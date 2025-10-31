Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapest pride Pride Fesztivál Magyarország Hollandia Leo Varadkar pride Orbán Viktor EU lmbtq Európai Unió

Tetőfokára hágott az őrület Brüsszelben: egyesek szerint Orbán már az Európai Uniót is megfertőzte az ideológiájával

2025. október 31. 10:50

Többeknél is elgurult a gyógyszer.

2025. október 31. 10:50
Brüsszel. Európai Unió.

Rob Jetten, a holland liberális-progresszív D66 vezetője várhatóan Hollandia következő miniszterelnöke lesz, miután pártja jelentős előretörést ért el – írja az Euractiv.

Jetten hangsúlyozta az EU egységét és Ukrajna támogatását, valamint azt, hogy a progresszív erők is lehetnek hazafiasak.

Mindenkit túllicitált Leo Varadkar

Az ír Leo Varadkar volt miniszterelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy hivatali ideje alatt nem konfrontálódott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az LMBTQ-jogok ügyében; jelenleg uniós szinten dolgozik ezek előmozdításáért.

Varadkar szerint Magyarországon romlanak az emberi jogi feltételek, különösen a Pride felvonulás betiltása miatt.

Emellett kiemelte: ha Brüsszel tétlen marad a szerződésszegések esetén – például Magyarországgal szemben –, az aláássa az EU hitelességét és jogállamiságát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bicsike
2025. október 31. 11:27
Na majd pont egy ír fogja megmondani, hogy mi jogállami amikor lassan túlszaporodják őket a migrik és eltűnnek a föld színéről. Mondjuk sokat nem veszt vele a világ, ha a vörösek eltűnnek, belterjes genetikai selejtek!
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 31. 11:25
Bunyevac1964kimirszen 2025. október 31. 11:22 Mindegy csak Trump ne bukjon Trump 2028ban biztos bukni fog.
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. október 31. 11:24
Remélem, az összes eu-s országban észhez térnek, és feladják a háborús őrületet. Weber nagyon Leyen helyére tör, és ez iszonyúan veszélyes.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 31. 11:19
Ez a holland választás igen nagy szopás volt Orbánnak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!