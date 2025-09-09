Nagyban szervezik a Pécs Pride-ot, de a város képviselője sarkára állt: nem kérnek a vonulgatásból

„Hirdessünk programot: Pécs ellenáll! Nem kérünk a Pride-ból, a woke-ból és az eltörlés kultúrájából!” – nyilatkozta Hoppál Péter a Mandinernek azzal kapcsolatban, hogy a szervezők idén is meg akarják rendezni a Pécs Pride-ot.

Pécs és környékének fideszes országgyűlési képviselője rámutatott:

ezerhétszáz évre, a római birodalom Pannonia provinciájába visszanyúló történelme van, ókeresztény sírkamráit az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, 1367-ben nálunk alapították az első közép-európai egyetemet, 2010-ben Magyarországon először megkaptuk Európa Kulturális Fővárosa címet, és a 250 éves bányászati tevékenység is a hagyományainkat gazdagítja”.

„Ezért a kulturális örökségek őrzővárosa legyünk, ne pedig a Pride városa!” – hangsúlyozta Hoppál Péter.

A képviselő hozzátette: ezt a felhívást vasárnap a pécsi bányászünnepségen is elmondta, ahol szép számban jelentek meg bányászcsaládok és hagyományőrzők. Jelen volt a város baloldali polgármestere, Péterffy Attila is.