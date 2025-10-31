Tetőfokára hágott az őrület Brüsszelben: egyesek szerint Orbán már az Európai Uniót is megfertőzte az ideológiájával

Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, Von der Leyenék pedig mindeközben meglapultak
Senki sem reagál a politikai hajtóvadászatra.
Többeknél is elgurult a gyógyszer.
Rob Jetten, a holland liberális-progresszív D66 vezetője várhatóan Hollandia következő miniszterelnöke lesz, miután pártja jelentős előretörést ért el – írja az Euractiv.
Jetten hangsúlyozta az EU egységét és Ukrajna támogatását, valamint azt, hogy a progresszív erők is lehetnek hazafiasak.
Az ír Leo Varadkar volt miniszterelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy hivatali ideje alatt nem konfrontálódott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az LMBTQ-jogok ügyében; jelenleg uniós szinten dolgozik ezek előmozdításáért.
Varadkar szerint Magyarországon romlanak az emberi jogi feltételek, különösen a Pride felvonulás betiltása miatt.
Emellett kiemelte: ha Brüsszel tétlen marad a szerződésszegések esetén – például Magyarországgal szemben –, az aláássa az EU hitelességét és jogállamiságát.
