígérték: a Pécs Pride-ot az eredeti időpontban mindenképpen megtartják.

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

 

karcos-2
2025. szeptember 09. 16:55
Csinálhatnak bármit.....mindegy Fidesz jóvátehetetlen történelmi bűne hogy az elmúlt 15 év alatt fokozatosan nem tisztította meg a magyar oktatási rendszert óvodától egyetemig a kommunista liberálisbaloldali nevelőktől tanároktól pedagógusoktól professzoroktól. Így mivel ezt nem tették meg felnőt egy hazáját nemzetét és a természeti törvényeket leszaró generáció akik most elhajtják a rákba a őket. Sajnos ezt csak magának köszönheti a Fidesz meg volt rá az ideje erőforrása hogy ez ne így legyen.
karcos-2
2025. szeptember 09. 16:53
Budapesten is minden idők legnagyobb sátánista LMBTQIP.......+ erődemonstráció volt. Most is mint akkor csak a nagypofájú óbégatás lesz aztán meg simán meg lesz tarva.
herbert
2025. szeptember 09. 16:48
Vadölő ne ugasson bele egy önkormányzati rendezvénybe.
