Nagyban szervezik a Pécs Pride-ot, de a város képviselője sarkára állt: nem kérnek a vonulgatásból

„A kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” – hangoztatta a baranyai vármegyeszékhely országgyűlési képviselője.
„Hirdessünk programot: Pécs ellenáll! Nem kérünk a Pride-ból, a woke-ból és az eltörlés kultúrájából!” – nyilatkozta Hoppál Péter a Mandinernek azzal kapcsolatban, hogy a szervezők idén is meg akarják rendezni a Pécs Pride-ot.
Pécs és környékének fideszes országgyűlési képviselője rámutatott:
ezerhétszáz évre, a római birodalom Pannonia provinciájába visszanyúló történelme van, ókeresztény sírkamráit az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, 1367-ben nálunk alapították az első közép-európai egyetemet, 2010-ben Magyarországon először megkaptuk Európa Kulturális Fővárosa címet, és a 250 éves bányászati tevékenység is a hagyományainkat gazdagítja”.
„Ezért a kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” – hangsúlyozta Hoppál Péter.
A képviselő hozzátette: ezt a felhívást vasárnap a pécsi bányászünnepségen is elmondta, ahol szép számban jelentek meg bányászcsaládok és hagyományőrzők. Jelen volt a város baloldali polgármestere, Péterffy Attila is.
Mint ismert, a 2021-es Pécs Pride volt az első olyan melegfelvonulás Magyarországon, amelyet nem Budapesten rendeztek meg. A rendőrség azonban idén az Alaptörvényre hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot. A pécsi rendőrkapitányság határozatában rámutatott: törvény írja elő, hogy csak olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére”, és nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.
A szervezők viszont közölték, hogy ellenállnak a rendőrség gyermekvédelmi okokra hivatkozó tiltásának, és megígérték: a Pécs Pride-ot az eredeti időpontban mindenképpen megtartják.
